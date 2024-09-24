وفاة ستينية إثر سقوطها من الطابق الثالث بالأغوار الشمالية



وقال مدير أبو عبيدة الجراح الحكومي، الدكتور مؤيد الشكور، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن السيدة جرى إسعافها الى طوارىء المستشفى لكنها وصلت متوفية جراء تعرضها لإصابات بالغة.



وأضاف انه تم تحويل الجثة الى مركز الطب الشرعي لإقليم الشمال.-(بترا)