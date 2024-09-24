دراسة Ecolab Watermark لعام 2024 تكشف النقاب عن مخاوف بشأن المياه تسهم في تغيير سلوك الشراء عند المستهلكين

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت اليوم شركة Ecolab العالمية الرائدة في مجال الاستدامة والتي تقدم حلول وخدمات المياه، عن نتائج دراستها السنوية الثانية WatermarkTM‎ التي تتناول وضع إدارة المياه في كل أنحاء العالم.

توصلت الأبحاث التي أجريت هذا العام إلى أن المستهلكين ما زالوا يشعرون بالقلق البالغ إزاء التغير المناخي وقدرتهم على الحصول الفوري على مياه نظيفة وآمنة، وأن هذه المخاوف تنعكس على عاداتهم. فقد ذكر غالبية المستهلكين في مناطق متعددة أنهم عزفوا عن شراء المنتجات التي تستخدم كميات مفرطة من المياه، ولا سيما في الصين (80%) ومنطقة الهند والشرق الأوسط وإفريقيا (69%)، وأمريكا اللاتينية (65%).

يذكر المستهلكون أيضًا أنهم على استعداد لدفع المزيد نظير المنتجات المصنعة مع مراعاة مبادئ الاستدامة، إذ أعلنت الغالبية العظمى من كل المناطق عن استعدادها لدفع زيادة تتراوح ما بين 1% إلى 4%. وتظهر هذه الظاهرة جليًا في الصين (93%)، ومنطقة الهند والشرق الأوسط وإفريقيا (86%)، وأمريكا اللاتينية (75%).

صرح Christophe Beck، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة Ecolab، قائلاً: "بغض النظر عن الآلية التي ندرس بها البيانات، فإن الاستدامة تظل في صميم اهتمامات المستهلكين". "تتعرض الشركات اليوم لضغط مزدوج من المستهلكين الذين سيعزفون عن شراء منتجاتها والمستثمرين الذين يصرون على تحقيق عوائد أكبر. ولحسن الحظ، فإن منح الأولوية لإدارة المياه الذكية يوفر وسيلة لتلبية كلا الهدفين، إذ ستؤدي هذه الخطوة إلى تحقيق نتائج مالية إيجابية بالتوازي مع حماية هذا المورد الحيوي في الوقت نفسه."

تستند دراسة هذا العام إلى الاتجاهات التي جرى تحديدها في 2023 وتتضمن رؤى جديدة شائقة:



ما زال الحصول على مياه نظيفة وآمنة مصدر قلق بالغ يشغل بال الكثيرين ، ونجد أن معظم المناطق يعتريها قلق أكبر بشأن الحصول الفوري على مياه نظيفة وآمنة مقارنةً بحصولها على هذه المياه في المستقبل. يتمركز أولئك الذين تعتريهم نسبة القلق الأكبر بشأن مشكلات المياه في أمريكا اللاتينية (90%) والصين (88%) والولايات المتحدة (80%).

يواصل المستهلكون إلقاء عبء مسؤولية الحفاظ على المياه على عاتق الشركات والحكومات ، ولكن معظمهم ما زالوا يعتقدون أن هذه الأطراف لا تهتم بهذه القضية بالقدر الكافي. وهذا الكلام ينطبق بشكل خاص على الولايات المتحدة وأوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية، حيث يعتقد 42% إلى 51% من المشاركين أن هؤلاء القادة يهتمون بالحفاظ على المياه.

يُحمّل المستهلكون أيضًا صناعات معينة مسؤولية أكبر في ما يتعلق باستخدام المياه ، حيث يتردد ذكر أن قطاعات الزراعة والأغذية والمشروبات والتصنيع هي أكثر القطاعات استخدامًا للمياه. يفقد المستهلكون ثقتهم بالشركات والحكومات بشأن قدرتهم على مواجهة أزمة المياه ، حيث يعتقد أقل من 50% من المستهلكين في الولايات المتحدة وأوروبا أن الشركات والحكومات تهتم بالحفاظ على المياه.

