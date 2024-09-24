شركة Lifezone Metals تعلن عن بدء عملية تمويل مشروع كابانغا للنيكل في تنزانيا

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- يسر رئيس مجلس إدارة Lifezone Metals Limited ) مؤشر NYSE : LZM
)، Chris Showalter أن يعلن أن شركة Lifezone، قد شرعت رسميًا في شراكة مع BHP في عملية تمويل لمشروع كابانغا للنيكل في تنزانيا. وفي سياق متصل، تلقت Lifezone خطاب نوايا من شركة تمويل التنمية (DFC) الدولية للولايات المتحدة حيث عبرت الشركة عن اهتمامها بالنظر في حصول المشروع على قروض في إطار حزمة تمويله.
وقد رحب وزير المعادن التنزاني المبجل Anthony Mavunde بالخبر قائلاً: "يمثل مشروع كابانغا للنيكل نموذجًا لالتزام حكومة تنزانيا برعاية التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي لصالح تنزانيا والتنزانيين. نحن سعداء بالإعلان عن أن شركة تمويل التنمية قد وقعت على خطاب نوايا لتمويل مشروع كابانغا. في إطار زيارة نائبة الرئيس Harris إلى تنزانيا في عام 2023، يبين الإجراء الذي اتخذته شركة تمويل التنمية أن تنزانيا والولايات المتحدة تواصلان إقامة علاقة اقتصادية قوية تقوم على رؤية مشتركة للتنمية المستدامة، ونحن نتطلع إلى مزيد من التطوير لعلاقتنا سعيًا وراء تحقيق أهدافنا المشتركة. لن تقتصر فائدة هذا المشروع على تعزيز اقتصادنا إقليميًا ووطنيًا، بل إنه يمنح تنزانيا أيضًا موضع جهة فاعلة دولية رائدة في سوق النيكل العالمية، ما يساهم بقدر كبير في التحول العالمي في الطاقة."
كما علّق السيد Showalter قائلاً: "إن البدء في عملية تمويل المشروع مع Societe Generale يمثل خطوة تالية مهمة لضمان الحصول على التمويل المطلوب لمشروع كابانغا، وهو كذلك مؤشر آخر على الأهمية الاستراتيجية للمشروع بالنسبة إلى شركائنا الدوليين. مع اهتمام شركة تمويل التنمية بدعم كابانغا، من الواضح أن حكومة الولايات المتحدة تدرك الدور المهم الذي تلعبه التنمية المستدامة لمعادن أفريقيا في التحول العالمي في الطاقة. إن إعلان اليوم يعزز هذه الرؤية ويلقي الضوء مرة أخرى على العلاقة القوية بين الولايات المتحدة وتنزانيا".
أضاف رئيس مجلس إدارة شركة تمويل التنمية Societe Generale قائلاً: "تساعد شركة تمويل التنمية في تحقيق التحول العالمي في الطاقة من خلال مشاريع تعزز التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي. يمثل مشروع كابانغا للنيكل فرصة مهمة لتحقيق تنمية المعادن بمسؤولية في تنزانيا مع تنويع سلاسل الإمداد المهمة وإرساء دعائم المرونة الاقتصادية في المنطقة."
سيؤدي طلب القرص من شركة تمويل التنمية إلى البدء في عملية مراجعة شاملة، ويأتي هذا عقب إعلان Lifezone في يوم 27 أغسطس 2024 أن شركة تمويل التنمية ستعمل على تقييم تغطية تأمين المخاطر السياسية للاستثمارات المستقبلية في كابانغا.
يمثل كابانغا أحد أكبر وأجود مستودعات كبريتيد النيكل التي لم يتم تطويرها في العالم. باستخدام تقنية Hydromet من Lifezone، من المتوقع أن يقلل المشروع من الانبعاثات بقدر كبير بالمقارنة مع أساليب الصهر التقليدية.
