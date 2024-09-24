شركة Lifezone Metals تعلن عن بدء عملية تمويل مشروع كابانغا للنيكل في تنزانيا

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- يسر رئيس مجلس إدارة Lifezone Metals Limited ))، ‏Chris Showalter أن يعلن أن شركة Lifezone، قد شرعت رسميًا في شراكة مع BHP في عملية تمويل لمشروع كابانغا للنيكل في تنزانيا. وفي سياق متصل، تلقت Lifezone خطاب نوايا من شركة تمويل التنمية (DFC) الدولية للولايات المتحدة حيث عبرت الشركة عن اهتمامها بالنظر في حصول المشروع على قروض في إطار حزمة تمويله.

وقد رحب المعادن التنزاني المبجل Anthony Mavunde بالخبر قائلاً: "يمثل مشروع كابانغا للنيكل نموذجًا لالتزام حكومة تنزانيا برعاية التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي لصالح تنزانيا والتنزانيين. نحن سعداء بالإعلان عن أن شركة تمويل التنمية قد وقعت على خطاب نوايا لتمويل مشروع كابانغا. في إطار زيارة نائبة الرئيس Harris إلى تنزانيا في عام 2023، يبين الإجراء الذي اتخذته شركة تمويل التنمية أن تنزانيا والولايات المتحدة تواصلان إقامة علاقة اقتصادية قوية تقوم على رؤية مشتركة للتنمية المستدامة، ونحن نتطلع إلى مزيد من التطوير لعلاقتنا سعيًا وراء تحقيق أهدافنا المشتركة. لن تقتصر فائدة هذا المشروع على تعزيز اقتصادنا إقليميًا ووطنيًا، بل إنه يمنح تنزانيا أيضًا موضع جهة فاعلة دولية رائدة في سوق النيكل العالمية، ما يساهم بقدر كبير في التحول العالمي في الطاقة."

كما علّق السيد Showalter قائلاً: "إن البدء في عملية تمويل المشروع مع Societe Generale يمثل خطوة تالية مهمة لضمان الحصول على التمويل المطلوب لمشروع كابانغا، وهو كذلك مؤشر آخر على الأهمية الاستراتيجية للمشروع بالنسبة إلى شركائنا الدوليين. مع اهتمام شركة تمويل التنمية بدعم كابانغا، من الواضح أن حكومة الولايات المتحدة تدرك الدور المهم الذي تلعبه التنمية المستدامة لمعادن أفريقيا في التحول العالمي في الطاقة. إن إعلان اليوم يعزز هذه الرؤية ويلقي الضوء مرة أخرى على العلاقة القوية بين الولايات المتحدة وتنزانيا".

أضاف رئيس مجلس إدارة شركة تمويل التنمية Societe Generale قائلاً: "تساعد شركة تمويل التنمية في تحقيق التحول العالمي في الطاقة من خلال مشاريع تعزز التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي. يمثل مشروع كابانغا للنيكل فرصة مهمة لتحقيق تنمية المعادن بمسؤولية في تنزانيا مع تنويع سلاسل الإمداد المهمة وإرساء دعائم المرونة الاقتصادية في المنطقة."

سيؤدي طلب القرص من شركة تمويل التنمية إلى البدء في عملية مراجعة شاملة، ويأتي هذا عقب إعلان Lifezone في يوم 27 أغسطس 2024 أن شركة تمويل التنمية ستعمل على تقييم تغطية تأمين المخاطر السياسية للاستثمارات المستقبلية في كابانغا.

يمثل كابانغا أحد أكبر وأجود مستودعات كبريتيد النيكل التي لم يتم تطويرها في العالم. باستخدام تقنية Hydromet من Lifezone، من المتوقع أن يقلل المشروع من الانبعاثات بقدر كبير بالمقارنة مع أساليب الصهر التقليدية.

يتلقى كابانغا الدعم من شراكة البنية التحتية والاستثمار الدوليين (PGI)، وهي شراكة تستند إلى قيم وعالية التأثير وشفافة تم إنشاؤها لتلبية الاحتياجات الهائلة للبنية التحتية في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل ولدعم مصالح الأمن الاقتصادي والوطني للولايات المتحدة وحلفائها. يُعتبر كابانغا أيضًا مشروعًا ضمن شراكة أمن المعادن، وهي تعاون يضم 14 بلدًا والاتحاد الأوروبي لتحفيز الاستثمار من القطاعين العام والخاص في سلاسل الإمداد بالمعادن المهمة بمسؤولية عالميًا.