إضافةً إلى ذلك، تشير دراسة Ecolab Watermark لعام 2024 إلى الاختلافات بين المستهلكين حسب المنطقة والتركيبة السكانية الأخرى للجمهور. وقد تبين أن الكثافة السكانية ترتبط بشكل خاص بمستوى قلق المستهلكين إزاء قضايا المناخ والمياه. في الواقع، يتضح من الدراسة أن المستهلكين الكائنين في المناطق الحضرية أكثر قلقًا بشأن التغير المناخي مقارنةً بنظرائهم في المناطق الريفية. ويبرز هذا الاتجاه بين المستهلكين الحضريين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ (85%) والولايات المتحدة (74%).

صرح Emilio Tenuta، نائب الرئيس الأول والمسؤول عن شؤون الاستدامة في شركة Ecolab، قائلاً: "على حين أن القاطنين في المناطق الريفية يدركون منذ فترة طويلة التأثيرات المناخية المحتملة، فإن المستهلكين في المناطق الحضرية حديثو عهد بإظهار هذا المستوى من القلق بشأن هذه التحديات". "سواء كان الأمر يتعلق بموجة حارة طويلة الأمد، أو بنية تحتية مهترئة أو غياب عنصر العدل في ما يتعلق بالحصول على الهواء والمياه النظيفين، فإن هذه المخاوف تتصدر الآن قائمة اهتمامات أولئك الذين يعيشون ويعملون في المدن الكبرى على مستوى العالم."

بالإضافة إلى نتائج الدراسة المتأتية من كل أنحاء العالم، تكشف البيانات الخاصة بالولايات المتحدة هذا العام ما يلي:



يعتقد 73% من المستهلكين في الولايات المتحدة أن التغير المناخي قضية مهمة بالنسبة لهم على المستوى الشخصي، ولكن أقل من 50% يعتقدون أن قادة الأعمال والحكومات يهتمون بهذه القضية.

ما زال القلق إزاء المياه قائمًا بين البالغين في الولايات المتحدة، حيث إن إمكانية الحصول على مياه نظيفة وصحية (71%) وتوفرها (80%) يثيران قلقًا بالغًا بشأن الوضع المستقبلي لهذا المورد. أظهر المستهلكون في الولايات المتحدة استعداداهم لتغيير سلوكهم للحفاظ على المياه، حيث عزف ثلثهم (33%) عن شراء المنتجات التي تستخدم كمية مفرطة من المياه، وأعرب أكثر من ثلثيهم (71%) عن تفاؤلهم بشأن إمكانية معالجة مشكلة ندرة المياه بفعالية.

جرى إجراء الموجة الثانية من دراسة Ecolab Watermark بالشراكة مع Morning Consult في أوائل عام 2024 على عينة من البالغين من عامة السكان، وسوف يستمر إجراؤها سنويًا. للاطلاع على النتائج الكاملة العالمية والخاصة بكل بلد، الرجاء زيارة لوحة المعلومات التفاعلية على .

نبذة عن Ecolab :

تعد شركة Ecolab (بورصة نيويورك: ECL) الرائدة عالميًا في مجال الاستدامة التي تقدم حلولاً وخدمات تتعلق بالمياه والنظافة والوقاية من العدوى تسهم في حماية الناس والموارد الحيوية في الحياة، شريكًا موثوقًا به لملايين العملاء. معولةً على قرن من الزمان أمضته في دعم سبل الابتكار، حققت شركة Ecolab مبيعات سنوية بقيمة 15 مليار دولار أمريكي، كما تضم بين جنباتها أكثر من 46,000 موظف، ناهيك عن انتشار أعمالها في أكثر من 170 بلدًا على مستوى العالم. ثم إن الشركة تقدم حلولاً علمية شاملة ورؤى تعتمد على البيانات وخدمة عالمية المستوى بغية تعزيز سلامة الغذاء والحفاظ على بيئات نظيفة وآمنة وتحسين كفاءة استخدام المياه والطاقة. هذا، وتسهم حلول شركة Ecolab المبتكرة في تحسين الكفاءات التشغيلية وتفعيل مبادئ الاستدامة خدمةً منها لعملائها في أسواق الأغذية والرعاية الصحية وعلوم الحياة والضيافة والأسواق الصناعية.

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(ECL-C)

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