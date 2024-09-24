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بدء مؤتمر التربية الاعلامية خطاب الكراهية ومدى تأثيره على المرأة والمجتمع في اربد

9/24/2024 5:08:52 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) اربد - الغد - عقدت جمعية حماية الأسرة والطفولة في إربد، وبالتعاون مع أكاديمية دويتشه فيله الألمانية، المؤتمر السنوي للتربية الإعلامية والمعلوماتية بعنوان "خطاب الكراهية ومدى تأثيره على المرأة والمجتمع" بنسخته السادسة في جامعة اليرموك، الذي يستمر لمدة يومين.
 ويشارك بالمرتمر معلمون من وزارة التربية والتعليم والمراكز الشبابية، وخبراء من مؤسسات مختصة، وإعلاميين، وأعضاء من مجلس الأعيان والنواب.

ولفت، رئيس جمعية حماية الأسرة والطفولة في إربد، كاظم الكفيري، إلى الأهمية الكبيرة والتأثير المشهود لوسائل الإعلام في حياة المجتمعات، بعدما باتت على تماس مباشر مع مختلف مجالات الحياة لجميع فئات المجتمع، بما فيهم الطلبة، وهو ما يستدعي العمل على إيجاد وعي كاف لدى طلبتنا حول كيفية التعامل مع وسائل الإعلام والتعاطي معها.
وقال: "لا يكتفي الإعلام في كثير من وسائله حاليًا بنقل الأحداث والأخبار فقط، بل تعدى ذلك إلى تشكيل وعي المتلقين والمجتمعات، إلى جانب خلق صور نمطية لا تتوخى الدقة في الطرح، وهو ما يُشيع أجواء من الفوضى تهدد استقرار المجتمعات والدول".
وأكد الكفيري على أهمية التربية الإعلامية والمعلوماتية في تعزيز قدرة الأفراد على مواجهة الصور النمطية السلبية والتمييز، مما يساهم في بناء مجتمع أكثر تماسكًا ووعيًا ضد التمييز والكراهية.

في مستهل المؤتمر، قال الوزير الاسبق محمد داودية إن جيلنا ليس له بانحطاط التمييز وغثاء الكراهية ووضاعة التبعية العمياء لفضائيات التطرف ودعاة الفتنة.

من ناحيتها، ألقت شانتال ميريس، مديرة وحدة الشرق الأوسط في أكاديمية دويتشه فيله الألمانية، كلمتها عبر الفيديو، بأن خطاب الكراهية موجود في جميع البلدان وليس مقتصرًا فقط على البلاد العربية، وأن التربية الإعلامية والمعلوماتية هي التي تساهم في الحد من هذا الخطاب. وأشارت إلى أن المؤتمر يسعى إلى ترسيخ مفهوم ومبادئ التربية الإعلامية والمعلوماتية لدى العاملين في القطاعات التعليمية والشبابية في محافظة إربد، التي تهدف إلى تطوير مهارات التفكير النقدي والتحليل لدى الأفراد، وتعزيز قدراتهم على التمييز بين المعلومات الصحيحة والمضللة، وتمكينهم من الاستخدام الآمن والمسؤول لوسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي.

وفي سياق المؤتمر، تحدثت العين آسيه ياغي عن خطاب الكراهية لذوي الاحتياجات الخاصة، وأكدت أنه يجب رفع مستوى الوعي بواسطة إجراء دورات تدريبية محلية وتثقيف المجتمع بشأن مخاطر التمييز والتعصب.
ودعت إلى الإبلاغ عن منشورات وسائل التواصل الاجتماعي التي تنشر الشائعات أو المعلومات الخاطئة، وإغراق فضاء وسائط التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية بالرسائل الإيجابية، ودعم الأفراد أو الجماعات المعرضة لخطر خطاب الكراهية، وتشجيع صانعي السياسات على اتخاذ إجراءات ضد اللغة أو السياسات التمييزية.

ويتضمن مؤتمر التربية الإعلامية والمعلوماتية 2024 جلسات وورش عمل يشارك فيها تربويون ومعلمون ومعلمات من مدارس مختلفة، بالإضافة إلى مدربين معتمدين في مجال التربية الإعلامية والمعلوماتية، وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني الشبابية من محافظة إربد. حيث تهدف هذة الورش إلى ترسيخ المهارات والأساليب التعليمية التفاعلية لدى العاملين في القطاعات التعليمية والشبابية في مواجهة ظاهرة خطاب الكراهية في المجتمع وطرق التصدي لها ونقلها للأخرين.

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