شركة تمويل التنمية هي مؤسسة تمويل التنمية الخاصة بأمريكا. وتدخل في شراكة مع القطاع الخاص لتمويل حلول للتحديات الأكثر أهمية التي تواجه العالم النامي اليوم في مختلف القطاعات، بما في ذلك الطاقة والبنية التحتية والرعاية الصحية والزراعة والخدمات المالية. تلتزم استثمارات شركة تمويل التنمية بمعايير عالية مع احترام البيئة وحقوق الإنسان وحقوق العمال.

تم تعيين Societe Generale كمستشار تمويل رئيسي لشركة Kabanga Nickel Limited

لقد تم تعيين Societe Generale كمستشار مالي رئيسي لشركة Kabanga Nickel Limited، وهي شركة تتبع شركة Lifezone وتخضع لإدارتها وتمتلك BHP نسبة 17% فيها.

علّق Lenaig Trenaux، الرئيس العام لقطاع البطاريات والتعدين والصناعات في Societe Generale قائلاً: "يدعم Societe Generale عملاءه في التحول في الطاقة من خلال الحلول المكرسة والتزام بالمساهمة في التمويل المستدام. يسرنا بشدة أن نعمل بشكل مشترك مع Lifezone Metals وBHP لتنفيذ مشروع كابانغا للنيكل بهدف دعم التنمية في تنزانيا وتعزيز التحول في الطاقة بقدر كبير من المعدن المهم المنخفض في انبعاثات الكربون".

يقدم Societe Generale خبرات رائدة عالميًا في تمويل الديون واسعة النطاق لمشاريع التعدين في العالم. بالتعاون مع BHP، ستسعى Lifezone وSociete Generale إلى تحسين هيكل كابانغا الرأسمالي من خلال مزيج من الديون والأسهم متعددة المصادر على مستوى المشروع.

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نبذة عن Lifezone Metals

تتمثل مهمتنا في Lifezone Metals (مؤشر NYSE: LZM) في توفير إنتاج وإعادة تدوير أنظف وبمسؤولية أكبر للمعادن. باستخدام منصة قابلة للتوسع تعتمد على تقنيتنا Hydromet، نوفر إمكانية إنتاج المعادن باستهلاك أقل للطاقة وانبعاثات أقل وتكلفة أقل بالمقارنة مع الصهر التقليدي.

من المعتقد أن مشروع كابانغا للنيكل الخاص بنا يمثل أحد أكبر وأجود مستودعات كبريتيد النيكل التي لم يتم تطويرها في العالم. نعمل باستخدام تقنيتنا Hydromet على استغلال مصدر جديد للنيكل والنحاس والكوبالت بدرجة جودة بورصة معادن لندن للأسواق العالمية لمعادن البطاريات من أجل تمكين تنزانيا من تحقيق خلق قيمة كاملة داخل البلد والقيام بدور المصدر الرئيسي الثاني للنيكل من الفئة الأولى. من المنتظر أن تكتمل دراسة جدوى نهائية لمشروع تعدين المعادن في الربع الثالث من عام 2024.

من خلال شراكتنا القائمة في الولايات المتحدة لإعادة تدوير البلاتين والبالاديوم والروديوم ، نعمل على توضيح أن تقنيتنا Hydromet تستطيع معالجة المعادن من مجموعة البلاتين واستعادتها من محولات تحفيز السيارات المستهلكة المجلوبة بمسؤولية، وذلك بطريقة أنظف وأكثر كفاءة من أساليب الصهر والتكرير التقليدية.

التصريحات الاستشرافية

وردت في هذا المستند بعض العبارات التي لا تمثل حقائق تاريخية، بل يمكن اعتبارها "تصريحات استشرافية" في إطار المعنى الوارد في قانون السندات المالية لعام 1933 حسب تعديله وقانون تداول السندات المالية لعام 1934 حسب تعديله وبنود "المرفأ الآمن" في قانون إصلاح السندات المالية الخاصة لعام 1995، في ما يخص الخطط والاستراتيجيات والنوايا والتوقعات وغير ذلك لكل من الأعمال والماليات في شركة Lifezone Metals Limited والشركات التابعة لها.

