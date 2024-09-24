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الكشف عن غموض جريمة قتل أحد الأشخاص في الكرك قبل شهرين

9/24/2024 5:11:04 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّه عُثر قبل شهرين تقريبا على جثة لأحد الأشخاص داخل إحدى المزارع في لواء فقوع في محافظة الكرك، حيث تبين بعد الكشف عن الجثة تعرضه للقتل بعد إطلاق النار عليه من قبل شخص مجهول.

وأضاف الناطق الإعلامي أنّ فريقاً تحقيقياً من البحث الجنائي وشرطة الكرك تولى التحقيق في القضية، حيث عمل على مدى شهرين تقريبا من الاستمرار بالتحقيق وجمع المعلومات ومتابعتها لحين حصر الاشتباه بأحد الأشخاص والذي أُلقي القبض عليه وبالتحقيق معه اعترف بقيامه إثر خلافات سابقة بإطلاق النار على المغدور وإخفاء سلاح الجريمة.

وتابع الناطق الإعلامي أنه جرى العثور على السلاح الناري وأرسل لإدارة المختبرات والأدلة الجرمية، حيث تبين أنه ذات السلاح المستخدم في إطلاق النار على المغدور.

وجرت إحالة القضية للمدعي العام لمحكمة الجنايات الكبرى والذي قرر توقيفه 15 يوماً عن تهمة القتل القصد.

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