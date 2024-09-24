مجموعة السبع: التصعيد في الشرق الأوسط قد يجر المنطقة لصراع أوسع



وبحسب الموقع الرسمي للمجموعة، قال الوزراء في بيان، بعد اجتماع على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالتزامن مع غارات إسرائيلية مكثفة على لبنان، إن التحركات والتحركات المضادة تهدد بتفاقم هذه الدوامة الخطيرة من العنف وجر الشرق الأوسط بأكمله إلى صراع إقليمي أوسع نطاقا تكون له عواقب لا يمكن تصورها.



وشن الطيران الحربي الإسرائيلي أمس الاثنين، مئات الغارات على مناطق جنوب لبنان وشرقه، خلفت 492 قتيلا بينهم 35 طفلا و58 امرأة و1645 جريحا، بحسب وزارة الصحة اللبنانية.

