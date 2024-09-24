شركة Kenvue تدفع استراتيجية العمل المناخي إلى الأمام

(MENAFN
- AETOSWire)
(BUSINESS WIRE )-- أعلنت شركة Kenvue Inc. (الرمز في مؤشر NYSE: KVUE) (المشار إليها في ما يلي باسم "Kenvue" أو "الشركة")، وهي جهة تصنيع للعلامات التجارية الشهيرة مثل Aveeno® و Listerine® وNeutrogena® وTylenol®، على تحقيق تقدم نحو أهداف تغير المناخ الموضحة في استراتيجيتها البيئية والاجتماعية والخاصة بالحوكمة لمهمة حياة الناس الصحية، بما في ذلك إصدار أول تقرير لفريق العمل المعني بالإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ (TCFD).
وقالت Pamela Gill-Alabaster، الرئيسة العامة لقسم البيئة والاجتماع والحوكمة والاستدامة في Kenvue: "إن نشر تقريرنا حول الإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ يمثل خطوة مهمة في نهجنا الاستباقي لدمج الاعتبارات المناخية في استراتيجية أعمالنا وعملياتنا وسلسلة قيمتنا والمنتجات التي نطرحها في السوق". "لقد حققنا تقدمًا ملموسًا، بما في ذلك التحقق من صحة أهدافنا بخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري على المدى القريب من خلال مبادرة الأهداف القائمة على العلم وإصدار تقريرنا الافتتاحي لبرنامج مهمة حياة الناس الصحية لدعم طموحنا للمساعدة في المساهمة في مستقبل أكثر صحة".
تم تطوير برنامج مهمة حياة الناس الصحية وفق فهم أن صحة الإنسان ترتبط ارتباطًا وثيقًا بصحة البيئة. يرى المستهلكون أيضًا هذا الارتباط، حيث يرى ثلاثة من كل أربعة بالغين على مستوى العالم وجود صلة بين صحة الإنسان وتغير المناخ وفقًا لاستطلاع عبر الإنترنت بتكليف من Kenvue في وقت سابق من هذا العام5 . وكشف الاستطلاع نفسه أن 86% من الناس يتوقعون أن تتفاقم العواقب الصحية الناجمة عن تغير المناخ خلال السنوات الخمس إلى العشر المقبلة.
تشكل أهداف شركة Kenvue والتزاماتها المتعلقة بتغير المناخ جزءًا من ركيزة الكوكب الصحي لاستراتيجية مهمة حياة الناس الصحية والتركيز على تعزيز الاستدامة في كل عمليات الشركة - من تصميم المنتج والتعبئة والتغليف إلى مصادر المواد والتصنيع والنقل. تتضمن أبرز التطورات كما وردت في تقرير مهمة حياة الناس الصحية 2023 ما يلي:
أدت الاستثمارات في مشاريع كفاءة الطاقة وإزالة الكربون إلى تخفيض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري1، 2، 3 بنسبة 26% منذ عام 2020.
21% من موردي الشركة لديهم أهداف قائمة على العلم من خلال الانبعاثات التي تغطي السلع والخدمات المشتراة والنقل إلى المصدر والتوزيع.
ارتفع استخدام الكهرباء المتجددة4 إلى 65% من استهلاكها للكهرباء من خلال 18 نظامًا كهربائيًا يعمل بالطاقة الشمسية في الموقع، وعقود شراء الكهرباء المتجددة خارج الموقع4 وإضافة تركيبات الطاقة الشمسية في الموقع.
باستخدام مبادئ تصميم اقتصاد إعادة التدوير، نجحت شركة Kenvue في زيادة استخدامها للمواد القابلة لإعادة التدوير6 أو القابلة لإعادة التعبئة7 إلى 71% من محفظتها، وخفضت حجم البلاستيك الخام9 في مواد التعبئة والتغليف8 بنسبة 21%.
منذ بداية عام 2024، أكملت شركة Kenvue تركيبات شمسية جديدة في مواقع التصنيع التابعة لها في سيزان بفرنسا ومادرا باليونان، والتي ستوفر 1.75 ميجاوات و0.186 ميجاوات من الطاقة المتجددة على التوالي. تتوقع الشركة أيضًا استكمال تركيبات الطاقة الشمسية الإضافية في مواقع التصنيع التابعة لها في كيب تاون في جنوب إفريقيا، ومينهانج في الصين، وجاكرتا في إندونيسيا هذا العام، ما يعزز التقدم نحو هدفها المتمثل في أن يكون 100% من استخدامها للكهرباء لعملياتها1 متجددًا4 بحلول عام 203010، 11.