يتلقى كابانغا الدعم من شراكة البنية التحتية والاستثمار الدوليين (PGI)، وهي شراكة تستند إلى قيم وعالية التأثير وشفافة تم إنشاؤها لتلبية الاحتياجات الهائلة للبنية التحتية في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل ولدعم مصالح الأمن الاقتصادي والوطني للولايات المتحدة وحلفائها. يُعتبر كابانغا أيضًا مشروعًا ضمن شراكة أمن المعادن، وهي تعاون يضم 14 بلدًا والاتحاد الأوروبي لتحفيز الاستثمار من القطاعين العام والخاص في سلاسل الإمداد بالمعادن المهمة بمسؤولية عالميًا.
شركة تمويل التنمية هي مؤسسة تمويل التنمية الخاصة بأمريكا. وتدخل في شراكة مع القطاع الخاص لتمويل حلول للتحديات الأكثر أهمية التي تواجه العالم النامي اليوم في مختلف القطاعات، بما في ذلك الطاقة والبنية التحتية والرعاية الصحية والزراعة والخدمات المالية. تلتزم استثمارات شركة تمويل التنمية بمعايير عالية مع احترام البيئة وحقوق الإنسان وحقوق العمال.
تم تعيين Societe Generale كمستشار تمويل رئيسي لشركة Kabanga Nickel Limited
لقد تم تعيين Societe Generale كمستشار مالي رئيسي لشركة Kabanga Nickel Limited، وهي شركة تتبع شركة Lifezone وتخضع لإدارتها وتمتلك BHP نسبة 17% فيها.
علّق Lenaig Trenaux، الرئيس العام لقطاع البطاريات والتعدين والصناعات في Societe Generale قائلاً: "يدعم Societe Generale عملاءه في التحول في الطاقة من خلال الحلول المكرسة والتزام بالمساهمة في التمويل المستدام. يسرنا بشدة أن نعمل بشكل مشترك مع Lifezone Metals وBHP لتنفيذ مشروع كابانغا للنيكل بهدف دعم التنمية في تنزانيا وتعزيز التحول في الطاقة بقدر كبير من المعدن المهم المنخفض في انبعاثات الكربون".
يقدم Societe Generale خبرات رائدة عالميًا في تمويل الديون واسعة النطاق لمشاريع التعدين في العالم. بالتعاون مع BHP، ستسعى Lifezone وSociete Generale إلى تحسين هيكل كابانغا الرأسمالي من خلال مزيج من الديون والأسهم متعددة المصادر على مستوى المشروع.
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نبذة عن Lifezone Metals
تتمثل مهمتنا في Lifezone Metals (مؤشر NYSE: LZM) في توفير إنتاج وإعادة تدوير أنظف وبمسؤولية أكبر للمعادن. باستخدام منصة قابلة للتوسع تعتمد على تقنيتنا Hydromet، نوفر إمكانية إنتاج المعادن باستهلاك أقل للطاقة وانبعاثات أقل وتكلفة أقل بالمقارنة مع الصهر التقليدي.
من المعتقد أن مشروع كابانغا للنيكل الخاص بنا يمثل أحد أكبر وأجود مستودعات كبريتيد النيكل التي لم يتم تطويرها في العالم. نعمل باستخدام تقنيتنا Hydromet على استغلال مصدر جديد للنيكل والنحاس والكوبالت بدرجة جودة بورصة معادن لندن للأسواق العالمية لمعادن البطاريات من أجل تمكين تنزانيا من تحقيق خلق قيمة كاملة داخل البلد والقيام بدور المصدر الرئيسي الثاني للنيكل من الفئة الأولى. من المنتظر أن تكتمل دراسة جدوى نهائية لمشروع تعدين المعادن في الربع الثالث من عام 2024.
من خلال شراكتنا القائمة في الولايات المتحدة لإعادة تدوير البلاتين والبالاديوم والروديوم ، نعمل على توضيح أن تقنيتنا Hydromet تستطيع معالجة المعادن من مجموعة البلاتين واستعادتها من محولات تحفيز السيارات المستهلكة المجلوبة بمسؤولية، وذلك بطريقة أنظف وأكثر كفاءة من أساليب الصهر والتكرير التقليدية.
