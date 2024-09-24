دراسة Ecolab Watermark لعام 2024 تكشف النقاب عن مخاوف بشأن المياه تسهم في تغيير سلوك الشراء عند المستهلكين

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت اليوم شركة Ecolab العالمية الرائدة في مجال الاستدامة والتي تقدم حلول وخدمات المياه، عن نتائج دراستها السنوية الثانية WatermarkTM التي تتناول وضع إدارة المياه في كل أنحاء العالم.
توصلت الأبحاث التي أجريت هذا العام إلى أن المستهلكين ما زالوا يشعرون بالقلق البالغ إزاء التغير المناخي وقدرتهم على الحصول الفوري على مياه نظيفة وآمنة، وأن هذه المخاوف تنعكس على عاداتهم. فقد ذكر غالبية المستهلكين في مناطق متعددة أنهم عزفوا عن شراء المنتجات التي تستخدم كميات مفرطة من المياه، ولا سيما في الصين (80%) ومنطقة الهند والشرق الأوسط وإفريقيا (69%)، وأمريكا اللاتينية (65%).
يذكر المستهلكون أيضًا أنهم على استعداد لدفع المزيد نظير المنتجات المصنعة مع مراعاة مبادئ الاستدامة، إذ أعلنت الغالبية العظمى من كل المناطق عن استعدادها لدفع زيادة تتراوح ما بين 1% إلى 4%. وتظهر هذه الظاهرة جليًا في الصين (93%)، ومنطقة الهند والشرق الأوسط وإفريقيا (86%)، وأمريكا اللاتينية (75%).
صرح Christophe Beck، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة Ecolab، قائلاً: "بغض النظر عن الآلية التي ندرس بها البيانات، فإن الاستدامة تظل في صميم اهتمامات المستهلكين". "تتعرض الشركات اليوم لضغط مزدوج من المستهلكين الذين سيعزفون عن شراء منتجاتها والمستثمرين الذين يصرون على تحقيق عوائد أكبر. ولحسن الحظ، فإن منح الأولوية لإدارة المياه الذكية يوفر وسيلة لتلبية كلا الهدفين، إذ ستؤدي هذه الخطوة إلى تحقيق نتائج مالية إيجابية بالتوازي مع حماية هذا المورد الحيوي في الوقت نفسه."
تستند دراسة هذا العام إلى الاتجاهات التي جرى تحديدها في 2023 وتتضمن رؤى جديدة شائقة:
ما زال الحصول على مياه نظيفة وآمنة مصدر قلق بالغ يشغل بال الكثيرين ، ونجد أن معظم المناطق يعتريها قلق أكبر بشأن الحصول الفوري على مياه نظيفة وآمنة مقارنةً بحصولها على هذه المياه في المستقبل. يتمركز أولئك الذين تعتريهم نسبة القلق الأكبر بشأن مشكلات المياه في أمريكا اللاتينية (90%) والصين (88%) والولايات المتحدة (80%).
يواصل المستهلكون إلقاء عبء مسؤولية الحفاظ على المياه على عاتق الشركات والحكومات ، ولكن معظمهم ما زالوا يعتقدون أن هذه الأطراف لا تهتم بهذه القضية بالقدر الكافي. وهذا الكلام ينطبق بشكل خاص على الولايات المتحدة وأوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية، حيث يعتقد 42% إلى 51% من المشاركين أن هؤلاء القادة يهتمون بالحفاظ على المياه.
يُحمّل المستهلكون أيضًا صناعات معينة مسؤولية أكبر في ما يتعلق باستخدام المياه ، حيث يتردد ذكر أن قطاعات الزراعة والأغذية والمشروبات والتصنيع هي أكثر القطاعات استخدامًا للمياه.
يفقد المستهلكون ثقتهم بالشركات والحكومات بشأن قدرتهم على مواجهة أزمة المياه ، حيث يعتقد أقل من 50% من المستهلكين في الولايات المتحدة وأوروبا أن الشركات والحكومات تهتم بالحفاظ على المياه.