التصريحات الاستشرافية عمومًا هي التصريحات التي لا تمثل حقائق تاريخية، بما في ذلك التصريحات المتعلقة بالإجراءات أو استراتيجيات الأعمال أو الفعاليات أو نتائج العمليات المستقبلية المحتملة أو المفترضة وأي تصريحات تشير إلى توقعات أو تنبؤات أو سمات أخرى لفعاليات أو ظروف مستقبلية، بما في ذلك أي افتراضات مستقبلية. تأتي التصريحات الاستشرافية عادةً مصحوبة بكلمات مثل "يعتقد" أو "قد" أو "سوف" أو "يقدّر" أو "يواصل" أو "يتطلع" أو "ينوي" أو "يتوقع" أو "ينبغي" أو "يعمل على" أو "يخطط" أو "يتنبأ" أو "إمكانية" أو "يبدو" أو "يسعى" أو "المستقبل" أو "النظرة المستقبلية" أو نفي هذه المصطلحات أو تنويعاتها هي أو ما يشابهها من مصطلحات أو تعبيرات تتنبأ بفعاليات أو توجهات مستقبلية أو تشير إليها أو لا تمثل تصريحات عن أمور تاريخية بشرط أن غياب هذه الأمور لا يعني أن التصريح ليس استشرافيًا. تشمل هذه التصريحات الاستشرافية، دون حصر، التصريحات المتعلقة بفعاليات مستقبلية، والنتائج المستقبلية التقديرية أو المتوقعة في شركة Lifezone Metals، والفرص المستقبلية للشركة، بما في ذلك كفاءة التقنية المائية لاستخراج المعادن (تقنية Hydromet) لدى الشركة وتطوير الموارد المعدنية ومعالجتها في مشروع كابانغا، والتصريحات الأخرى التي لا تمثل حقائق تاريخية.

تستند هذه التصريحات إلى التوقعات الحالية من إدارة Lifezone Metals وليست تنبؤات بالأداء الفعلي. تتوفر هذه التصريحات الاستشرافية لأغراض توضيحية فقط ولا تستهدف أن تقدم ضمانًا أو تأكيدًا أو تنبؤًا أو تصريحًا مؤكدًا بشأن حقيقة أو احتمالية ويجب عدم الاعتماد عليها من جانب أي مستثمر باعتبارها كذلك. من الصعب أو المستحيل التنبؤ بالفعاليات والظروف الفعلية وستختلف عن الافتراضات. تقع فعاليات وظروف فعلية كثيرة خارج سيطرة Lifezone Metals والشركات التابعة لها. تخضع هذه العبارات لعدد من المخاطر والجوانب غير المؤكدة المتعلقة بأعمال Lifezone Metals، وقد تختلف النتائج الفعلية بشكل جوهري. تشمل هذه المخاطر والجوانب غير المؤكدة دون حصر: الظروف الاقتصادية والسياسية والتجارية العامة، بما في ذلك، دون حصر، الأعطال الاقتصادية والتشغيلية؛ والتضخم العالمي والزيادات في تكلفة المواد والخدمات؛ والوثوق بالعينات؛ ونجاح أي عمل تجريبي؛ واختلاف تكاليف رأس المال والتشغيل بشكل كبير عن التقديرات؛ وحالات التأخير في الحصول أو عدم الحصول على الموافقات الحكومية أو البيئية أو غيرها من الموافقات للمشروع؛ والتغيرات في اللوائح الحكومية والتشريع ومعدلات فرض الضرائب؛ والتضخم؛ والتغيرات في أسعار الصرف وإتاحة العملات الأجنبية؛ والتقلبات في أسعار السلع؛ وحالات التأخير في تطوير المشاريع وغيرها من العوامل؛ ونتيجة أي إجراءات قانونية قد يجري اتخاذها ضد شركة Lifezone Metals؛ وقدرتنا على الحصول على رأسمال إضافي، بما في ذلك استخدام سوق الديون ومتطلبات رأس المال المستقبلية ومصادر النقد واستخداماته؛ والمخاطر المرتبطة بنشر أعمال الشركة وكفاءة تقنية Hydromet وتوقيت العلامات البارزة المتوقعة في الأعمال؛ والاستحواذ والصيانة والحماية للملكية الفكرية؛ وقدرة الشركة على تحقيق التوقعات والتنبؤ بالجوانب غير المؤكدة (بما في ذلك الجوانب الاقتصادية أو الجيوسياسية غير المؤكدة) في ما يتعلق بأعمالنا وعملياتنا وأدائنا المالي، بما في ذلك: التوقعات المتعلقة بالأداء المالي والتجاري، والتوقعات المالية وقياسات الأعمال وأي افتراضات أساسية؛ والتوقعات المتعلقة بتطور المنتجات والتقنية ومسار تطويرها وحجم السوق؛ والتوقعات المتعلقة بتطوير المنتجات والتقنية ومسارها؛ وتأثيرات المنافسة على أعمال الشركة؛ وقدرة الشركة على تنفيذ استراتيجيتها للنمو وإدارة ربحية النمو والاحتفاظ بموظفيها الرئيسيين؛ وقدرة الشركة على تحقيق الربحية والحفاظ عليها؛ وتحسين النتائج التشغيلية والمالية المستقبلية؛ والامتثال للقوانين واللوائح السارية على أعمال الشركة؛ وقدرة الشركة على مواصلة الامتثال للمعايير السارية للإدراج في مؤشر NYSE؛ وقدرة الشركة على الحفاظ على إدراج سنداتها المالية في بورصة وطنية للسندات المالية في الولايات المتحدة؛ وقدرتنا على الامتثال للقوانين واللوائح السارية؛ والاطلاع على أحدث المعايير المحاسبية أو القوانين واللوائح المعدلة أو الجديدة التي تسري على أعمالنا، بما في ذلك لائحة الخصوصية؛ والمخاطر الأخرى التي سيأتي ذكرها بالتفصيل من وقت لآخر في المواد التي سيتم إرسالها إلى مفوضية السندات المالية والتداول (SEC) في الولايات المتحدة.

