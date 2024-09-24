الاحتلال يهدم منزلا غرب جنين ويعتقل 25 فلسطينيا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، منزلا في قرية طورة غرب مدينة جنين شمال الضفة الغربية.
وقال رئيس مجلس قروي طورة طارق قبها، في بيان، إن سلطات الاحتلال اقتحمت قرية طورة برفقة ثلاث جرافات عسكرية، وهدمت منزلا تبلغ مساحته 120 مترا مربعا، بحجة عدم الترخيص.
وكان الاحتلال أخطر قرابة 13 منزلا في طورة بالهدم بحجة عدم الترخيص.
وبحسب هيئة الجدار والاستيطان، فإن قوات الاحتلال هدمت منذ السابع من تشرين الأول الماضي قرابة 500 منزل ومنشأة في الضفة الغربية، فيما طالت عمليات الهدم في محافظة جنين قرابة 45 منزلا ومنشأة منها 15 منزلا مأهولا وغير مأهول.
وعلى صعيد متصل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم 25 فلسطينيا من الضفة الغربية، بينهم أشقاء، ومعتقلون سابقون.
وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين ونادي الأسير الفلسطيني في بيان مشترك، بأن عمليات الاعتقال تركزت في محافظة نابلس، فيما توزعت بقيتها على محافظات: جنين، ورام الله، والخليل، حيث رافقتها اعتداءات وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين.
وأشار البيان إلى أن عدد حالات الاعتقال منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء الشعب الفلسطيني ارتفع إلى أكثر من 10 آلاف و900 مواطن من الضفة بما فيها القدس.
وتواصل قوات الاحتلال تنفيذ حملات الاعتقال الممنهجة، كإحدى أبرز السياسات الثابتة، والتي تصاعدت بشكل غير مسبوق بعد السابع من تشرين الأول، ليس فقط من حيث مستوى أعداد المعتقلين، وإنما من حيث مستوى الجرائم التي ترتكبها.
MENAFN24092024000072011014ID1108707800
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.