لمعالجة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري غير المباشرة من النطاق 3، أطلقت شركة Kenvue برنامج عمل مناخ الموردين في شهر يوليو لإشراك السلع والخدمات المشتراة وموردي النقل والتوزيع في المنبع. ستساعد الشركة من خلال هذا البرنامج هؤلاء الموردين في تحديد أهداف علمية خاصة بهم والعمل على إزالة الكربون من عملياتهم. انضمت شركة Kenvue أيضًا إلى برنامج Energize، والذي تم تصميمه لمساعدة الموردين في التعرف على الكهرباء المتجددة وتوفير فرص التوريد، إما كمصدر وحيد أو مع موردين آخرين.
إدراكًا لقيمة التعاون في تسريع التقدم داخل القطاعات وعبرها، تعد Kenvue عضوًا فعالاً في العديد من التحالفات التي ركزت على مجالات العمل التي تدعم العمل المناخي والرحلة نحو الصفر الصافي من الانبعاثات بما في ذلك شبكة الأعمال المناخية التابعة للصندوق العالمي للطبيعة وتعاون الطاقة الحرارية المتجددة التابع للصندوق العالمي للطبيعة. في الآونة الأخيرة، انضمت Kenvue إلى تحالف المناخ والصحة التابع لمنتدى المستقبل لدعم التحول المتكامل لأنظمة الصحة البشرية والمناخ نحو نتائج تحقق الفوائد لكل من الناس والكوكب.
لقراءة تقرير مهمة حياة الناس الصحية لدى Kenvue 2023، تفضل بزيارة . للوصول إلى التقرير الكامل للجنة الإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ، تفضل بزيارة .
نبذة عن Kenvue
إنها شركة المنتجات الصحية الاستهلاكية الموحدة الأكبر في العالم من حيث العائد. تعتمد علاماتنا التجارية على ميراث يمتد لأكثر من قرن، وتتضمن Aveeno® والعلامة التجارية BAND-AID® وJohnson's® وListerine® وNeutrogena® وTylenol®، وهي علامات تجارية تستند إلى العلم ويوصي بها أخصائيو الرعاية الصحية في أنحاء العالم. نؤمن في شركة Kenvue بالقوة الفائقة للرعاية اليومية وتعمل فرقنا كل يوم لتضع تلك القوة في أيدي المستهلكين وتحتل مكانًا في قلوبهم ومنازلهم. اعرف المزيد من الموقع .
تنبيهات بشأن التصريحات الاستشرافية
يحتوي هذا البيان الصحفي على "تصريحات استشرافية" حسب تعريفها في قانون إصلاح التقاضي في الأوراق المالية الخاصة لعام 1995، بما في ذلك التصريحات الاستشرافية المتعلقة، من بين أمور أخرى، بالمخاطر والفرص المرتبطة بمهمة حياة الناس الصحية والمناخ والغابات وتقديراتنا البيئية والاجتماعية والمتعلقة بالحوكمة ذات الصلة، والتوقعات والأهداف والغايات والالتزامات والنتائج المتوقعة. يمكن التعرف على التصريحات الاستشرافية من استخدام كلمات مثل "خطط" و"يتوقع" و"قد" و"سوف" و"يتنبأ" و"يقدّر" و"ينوي" و"الهدف" و"الالتزام" وغيرها من الكلمات ذات المعنى المشابه. على القارئ الانتباه إلى عدم الاعتماد على هذه التصريحات الاستشرافية. تستند هذه التصريحات إلى التوقعات الحالية لأحداث مستقبلية. إذا تبينت عدم دقة الافتراضات الأساسية أو تحققت مخاطر أو جوانب شك معروفة أو غير معروفة، يمكن أن تختلف النتائج الفعلية بقدر كبير عن التوقعات والتنبؤات الصادرة عن شركة Kenvue وتابعيها.
يمكن الاطلاع على قائمة وأوصاف للمخاطر وجوانب الشك والعوامل الأخرى في المواد التي قدمتها شركة Kenvue إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات، بما في ذلك تقريرها السنوي على النموذج 10-K للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023 والتقارير الربع سنوية اللاحقة على النموذج 10-Q والمواد الأخرى التي جرى تقديمها والمتاحة على الموقع أو عند طلبها من الشركة. لا تتعهد شركة Kenvue والشركات التابعة لها بأي التزام بتحديث أي تصريحات استشرافية، سواء كنتيجة لظهور معلومات جديدة أو لأحداث أو تطورات مستقبلية أو خلاف ذلك.
