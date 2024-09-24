Copeland تعيِّن قائدًا جديدًا لمنطقة الهند والشرق الأوسط وأفريقيا

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت Copeland، الشركة العالمية المتخصَّصة في حلول المناخ المستدامة والرائدة في صناعة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء والتبريد والضغط الصناعي، عن انضمام Jagadish Keswani إليها في منصب رئيس وحدة الأعمال الإقليمية في الهند والشرق الأوسط وأفريقيا التي تم تشكيلها حديثًا. تُعدَّ Copeland شركة مستقلة وشركة مدرجة ضمن محفظة Blackstone، أكبر شركة إدارة للأصول البديلة في العالم، ضمن صندوق Capital Partners Fund XIII

"يُمثل Jagadish إضافة رائعة للفريق التنفيذي لشركة Copeland ويجلب معه خبرة واسعة في الصناعة ضمن هذه المنطقة التي ترتفع فيها مستويات النمو. "ستضمَّن خبرة Jagadish والطاقة التي يتمتع بها وقدرته على التأقلم مع الثقافة التي نعمل على تأسيسها في جميع قطاعات Copeland أن يُحدِّث تأثيرًا فوريًا على تطوير وتنفيذ الاستراتيجيات التي تسرِّع من آلية تطبيق رؤية Copeland ونموها في هذه المنطقة المهمة"، حسبما صرَّح Ross B. Shuster، الرئيس التنفيذي لشركة Copeland.

يتمتع Jagadish بخبرة واسعة في هذه المنطقة في صناعة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء وأنظمة التحكم. انضم إلينا Jagadish بعد مسيرة حافلة في شركة Johnson Controls، حيث كان يقيم مؤخرًا في جدة بالمملكة العربية السعودية، وشغَّل منصب القائد الإقليمي. وبجانب منصبه في Johnson Controls، شغَّل Jagadish أدوارًا قيادية في شركتي Ingersoll Rand وBlue Star Limited.

وصرَّح Keswani قائلاً: "تنتابني حالة من الحماس الشديد للانضمام إلى شركة Copeland حيث تركز على تسريع النمو في منطقة الهند والشرق الأوسط وأفريقيا وتواصل توطيد مكانتها كشركة رائدة مستقلة في مجال أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء والتبريد والحلول الصناعية". "تحظى شركة Copeland بوضع جيد يؤهلها للمساعدة في حل بعض التحديات المناخية الأكثر تعقيدًا في العالم من خلال تمكين التحوُّل في مجال الطاقة، وتسريع الانتقال إلى الانحباس الحراري العالمي المنخفض واعتماد المبردات الطبيعية وحماية الأغذية القابلة للتلف والأدوية الحيوية من خلال سلسلة التبريد."

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نبذة عن شركة Copeland

تُعدَّ Copeland شركةً رائدة عالميًا في مجال حلول التدفئة والتبريد والتجميد والصناعة المستدامة. نساعد العملاء في قطاع التجارة والصناعة وعملاء التبريد والعملاء المحليين على تقليل انبعاثات الكربون وتحسين كفاءة الطاقة. نعهد إلى التعامل مع مشاكل بعينها مثل تغيُّر المناخ، والنمو السكاني، وارتفاع الطلب على الكهرباء، وسلاسل التوريد العالمية المعقدة من خلال الابتكارات التي تعزِّز التحوُّل في مجال الطاقة، وتسريع اعتماد المواد الصديقة للمناخ ذات احتمالية حدوث احترار عالمي (GWP) منخفض والمبردات الطبيعية، وحماية السلع الأكثر أهمية في العالم من خلال سلسلة تبريد فعَّالة ومستدامة. نمتلك قاعدة موظفين بأكثر من 18000 موظف، ونتواجد في 50 دولة؛ يتيح وجودنا العالمي خدمة العملاء أينما كانوا في العالم ومواجهة التحديات على نطاقات كبيرة وبسرعة لا مثيل لها. توفر علاماتنا التجارية الرائدة في الصناعة ومحفظتنا المتنوعة الابتكار والتكنولوجيا المعتمدة في أكثر من 200 مليون عملية تركيب حول العالم. وبتضافر جهودنا معًا، نعمل على إيجاد حلول مستدامة تعمل على تحسين الحياة وحماية الكوكب اليوم وللأجيال القادمة. للاطّلاع على المزيد من المعلومات، تفضَّل بزيارة copeland .

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