المملكة العربية السعودية تتصدر دول مجموعة العشرين في نمو السياحة، وفقًا لأحدث مقياس للأمم المتحدة للسياحة

MENAFN - AETOSWire) وفق أحدث تقرير لمقياس السياحة العالمية الصادر عن الأمم المتحدة، تصدرت المملكة العربية السعودية دول مجموعة العشرين الأسرع نمواً، فحققت إنجازاً هاماً لتصبح بالتالي وجهة سياحية عالمية. يسلط المقياس الضوء على ارتفاع عدد السياح الوافدين من دول العالم إلى المملكة العربية السعودية بنسبة 73 في المائة في الأشهر السبعة الأولى من عام 2024، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2019، مما يعكس نجاح المملكة في تنفيذ استراتيجيتها الطموحة في إطار رؤية 2030.

يعد مقياس السياحة العالمية الصادر عن الأمم المتحدة معياراً عالمياً لقياس أداء قطاع السياحة. ويؤكد تقريره الأخير على الإنجازات الاستثنائية التي حققتها المملكة العربية السعودية لناحية أعداد الزوار والتأثير الاقتصادي. وقد استقطب برنامج المملكة العربية السعودية القوي لتسهيل الحصول على التأشيرات، والذي يشمل توسيع نطاق برنامج التأشيرة الإلكترونية، ملايين السياح من دول العالم، مما أسهم في تعزيز قنوات اتصال المملكة مع العالم.

كما أسهمت استثمارات المملكة العربية السعودية في مشاريع تحويلية مثل مشاريع البحر الأحمر ونيوم والدرعية في دفع عجلة نمو السياحة في المملكة. ويؤكد مقياس السياحة العالمية التابع للأمم المتحدة على نجاح هذه المشاريع العملاقة التي تعيد رسم معالم المشهد السياحي العالمي وتعزز سمعة المملكة العربية السعودية كوجهة مفضلة للمسافرين الباحثين عن تجارب عالمية المستوى. كما أسهمت رؤية 2030، وهي خطة التنويع الاقتصادي الطويلة الأجل للمملكة العربية السعودية، في وضع السياحة كأولوية ضمن استراتيجيتها، إذ استقبلت المملكة 109 ملايين سائح في عام 2023، مما يتيح لها تحقيق هدفها الطويل الأجل المتمثل في استقبال 150 مليون زائر سنويًا بحلول العام 2030. وستمثل السياحة 10 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، وسوف تتاح مليون وظيفة جديدة في هذا القطاع، ليصل إجمالي القوى العاملة فيه إلى 1.6 مليون عامل.

ويسلط تقرير الأمم المتحدة الضوء على دور المملكة العربية السعودية في دفع عجلة التعافي في قطاع السياحة العالمي في أعقاب جائحة "كوفيد-20"، وذلك من خلال التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص والمستثمرين العالميين. وبفضل تركيزها على السياحة المستدامة والتنمية المسؤولة والتواصل الإقليمي، حظيت المملكة بتقدير هيئات السياحة العالمية الرئيسة، من بينها منظمة الأمم المتحدة للسياحة والمجلس العالمي للسياحة والسفر. هذا ولا يقتصر دور المملكة العربية السعودية الريادي على الأرقام الاستثنائية التي حققها قطاع السياحة، إذ تهدف المبادرات التي اتخذتها المملكة أيضاً إلى تحفيز النمو الشامل وخلق فرص عمل وتعزيز الإشراف البيئي.

وتجدر الإشارة إلى أنّ المملكة العربية السعودية تضع الاستدامة في طليعة استراتيجيتها السياحية من خلال تعزيز التنمية المسؤولة والحفاظ على تراثها الطبيعي والثقافي وتلبية احتياجات قطاع السياحة المتنامي. وتواصل وزارة السياحة العمل بشكل وثيق مع المنظمات الدولية وأصحاب المصلحة للحرص على مواءمة النمو الذي تشهده السياحة مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وتعزيز قطاع السياحة الذي يعود بالفائدة على المجتمعات المحلية والزوار على حد سواء. وقد أسهمت هذه الشراكات، إلى جانب تركيز المملكة على السياحة المستدامة الشاملة، في تعزيز سمعتها كمرجع رئيس في قطاع السياحة العالمي.

تُعد قصة نجاح المملكة العربية السعودية نموذجًا يحتذى به للوجهات الأخرى التي تتطلع إلى تعزيز السياحة لديها. وتثبت مبادرات المملكة، التي تشمل الابتكار والاستدامة وتطوير البنية التحتية السياحية على نطاق واسع، أن الجمع بين التخطيط الرؤيوي والاستثمار الاستراتيجي والسياسات الشاملة والتعاون العالمي يمكن أن يدفع عجلة النمو حتى في ظل مشهد دولي تنافسي.

لمحة عن وزارة السياحة السعودية

تكرّس وزارة السياحة السعودية، التي تأسست عام 2000، جهودها لدعم النمو الطويل الأجل في قطاع السياحة في المملكة. ويتمثل طموحها الأساسي في تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية للسياحة من خلال خلق الفرص وإنشاء المنصات التي تعمل على إثراء التجارب السياحية وتطوير رأس المال البشري الوطني. ومن خلال التعاون الوثيق مع الجهات الحكومية وأصحاب المصلحة في القطاع السياحي والقطاعين العام والخاص، تسعى وزارة السياحة السعودية إلى دفع عجلة النمو في السياحة المستدامة باتباع سياسات استشرافية وإجراء استثمارات هادفة وإطلاق مبادرات معنية بصقل المواهب. وتجدر الإشارة إلى أنّ استراتيجية الوزارة متجذرة بعمق في الأصالة العربية، ومدعومة بالبيانات وأنظمة التسليم المتكاملة. وتتمثل مهمة الوزارة في جوهرها في تشريع أبواب المملكة العربية السعودية أمام العالم، مما يجعلها حاضنة لقصص سياحية ناجحة تبقى محفورة في الذاكرة.