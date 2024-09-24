الاحتلال يهدم منزلا غرب جنين ويعتقل 25 فلسطينيا



وقال رئيس مجلس قروي طورة طارق قبها، في بيان، إن سلطات الاحتلال اقتحمت قرية طورة برفقة ثلاث جرافات عسكرية، وهدمت منزلا تبلغ مساحته 120 مترا مربعا، بحجة عدم الترخيص.



وكان الاحتلال أخطر قرابة 13 منزلا في طورة بالهدم بحجة عدم الترخيص.



وبحسب هيئة الجدار والاستيطان، فإن قوات الاحتلال هدمت منذ السابع من تشرين الأول الماضي قرابة 500 منزل ومنشأة في الضفة الغربية، فيما طالت عمليات الهدم في محافظة جنين قرابة 45 منزلا ومنشأة منها 15 منزلا مأهولا وغير مأهول.



وعلى صعيد متصل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم 25 فلسطينيا من الضفة الغربية، بينهم أشقاء، ومعتقلون سابقون.



وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين ونادي الأسير الفلسطيني في بيان مشترك، بأن عمليات الاعتقال تركزت في محافظة نابلس، فيما توزعت بقيتها على محافظات: جنين، ورام الله، والخليل، حيث رافقتها اعتداءات وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين.



وأشار البيان إلى أن عدد حالات الاعتقال منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء الشعب الفلسطيني ارتفع إلى أكثر من 10 آلاف و900 مواطن من الضفة بما فيها القدس.



وتواصل قوات الاحتلال تنفيذ حملات الاعتقال الممنهجة، كإحدى أبرز السياسات الثابتة، والتي تصاعدت بشكل غير مسبوق بعد السابع من تشرين الأول، ليس فقط من حيث مستوى أعداد المعتقلين، وإنما من حيث مستوى الجرائم التي ترتكبها.

