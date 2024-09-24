مجموعة السبع: التصعيد في الشرق الأوسط قد يجر المنطقة لصراع أوسع

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
حذر وزراء خارجية مجموعة الدول السبع الليلة الماضية، من أن التصعيد في الشرق الأوسط قد يجر المنطقة إلى صراع أوسع نطاقا، وأنه ولن تستفيد منه أي دولة.
وبحسب الموقع الرسمي للمجموعة، قال الوزراء في بيان، بعد اجتماع على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالتزامن مع غارات إسرائيلية مكثفة على لبنان، إن التحركات والتحركات المضادة تهدد بتفاقم هذه الدوامة الخطيرة من العنف وجر الشرق الأوسط بأكمله إلى صراع إقليمي أوسع نطاقا تكون له عواقب لا يمكن تصورها.
وشن الطيران الحربي الإسرائيلي أمس الاثنين، مئات الغارات على مناطق جنوب لبنان وشرقه، خلفت 492 قتيلا بينهم 35 طفلا و58 امرأة و1645 جريحا، بحسب وزارة الصحة اللبنانية.
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