الحواشي
1 ينطبق على كل المنشآت المملوكة لشركة Kenvue حيث تتمتع Kenvue بالسيطرة التشغيلية، بغض النظر عن نوع المبنى؛ وكل المرافق المستأجرة المستخدمة في التصنيع و/أو البحث والتطوير؛ والمرافق المستأجرة و/أو غير التصنيعية و/أو غير المتعلقة بالبحث والتطوير حيث تكون مساحة المنشأة أكبر من 50,000 قدم مربع وحيث تتمتع Kenvue بالسيطرة التشغيلية. يتضمن خط الأساس لعام 2020 وكل سنوات الإبلاغ اللاحقة كل المنشآت المتوافقة مع هيكل Kenvue عند الانفصال عن Johnson & Johnson في عام 2023 ولا يتضمن أي استثناءات تشغيلية أو تنظيمية. النطاق 1 هو انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري (GHG) التي تولدها شركة Kenvue بشكل مباشر - مثل تشغيل الغلايات والمركبات التي تستخدم الوقود الأحفوري. يتم الإبلاغ عن انبعاثات الأسطول باعتبارها CO2 ولا تتضمن انبعاثات الغازات الأخرى المسببة للاحتباس الحراري. النطاق 2 هو انبعاثات غازات الاحتباس الحراري التي تولدها شركة Kenvue بشكل غير مباشر - من الكهرباء أو الطاقة المشتراة لتدفئة المباني وتبريدها.
2 تم تجميع الجرد وفقًا لبروتوكول غازات الاحتباس الحراري (GHG) التابع للمعهد العالمي للموارد/المجلس العالمي للأعمال المستدامة - وهو معيار المحاسبة والإبلاغ للشركات (الطبعة المنقحة 2013) بما في ذلك التعديل على هذا البروتوكول، إرشادات النطاق 2 لبروتوكول غازات الاحتباس الحراري (2015).
3 تتضمن حدود الهدف الانبعاثات المرتبطة بالأرض وإزالتها من المواد الخام المستخدمة في إنتاج الطاقة الحيوية.
4 مصدر الطاقة المتجددة هو مصدر طاقة قابل للتجدد في وقت قصير من خلال الدورات البيئية أو العمليات الزراعية (على سبيل المثال، الكتلة الحيوية، والطاقة الحرارية الأرضية، والطاقة الكهرومائية، والطاقة الشمسية، وطاقة الرياح). يتم تحقيق أهداف الكهرباء المتجددة من خلال مجموعة من الإجراءات، بما في ذلك الطاقة الشمسية في الموقع، واتفاقيات شراء الطاقة الافتراضية (VPPAs)، واتفاقيات شراء الطاقة المباشرة (PPAs)، وشهادات سمات الطاقة (EACs)، والمعروفة أيضًا باسم شهادات الكهرباء المتجددة (RECs)، وعقود التجزئة الخضراء.
5 تمثل نتائج الاستطلاع المدخلات التي تم جمعها من أكثر من 2,300 شخص بالغ في سبع دول من أواخر فبراير إلى أوائل مارس 2024.
6 قابل لإعادة التدوير، ويُعرَّف أيضًا بأنه جاهز لإعادة التدوير، هو عندما تكون العبوة مصممة للجمع والفرز وإعادة التدوير باستخدام عمليات نهاية العمر، ولكن حيث قد لا تكون البنية الأساسية للتجميع والفرز وإعادة التدوير موجودة بعد لإعادة تدوير العبوة فعليًا. تتضمن أفضل الممارسات الخاصة بإرشادات "التصميم القابل لإعادة التدوير" للتغليف القائم على البلاستيك جمعية معيدي تدوير البلاستيك في الولايات المتحدة. ملحوظة: عبارات "مصمم لإعادة التدوير"، و"مصمم للقابلية لإعادة التدوير"، و"جاهز لإعادة التدوير" تُستخدم أيضًا بالتبادل وتعكس المعنى نفسه.
7 تعرف شركة Kenvue التغليف القابل لإعادة التعبئة بأنه التغليف المصمم إما للشركة أو للمستهلك لوضع نوع المنتج نفسه الذي تم شراؤه مرة أخرى في التغليف الأصلي، وهو مصمم ليكون قابلاً للإرجاع و/أو إعادة التعبئة، ويحقق الحد الأدنى من عمليات إعادة الاستخدام من خلال كونه جزءًا من نظام يتيح إعادة الاستخدام.
8 يشير التغليف إلى التغليف الخاص بالمشتريات المباشرة، وقد لا يتضمن كل المنتجات المصنعة خارجيًا. يتم حساب الوزن الإجمالي لمواد التغليف البلاستيكية باستخدام حجم خطة العمل لعام 2024 ولا تتم مطابقته بالمبيعات الفعلية. تم إجراء تعديلات يدوية بنسبة <10% على حجم خطة العمل لعام 2024 بناءً على حكم الخبراء في الموضوع لإزالة المواد التي لا يُفترض أنها تحتوي على بلاستيك.
9 البلاستيك البكر يعني الراتينج المصنع حديثًا والمُنتج من المواد الخام البتروكيماوية المستخدمة كمادة خام لتصنيع المنتجات البلاستيكية والتي لم يتم استخدامها أو معالجتها من قبل.
10 ريتم تنظيم المخزون وإعداد التقارير وفقًا للمعايير الفنية RE100 ويتم استكمالها بواسطة CDP.
11 نهدف إلى تحقيق الهدف بحلول نهاية السنة المالية والنشر في العام الذي يليه.
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