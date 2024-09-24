Copeland تعيِّن قائدًا جديدًا لمنطقة الهند والشرق الأوسط وأفريقيا

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت Copeland، الشركة العالمية المتخصَّصة في حلول المناخ المستدامة والرائدة في صناعة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء والتبريد والضغط الصناعي، عن انضمام Jagadish Keswani إليها في منصب رئيس وحدة الأعمال الإقليمية في الهند والشرق الأوسط وأفريقيا التي تم تشكيلها حديثًا. تُعدَّ Copeland شركة مستقلة وشركة مدرجة ضمن محفظة Blackstone، أكبر شركة إدارة للأصول البديلة في العالم، ضمن صندوق Capital Partners Fund XIII
"يُمثل Jagadish إضافة رائعة للفريق التنفيذي لشركة Copeland ويجلب معه خبرة واسعة في الصناعة ضمن هذه المنطقة التي ترتفع فيها مستويات النمو. "ستضمَّن خبرة Jagadish والطاقة التي يتمتع بها وقدرته على التأقلم مع الثقافة التي نعمل على تأسيسها في جميع قطاعات Copeland أن يُحدِّث تأثيرًا فوريًا على تطوير وتنفيذ الاستراتيجيات التي تسرِّع من آلية تطبيق رؤية Copeland ونموها في هذه المنطقة المهمة"، حسبما صرَّح Ross B. Shuster، الرئيس التنفيذي لشركة Copeland.
يتمتع Jagadish بخبرة واسعة في هذه المنطقة في صناعة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء وأنظمة التحكم. انضم إلينا Jagadish بعد مسيرة حافلة في شركة Johnson Controls، حيث كان يقيم مؤخرًا في جدة بالمملكة العربية السعودية، وشغَّل منصب القائد الإقليمي. وبجانب منصبه في Johnson Controls، شغَّل Jagadish أدوارًا قيادية في شركتي Ingersoll Rand وBlue Star Limited.
وصرَّح Keswani قائلاً: "تنتابني حالة من الحماس الشديد للانضمام إلى شركة Copeland حيث تركز على تسريع النمو في منطقة الهند والشرق الأوسط وأفريقيا وتواصل توطيد مكانتها كشركة رائدة مستقلة في مجال أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء والتبريد والحلول الصناعية". "تحظى شركة Copeland بوضع جيد يؤهلها للمساعدة في حل بعض التحديات المناخية الأكثر تعقيدًا في العالم من خلال تمكين التحوُّل في مجال الطاقة، وتسريع الانتقال إلى الانحباس الحراري العالمي المنخفض واعتماد المبردات الطبيعية وحماية الأغذية القابلة للتلف والأدوية الحيوية من خلال سلسلة التبريد."
تعرَّف على المزيد حول حلول Copeland المستدامة على copeland .
نبذة عن شركة Copeland
تُعدَّ Copeland شركةً رائدة عالميًا في مجال حلول التدفئة والتبريد والتجميد والصناعة المستدامة. نساعد العملاء في قطاع التجارة والصناعة وعملاء التبريد والعملاء المحليين على تقليل انبعاثات الكربون وتحسين كفاءة الطاقة. نعهد إلى التعامل مع مشاكل بعينها مثل تغيُّر المناخ، والنمو السكاني، وارتفاع الطلب على الكهرباء، وسلاسل التوريد العالمية المعقدة من خلال الابتكارات التي تعزِّز التحوُّل في مجال الطاقة، وتسريع اعتماد المواد الصديقة للمناخ ذات احتمالية حدوث احترار عالمي (GWP) منخفض والمبردات الطبيعية، وحماية السلع الأكثر أهمية في العالم من خلال سلسلة تبريد فعَّالة ومستدامة. نمتلك قاعدة موظفين بأكثر من 18000 موظف، ونتواجد في 50 دولة؛ يتيح وجودنا العالمي خدمة العملاء أينما كانوا في العالم ومواجهة التحديات على نطاقات كبيرة وبسرعة لا مثيل لها. توفر علاماتنا التجارية الرائدة في الصناعة ومحفظتنا المتنوعة الابتكار والتكنولوجيا المعتمدة في أكثر من 200 مليون عملية تركيب حول العالم. وبتضافر جهودنا معًا، نعمل على إيجاد حلول مستدامة تعمل على تحسين الحياة وحماية الكوكب اليوم وللأجيال القادمة. للاطّلاع على المزيد من المعلومات، تفضَّل بزيارة copeland .
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