إعلان شركتا OSP وalpha عن عقد تحالف تكنولوجي إستراتيجي

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت اليوم شركة Oilfield Service Professionals LLC (OSP) الرائدة في مجال توفير حلول حقول النفط وخدماتها المتعلقة بإنشاء الآبار والتدخلات في قاع الآبار وإغلاق الآبار، عن عقد تحالف تكنولوجي إستراتيجي عالمي مع Alpha Oil Tools (ALPHA).

يوفر هذا التحالف الإستراتيجي إمكانية الوصول العالمي إلى تكنولوجيا الحفر البارزة التي توفر كفاءة تشغيلية أكبر ومستوى موثوقية محسنًا. وتتضمن التقنيات المحددة تقنية السدادة الجسرية الهيدروميكانيكية وتثبيت الأسمنت Hydra-SetTM‎، وهي تقنية قيمة وحيوية في كل سوق جغرافية للنفط والغاز.

صرح Jasen Gast، رئيس شركة OSP ومديرها التنفيذي، قائلاً: "يعد هذا التحالف الإستراتيجي الحصري مع Alpha خطوة شائقة في رحلة OSP، إذ تواصل تقنية السدادة الجسرية الهيدروميكانيكية Hydra-SetTM‎ تعزيز قدرتنا التشغيلية في كل سوق برية وبحرية ومياه عميقة على مستوى العالم. وعن طريق الجمع بين الخبرة الكبيرة لشركة OSP في مجال الهندسة وخدمات الآبار وقدرات التصنيع المتطورة التي تتمتع بها شركة Alpha، فنحن واثقون بأن هذا التحالف سيضع معايير صناعية جديدة ويوفر قيمة مضافة لا مثيل لها للعميل".

أضاف Harvey Sharp، رئيس مجلس إدارة Alpha Oil Tools، قائلاً: "يمثل هذا التحالف مع OSP خطوة مهمة على طريق تنفيذ مهمتنا المتمثلة في مواصلة تدعيم الإرث وزيادة الشغف المتعلق بتصنيع المنتجات الأعلى أداءً والأطول عمرًا والأكثر موثوقية في الصناعة. وبالتكاتف معًا، سنعمل على تجاوز حدود الممكن في ما يتعلق بخدمات الآبار، كما سنعمد إلى ابتكار حلول مبتكرة من شأنها أن تعود بالنفع على عملائنا والصناعة بأكملها."

تلتزم كلتا الشركتين بمواصلة التركيز القوي على الابتكار والجودة ورضا العملاء طول فترة التحالف.

لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة go-osp/ALPHA .

نبذة عن Oilfield Service Professionals :

تعد Oilfield Service Professionals (OSP) مزودًا تقنيًا رائدًا من الطراز الأول لمنتجات وخدمات حقول النفط في صناعة النفط والغاز في المرحلة الأولى، كما تضم مرافق تشغيلية في بروزارد بولاية لويزيانا، وميدلاند بولاية تكساس، وثري ريفرز بولاية تكساس والعديد من المرافق الشريكة حول العالم، وقد تأسست OSP في عام 2018 ويقع مقرها الرئيسي في هيوستن بولاية تكساس

تعد OSP شركة متخصصة في مجال بناء الآبار واستكمالها وأنظمة التدخل في قاع الآبار وتقنية سدّ وترك الآبار (P&A) لكل من العمليات البرية والبحرية. إضافةً إلى ذلك، فهي تعد شركة رائدة في الصناعة، إذ تقدم معدات التعبئة القابلة للاسترداد عالية الجودة، وأنظمة التدخل الملائمة للحفر المصنوعة من الحديد الزهر وغيره من المكونات الأخرى، وأدوات تنظيف الآبار، ورؤوس الأسمنت وقاذفات السدادة، وأنابيب حقول النفط، وسدادات الجسور القابلة للاسترداد، وسدادات التكسير الهيدروليكي، ومعدات التدفق الخلفي، وغير ذلك الكثير.

تفضل بزيارتنا على go-osp .

نبذة عن Alpha Oil Tools :

ينصب تركيز Alpha Oil Tools على تصميم وتصنيع السدادات الجسرية وأدوات تثبيت الأسمنت ومعدات التعبئة والملحقات للأسواق المحلية في الولايات المتحدة والعالم، كما أنها متخصصة في خدمات إصلاح الآبار وإغلاق الآبار وسدّ وترك الآبار. أما مقر Alpha Oil Tools الرئيسي، فإنه يقع في فورت وورث بولاية تكساس.

لعبت شركة Alpha Oil Tools دورًا محوريًا في قطاع الأدوات والملحقات الخاصة بالآبار منذ تأسيسها في عام 1981، وأصبحت جزءًا من Weatherford International في عام 2005، ثم عادت إلى بوتقة الملكية الخاصة في ديسمبر من عام 2018 كحجر الزاوية في Sharp Energy Group.

تأسست Sharp Energy Group على يد المدير التنفيذي Harvey Sharp III في عام 2018. وقد تمثلت مهمة Sharp Energy Group في الاستحواذ على الشركات وتحسينها وتطويرها في كل أنحاء قطاع الطاقة. وإذا تحدثنا عن شغف Sharp، فإنه يتمثل في تمكين شركاته من الارتقاء بالصناعة بالاستعانة بالابتكار وتطوير وتدريب الموظفين وتقديم خدمات أفضل للعملاء.

تفضل بزيارة alphaoiltools .

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