التصريحات الاستشرافية
وردت في هذا المستند بعض العبارات التي لا تمثل حقائق تاريخية، بل يمكن اعتبارها "تصريحات استشرافية" في إطار المعنى الوارد في قانون السندات المالية لعام 1933 حسب تعديله وقانون تداول السندات المالية لعام 1934 حسب تعديله وبنود "المرفأ الآمن" في قانون إصلاح السندات المالية الخاصة لعام 1995، في ما يخص الخطط والاستراتيجيات والنوايا والتوقعات وغير ذلك لكل من الأعمال والماليات في شركة Lifezone Metals Limited والشركات التابعة لها.
التصريحات الاستشرافية عمومًا هي التصريحات التي لا تمثل حقائق تاريخية، بما في ذلك التصريحات المتعلقة بالإجراءات أو استراتيجيات الأعمال أو الفعاليات أو نتائج العمليات المستقبلية المحتملة أو المفترضة وأي تصريحات تشير إلى توقعات أو تنبؤات أو سمات أخرى لفعاليات أو ظروف مستقبلية، بما في ذلك أي افتراضات مستقبلية. تأتي التصريحات الاستشرافية عادةً مصحوبة بكلمات مثل "يعتقد" أو "قد" أو "سوف" أو "يقدّر" أو "يواصل" أو "يتطلع" أو "ينوي" أو "يتوقع" أو "ينبغي" أو "يعمل على" أو "يخطط" أو "يتنبأ" أو "إمكانية" أو "يبدو" أو "يسعى" أو "المستقبل" أو "النظرة المستقبلية" أو نفي هذه المصطلحات أو تنويعاتها هي أو ما يشابهها من مصطلحات أو تعبيرات تتنبأ بفعاليات أو توجهات مستقبلية أو تشير إليها أو لا تمثل تصريحات عن أمور تاريخية بشرط أن غياب هذه الأمور لا يعني أن التصريح ليس استشرافيًا. تشمل هذه التصريحات الاستشرافية، دون حصر، التصريحات المتعلقة بفعاليات مستقبلية، والنتائج المستقبلية التقديرية أو المتوقعة في شركة Lifezone Metals، والفرص المستقبلية للشركة، بما في ذلك كفاءة التقنية المائية لاستخراج المعادن (تقنية Hydromet) لدى الشركة وتطوير الموارد المعدنية ومعالجتها في مشروع كابانغا، والتصريحات الأخرى التي لا تمثل حقائق تاريخية.
تستند هذه التصريحات إلى التوقعات الحالية من إدارة Lifezone Metals وليست تنبؤات بالأداء الفعلي. تتوفر هذه التصريحات الاستشرافية لأغراض توضيحية فقط ولا تستهدف أن تقدم ضمانًا أو تأكيدًا أو تنبؤًا أو تصريحًا مؤكدًا بشأن حقيقة أو احتمالية ويجب عدم الاعتماد عليها من جانب أي مستثمر باعتبارها كذلك. من الصعب أو المستحيل التنبؤ بالفعاليات والظروف الفعلية وستختلف عن الافتراضات. تقع فعاليات وظروف فعلية كثيرة خارج سيطرة Lifezone Metals والشركات التابعة لها. تخضع هذه العبارات لعدد من المخاطر والجوانب غير المؤكدة المتعلقة بأعمال Lifezone Metals، وقد تختلف النتائج الفعلية بشكل جوهري. تشمل هذه المخاطر والجوانب غير المؤكدة دون حصر: الظروف الاقتصادية والسياسية والتجارية العامة، بما في ذلك، دون حصر، الأعطال الاقتصادية والتشغيلية؛ والتضخم العالمي والزيادات في تكلفة المواد والخدمات؛ والوثوق بالعينات؛ ونجاح أي عمل تجريبي؛ واختلاف تكاليف رأس المال والتشغيل بشكل كبير عن التقديرات؛ وحالات التأخير في الحصول أو عدم الحصول على الموافقات الحكومية أو البيئية أو غيرها من الموافقات للمشروع؛ والتغيرات في اللوائح الحكومية والتشريع ومعدلات فرض الضرائب؛ والتضخم؛ والتغيرات في أسعار الصرف وإتاحة العملات الأجنبية؛ والتقلبات في أسعار السلع؛ وحالات التأخير في تطوير المشاريع وغيرها من العوامل؛ ونتيجة أي إجراءات قانونية قد يجري اتخاذها ضد شركة Lifezone Metals؛ وقدرتنا على الحصول على رأسمال إضافي، بما في ذلك استخدام سوق الديون ومتطلبات رأس المال المستقبلية ومصادر النقد واستخداماته؛ والمخاطر المرتبطة بنشر أعمال الشركة وكفاءة تقنية Hydromet وتوقيت العلامات البارزة المتوقعة في الأعمال؛ والاستحواذ والصيانة والحماية للملكية الفكرية؛ وقدرة الشركة على تحقيق التوقعات والتنبؤ بالجوانب غير المؤكدة (بما في ذلك الجوانب الاقتصادية أو الجيوسياسية غير المؤكدة) في ما يتعلق بأعمالنا وعملياتنا وأدائنا المالي، بما في ذلك: التوقعات المتعلقة بالأداء المالي والتجاري، والتوقعات المالية وقياسات الأعمال وأي افتراضات أساسية؛ والتوقعات المتعلقة بتطور المنتجات والتقنية ومسار تطويرها وحجم السوق؛ والتوقعات المتعلقة بتطوير المنتجات والتقنية ومسارها؛ وتأثيرات المنافسة على أعمال الشركة؛ وقدرة الشركة على تنفيذ استراتيجيتها للنمو وإدارة ربحية النمو والاحتفاظ بموظفيها الرئيسيين؛ وقدرة الشركة على تحقيق الربحية والحفاظ عليها؛ وتحسين النتائج التشغيلية والمالية المستقبلية؛ والامتثال للقوانين واللوائح السارية على أعمال الشركة؛ وقدرة الشركة على مواصلة الامتثال للمعايير السارية للإدراج في مؤشر NYSE؛ وقدرة الشركة على الحفاظ على إدراج سنداتها المالية في بورصة وطنية للسندات المالية في الولايات المتحدة؛ وقدرتنا على الامتثال للقوانين واللوائح السارية؛ والاطلاع على أحدث المعايير المحاسبية أو القوانين واللوائح المعدلة أو الجديدة التي تسري على أعمالنا، بما في ذلك لائحة الخصوصية؛ والمخاطر الأخرى التي سيأتي ذكرها بالتفصيل من وقت لآخر في المواد التي سيتم إرسالها إلى مفوضية السندات المالية والتداول (SEC) في الولايات المتحدة.
قائمة عوامل الخطر السابقة ليست شاملة. قد توجد مخاطر إضافية لا تعلم بها شركة Lifezone Metals حاليًا أو تعتقد الشركة حاليًا أنها غير مهمة والتي يمكن أيضًا أن تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية عن النتائج الواردة في التصريحات الاستشرافية. كما أن التصريحات الاستشرافية تقدم توقعات شركة Lifezone Metals أو خططها أو تنبؤاتها للأحداث المستقبلية ووجهات نظرها حتى تاريخ هذه النشرة. تتوقع شركة Lifezone Metals أن الأحداث والتطورات اللاحقة ستؤدي إلى تغيير في تقديرات الشركة.
ينبغي عدم الاعتماد على هذه التصريحات الاستشرافية باعتبارها تمثل تقديرات شركة Lifezone Metals في أي تاريخ لاحق لتاريخ هذه النشرة. ينبغي لذلك عدم الاعتماد بشكل غير ملائم على التصريحات الاستشرافية. ينبغي عدم اعتبار أي شيء ورد في هذا المستند بمثابة تعهد من جانب أي شخص بأن التصريحات الاستشرافية المذكورة هنا ستتحقق أو أن أي نتائج متوقعة في هذه التصريحات الاستشرافية ستتحقق. ينبغي ألا تعتمد بشكل غير ملائم على التصريحات الاستشرافية الواردة في هذه النشرة والتي تستند إلى المعلومات المتاحة لنا حتى تاريخه والمؤهلة في مجموعها بموجب الإشارة إلى التصريحات التحذيرية الواردة هنا. في جميع الأحوال، في معرض الحديث عن الأداء المستقبلي، يرجى ملاحظة أن الأداء السابقة ليس مؤشرًا مؤكدًا على النتائج المستقبلية.
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