القضاء يعلن عدم مسوؤلية مواطن قتل كلبا دفاعا عن طفله

MENAFN - Alghad Newspaper) موفق كمال

اعلنت محكمة صلح جزاء الزرقاء عدم مسؤولية مواطن من تهمة قتل كلب دون داع، وذلك بعد أن ثبت للمحكمة أن قتله للكلب جاء دفاعا عن طفله الذي تعرض لهجوم من كلب ضال.



وحسب قرار المحكمة، فإن أحد سكان المنطقة تقدم بشكوى لدى المركز الأمني بحق مطلق النار، حيث وُجهت إليه تهمة قتل حيوان دون داع، وإطلاق عيارات نارية دون داع، وحيازة سلاح ناري غير مرخص قانونا.

ووفقا للقرار، فإن المحكمة وجدت أن المشتكى عليه قد أطلق فعلا عيارات نارية، إلا أن فعله ذلك كان مبررا، حيث أنه كان يدافع عن الطفل الذي تهجم عليه الكلب الضال ويحاول حمايته وأضطر لإطلاق هذه العيارات لإبعاد الحيوان عن الطفل وحفاظا على حياته، مما يجعل من إطلاقه لهذه العيارات النارية بسبب وداع مبرر، مما يترتب عليه انتفاء مسؤوليته عن الجرم المسند كون نيته قد اتجهت لحماية الطفل، وليس لمخالفة أحكام القانون، وبهذا يكون ركن من أركان وعناصر الجرم قد اختل.



وانهت محكمة صلح جزاء الزرقاء قرارها بعدم مسؤولية مطلق النار بتهمتي قتل حيوان دون داع، وإطلاق عيارات نارية دون داع، لكن المحكمة أيضا دانت المشتكى عليه بجرم حمل وحيازة سلاح ناري دون ترخيص وقررت الحكم عليه بالحبس مدة شهر والرسوم ومصادرة السلاح.