قائمة عوامل الخطر السابقة ليست شاملة. قد توجد مخاطر إضافية لا تعلم بها شركة Lifezone Metals حاليًا أو تعتقد الشركة حاليًا أنها غير مهمة والتي يمكن أيضًا أن تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية عن النتائج الواردة في التصريحات الاستشرافية. كما أن التصريحات الاستشرافية تقدم توقعات شركة Lifezone Metals أو خططها أو تنبؤاتها للأحداث المستقبلية ووجهات نظرها حتى تاريخ هذه النشرة. تتوقع شركة Lifezone Metals أن الأحداث والتطورات اللاحقة ستؤدي إلى تغيير في تقديرات الشركة.

ينبغي عدم الاعتماد على هذه التصريحات الاستشرافية باعتبارها تمثل تقديرات شركة Lifezone Metals في أي تاريخ لاحق لتاريخ هذه النشرة. ينبغي لذلك عدم الاعتماد بشكل غير ملائم على التصريحات الاستشرافية. ينبغي عدم اعتبار أي شيء ورد في هذا المستند بمثابة تعهد من جانب أي شخص بأن التصريحات الاستشرافية المذكورة هنا ستتحقق أو أن أي نتائج متوقعة في هذه التصريحات الاستشرافية ستتحقق. ينبغي ألا تعتمد بشكل غير ملائم على التصريحات الاستشرافية الواردة في هذه النشرة والتي تستند إلى المعلومات المتاحة لنا حتى تاريخه والمؤهلة في مجموعها بموجب الإشارة إلى التصريحات التحذيرية الواردة هنا. في جميع الأحوال، في معرض الحديث عن الأداء المستقبلي، يرجى ملاحظة أن الأداء السابقة ليس مؤشرًا مؤكدًا على النتائج المستقبلية.

باستثناء ما يتطلبه القانون الساري بخلاف ذلك، نخلي مسؤوليتنا عن أي التزام بالتحديث أو التعديل العلنيين لأي تصريحات استشرافية بحيث تعكس التغيرات في الافتراضات أو العوامل الأساسية، أو المعلومات الجديدة أو البيانات أو الأساليب الجديدة، أو الفعاليات المستقبلية أو غيرها من التغيرات بعد تاريخ هذه النشرة.

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.