إعلان شركتا OSP وalpha عن عقد تحالف تكنولوجي إستراتيجي

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت اليوم شركة Oilfield Service Professionals LLC (OSP) الرائدة في مجال توفير حلول تكنولوجيا
حقول النفط وخدماتها المتعلقة بإنشاء الآبار والتدخلات في قاع الآبار وإغلاق الآبار، عن عقد تحالف تكنولوجي إستراتيجي عالمي مع Alpha Oil Tools (ALPHA).
يوفر هذا التحالف الإستراتيجي إمكانية الوصول العالمي إلى تكنولوجيا الحفر البارزة التي توفر كفاءة تشغيلية أكبر ومستوى موثوقية محسنًا. وتتضمن التقنيات المحددة تقنية السدادة الجسرية الهيدروميكانيكية وتثبيت الأسمنت Hydra-SetTM، وهي تقنية قيمة وحيوية في كل سوق جغرافية للنفط والغاز.
صرح Jasen Gast، رئيس شركة OSP ومديرها التنفيذي، قائلاً: "يعد هذا التحالف الإستراتيجي الحصري مع Alpha خطوة شائقة في رحلة OSP، إذ تواصل تقنية السدادة الجسرية الهيدروميكانيكية Hydra-SetTM تعزيز قدرتنا التشغيلية في كل سوق برية وبحرية ومياه عميقة على مستوى العالم. وعن طريق الجمع بين الخبرة الكبيرة لشركة OSP في مجال الهندسة وخدمات الآبار وقدرات التصنيع المتطورة التي تتمتع بها شركة Alpha، فنحن واثقون بأن هذا التحالف سيضع معايير صناعية جديدة ويوفر قيمة مضافة لا مثيل لها للعميل".
أضاف Harvey Sharp، رئيس مجلس إدارة Alpha Oil Tools، قائلاً: "يمثل هذا التحالف مع OSP خطوة مهمة على طريق تنفيذ مهمتنا المتمثلة في مواصلة تدعيم الإرث وزيادة الشغف المتعلق بتصنيع المنتجات الأعلى أداءً والأطول عمرًا والأكثر موثوقية في الصناعة. وبالتكاتف معًا، سنعمل على تجاوز حدود الممكن في ما يتعلق بخدمات الآبار، كما سنعمد إلى ابتكار حلول مبتكرة من شأنها أن تعود بالنفع على عملائنا والصناعة بأكملها."
تلتزم كلتا الشركتين بمواصلة التركيز القوي على الابتكار والجودة ورضا العملاء طول فترة التحالف.
لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة go-osp/ALPHA .
نبذة عن Oilfield Service Professionals :
تعد Oilfield Service Professionals (OSP) مزودًا تقنيًا رائدًا من الطراز الأول لمنتجات وخدمات حقول النفط في صناعة النفط والغاز في المرحلة الأولى، كما تضم مرافق تشغيلية في بروزارد بولاية لويزيانا، وميدلاند بولاية تكساس، وثري ريفرز بولاية تكساس والعديد من المرافق الشريكة حول العالم، وقد تأسست OSP في عام 2018 ويقع مقرها الرئيسي في هيوستن بولاية تكساس
تعد OSP شركة متخصصة في مجال بناء الآبار واستكمالها وأنظمة التدخل في قاع الآبار وتقنية سدّ وترك الآبار (P&A) لكل من العمليات البرية والبحرية. إضافةً إلى ذلك، فهي تعد شركة رائدة في الصناعة، إذ تقدم معدات التعبئة القابلة للاسترداد عالية الجودة، وأنظمة التدخل الملائمة للحفر المصنوعة من الحديد الزهر وغيره من المكونات الأخرى، وأدوات تنظيف الآبار، ورؤوس الأسمنت وقاذفات السدادة، وأنابيب حقول النفط، وسدادات الجسور القابلة للاسترداد، وسدادات التكسير الهيدروليكي، ومعدات التدفق الخلفي، وغير ذلك الكثير.
تفضل بزيارتنا على go-osp .
نبذة عن Alpha Oil Tools :
ينصب تركيز Alpha Oil Tools على تصميم وتصنيع السدادات الجسرية وأدوات تثبيت الأسمنت ومعدات التعبئة والملحقات للأسواق المحلية في الولايات المتحدة والعالم، كما أنها متخصصة في خدمات إصلاح الآبار وإغلاق الآبار وسدّ وترك الآبار. أما مقر Alpha Oil Tools الرئيسي، فإنه يقع في فورت وورث بولاية تكساس.
لعبت شركة Alpha Oil Tools دورًا محوريًا في قطاع الأدوات والملحقات الخاصة بالآبار منذ تأسيسها في عام 1981، وأصبحت جزءًا من Weatherford International في عام 2005، ثم عادت إلى بوتقة الملكية الخاصة في ديسمبر من عام 2018 كحجر الزاوية في Sharp Energy Group.
تأسست Sharp Energy Group على يد المدير التنفيذي Harvey Sharp III في عام 2018. وقد تمثلت مهمة Sharp Energy Group في الاستحواذ على الشركات وتحسينها وتطويرها في كل أنحاء قطاع الطاقة. وإذا تحدثنا عن شغف Sharp، فإنه يتمثل في تمكين شركاته من الارتقاء بالصناعة بالاستعانة بالابتكار وتطوير وتدريب الموظفين وتقديم خدمات أفضل للعملاء.
تفضل بزيارة alphaoiltools .
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