إضافةً إلى ذلك، تشير دراسة Ecolab Watermark لعام 2024 إلى الاختلافات بين المستهلكين حسب المنطقة والتركيبة السكانية الأخرى للجمهور. وقد تبين أن الكثافة السكانية ترتبط بشكل خاص بمستوى قلق المستهلكين إزاء قضايا المناخ والمياه. في الواقع، يتضح من الدراسة أن المستهلكين الكائنين في المناطق الحضرية أكثر قلقًا بشأن التغير المناخي مقارنةً بنظرائهم في المناطق الريفية. ويبرز هذا الاتجاه بين المستهلكين الحضريين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ (85%) والولايات المتحدة (74%).
صرح Emilio Tenuta، نائب الرئيس الأول والمسؤول عن شؤون الاستدامة في شركة Ecolab، قائلاً: "على حين أن القاطنين في المناطق الريفية يدركون منذ فترة طويلة التأثيرات المناخية المحتملة، فإن المستهلكين في المناطق الحضرية حديثو عهد بإظهار هذا المستوى من القلق بشأن هذه التحديات". "سواء كان الأمر يتعلق بموجة حارة طويلة الأمد، أو بنية تحتية مهترئة أو غياب عنصر العدل في ما يتعلق بالحصول على الهواء والمياه النظيفين، فإن هذه المخاوف تتصدر الآن قائمة اهتمامات أولئك الذين يعيشون ويعملون في المدن الكبرى على مستوى العالم."
بالإضافة إلى نتائج الدراسة المتأتية من كل أنحاء العالم، تكشف البيانات الخاصة بالولايات المتحدة هذا العام ما يلي:
يعتقد 73% من المستهلكين في الولايات المتحدة أن التغير المناخي قضية مهمة بالنسبة لهم على المستوى الشخصي، ولكن أقل من 50% يعتقدون أن قادة الأعمال والحكومات يهتمون بهذه القضية.
ما زال القلق إزاء المياه قائمًا بين البالغين في الولايات المتحدة، حيث إن إمكانية الحصول على مياه نظيفة وصحية (71%) وتوفرها (80%) يثيران قلقًا بالغًا بشأن الوضع المستقبلي لهذا المورد.
أظهر المستهلكون في الولايات المتحدة استعداداهم لتغيير سلوكهم للحفاظ على المياه، حيث عزف ثلثهم (33%) عن شراء المنتجات التي تستخدم كمية مفرطة من المياه، وأعرب أكثر من ثلثيهم (71%) عن تفاؤلهم بشأن إمكانية معالجة مشكلة ندرة المياه بفعالية.
جرى إجراء الموجة الثانية من دراسة Ecolab Watermark بالشراكة مع Morning Consult في أوائل عام 2024 على عينة من البالغين من عامة السكان، وسوف يستمر إجراؤها سنويًا. للاطلاع على النتائج الكاملة العالمية والخاصة بكل بلد، الرجاء زيارة لوحة المعلومات التفاعلية على .
نبذة عن Ecolab :
تعد شركة Ecolab (بورصة نيويورك: ECL) الرائدة عالميًا في مجال الاستدامة التي تقدم حلولاً وخدمات تتعلق بالمياه والنظافة والوقاية من العدوى تسهم في حماية الناس والموارد الحيوية في الحياة، شريكًا موثوقًا به لملايين العملاء. معولةً على قرن من الزمان أمضته في دعم سبل الابتكار، حققت شركة Ecolab مبيعات سنوية بقيمة 15 مليار دولار أمريكي، كما تضم بين جنباتها أكثر من 46,000 موظف، ناهيك عن انتشار أعمالها في أكثر من 170 بلدًا على مستوى العالم. ثم إن الشركة تقدم حلولاً علمية شاملة ورؤى تعتمد على البيانات وخدمة عالمية المستوى بغية تعزيز سلامة الغذاء والحفاظ على بيئات نظيفة وآمنة وتحسين كفاءة استخدام المياه والطاقة. هذا، وتسهم حلول شركة Ecolab المبتكرة في تحسين الكفاءات التشغيلية وتفعيل مبادئ الاستدامة خدمةً منها لعملائها في أسواق الأغذية والرعاية الصحية وعلوم الحياة والضيافة والأسواق الصناعية.
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(ECL-C)
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