شركة Kenvue تدفع استراتيجية العمل المناخي إلى الأمام

(BUSINESS WIRE )-- أعلنت شركة Kenvue Inc. (الرمز في مؤشر NYSE: KVUE) (المشار إليها في ما يلي باسم "Kenvue" أو "الشركة")، وهي جهة للعلامات التجارية الشهيرة مثل Aveeno®‎ و Listerine®‎ وNeutrogena®‎ وTylenol®‎، على تحقيق تقدم نحو أهداف تغير المناخ الموضحة في استراتيجيتها البيئية والاجتماعية والخاصة بالحوكمة لمهمة حياة الناس الصحية، بما في ذلك إصدار أول تقرير لفريق العمل المعني بالإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ (TCFD).

وقالت Pamela Gill-Alabaster، الرئيسة العامة لقسم البيئة والاجتماع والحوكمة والاستدامة في Kenvue: "إن نشر تقريرنا حول الإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ يمثل خطوة مهمة في نهجنا الاستباقي لدمج الاعتبارات المناخية في استراتيجية أعمالنا وعملياتنا وسلسلة قيمتنا والمنتجات التي نطرحها في السوق". "لقد حققنا تقدمًا ملموسًا، بما في ذلك التحقق من صحة أهدافنا بخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري على المدى القريب من خلال مبادرة الأهداف القائمة على العلم وإصدار تقريرنا الافتتاحي لبرنامج مهمة حياة الناس الصحية لدعم طموحنا للمساعدة في المساهمة في مستقبل أكثر صحة".

تم تطوير برنامج مهمة حياة الناس الصحية وفق فهم أن صحة الإنسان ترتبط ارتباطًا وثيقًا بصحة البيئة. يرى المستهلكون أيضًا هذا الارتباط، حيث يرى ثلاثة من كل أربعة بالغين على مستوى العالم وجود صلة بين صحة الإنسان وتغير المناخ وفقًا لاستطلاع عبر الإنترنت بتكليف من Kenvue في وقت سابق من هذا العام5 . وكشف الاستطلاع نفسه أن 86% من الناس يتوقعون أن تتفاقم العواقب الصحية الناجمة عن تغير المناخ خلال السنوات الخمس إلى العشر المقبلة.

تشكل أهداف شركة Kenvue والتزاماتها المتعلقة بتغير المناخ جزءًا من ركيزة الكوكب الصحي لاستراتيجية مهمة حياة الناس الصحية والتركيز على تعزيز الاستدامة في كل عمليات الشركة - من تصميم المنتج والتعبئة والتغليف إلى مصادر المواد والتصنيع والنقل. تتضمن أبرز التطورات كما وردت في تقرير مهمة حياة الناس الصحية 2023 ما يلي:



أدت الاستثمارات في مشاريع كفاءة الطاقة وإزالة الكربون إلى تخفيض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري1، 2، 3 بنسبة 26% منذ عام 2020.

21% من موردي الشركة لديهم أهداف قائمة على العلم من خلال الانبعاثات التي تغطي السلع والخدمات المشتراة والنقل إلى المصدر والتوزيع.

ارتفع استخدام الكهرباء المتجددة4 إلى 65% من استهلاكها للكهرباء من خلال 18 نظامًا كهربائيًا يعمل بالطاقة الشمسية في الموقع، وعقود شراء الكهرباء المتجددة خارج الموقع4 وإضافة تركيبات الطاقة الشمسية في الموقع. باستخدام مبادئ تصميم اقتصاد إعادة التدوير، نجحت شركة Kenvue في زيادة استخدامها للمواد القابلة لإعادة التدوير6 أو القابلة لإعادة التعبئة7 إلى 71% من محفظتها، وخفضت حجم البلاستيك الخام9 في مواد التعبئة والتغليف8 بنسبة 21%.

منذ بداية عام 2024، أكملت شركة Kenvue تركيبات شمسية جديدة في مواقع التصنيع التابعة لها في سيزان بفرنسا ومادرا باليونان، والتي ستوفر 1.75 ميجاوات و0.186 ميجاوات من الطاقة المتجددة على التوالي. تتوقع الشركة أيضًا استكمال تركيبات الطاقة الشمسية الإضافية في مواقع التصنيع التابعة لها في كيب تاون في جنوب إفريقيا، ومينهانج في الصين، وجاكرتا في إندونيسيا هذا العام، ما يعزز التقدم نحو هدفها المتمثل في أن يكون 100% من استخدامها للكهرباء لعملياتها1 متجددًا4 بحلول عام 203010، 11.

لمعالجة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري غير المباشرة من النطاق 3، أطلقت شركة Kenvue برنامج عمل مناخ الموردين في شهر يوليو لإشراك السلع والخدمات المشتراة وموردي النقل والتوزيع في المنبع. ستساعد الشركة من خلال هذا البرنامج هؤلاء الموردين في تحديد أهداف علمية خاصة بهم والعمل على إزالة الكربون من عملياتهم. انضمت شركة Kenvue أيضًا إلى برنامج Energize، والذي تم تصميمه لمساعدة الموردين في التعرف على الكهرباء المتجددة وتوفير فرص التوريد، إما كمصدر وحيد أو مع موردين آخرين.

إدراكًا لقيمة التعاون في تسريع التقدم داخل القطاعات وعبرها، تعد Kenvue عضوًا فعالاً في العديد من التحالفات التي ركزت على مجالات العمل التي تدعم العمل المناخي والرحلة نحو الصفر الصافي من الانبعاثات بما في ذلك شبكة الأعمال المناخية التابعة للصندوق العالمي للطبيعة وتعاون الطاقة الحرارية المتجددة التابع للصندوق العالمي للطبيعة. في الآونة الأخيرة، انضمت Kenvue إلى تحالف المناخ والصحة التابع لمنتدى المستقبل لدعم التحول المتكامل لأنظمة الصحة البشرية والمناخ نحو نتائج تحقق الفوائد لكل من الناس والكوكب.

لقراءة تقرير مهمة حياة الناس الصحية لدى Kenvue 2023، تفضل بزيارة . للوصول إلى التقرير الكامل للجنة الإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ، تفضل بزيارة .

نبذة عن Kenvue

إنها شركة المنتجات الصحية الاستهلاكية الموحدة الأكبر في العالم من حيث العائد. تعتمد علاماتنا التجارية على ميراث يمتد لأكثر من قرن، وتتضمن Aveeno®‎ والعلامة التجارية BAND-AID®‎ وJohnson's®‎ وListerine®‎ وNeutrogena®‎ وTylenol®‎، وهي علامات تجارية تستند إلى العلم ويوصي بها أخصائيو الرعاية الصحية في أنحاء العالم. نؤمن في شركة Kenvue بالقوة الفائقة للرعاية اليومية وتعمل فرقنا كل يوم لتضع تلك القوة في أيدي المستهلكين وتحتل مكانًا في قلوبهم ومنازلهم. اعرف المزيد من الموقع .

تنبيهات بشأن التصريحات الاستشرافية

يحتوي هذا البيان الصحفي على "تصريحات استشرافية" حسب تعريفها في قانون إصلاح التقاضي في الأوراق المالية الخاصة لعام 1995، بما في ذلك التصريحات الاستشرافية المتعلقة، من بين أمور أخرى، بالمخاطر والفرص المرتبطة بمهمة حياة الناس الصحية والمناخ والغابات وتقديراتنا البيئية والاجتماعية والمتعلقة بالحوكمة ذات الصلة، والتوقعات والأهداف والغايات والالتزامات والنتائج المتوقعة. يمكن التعرف على التصريحات الاستشرافية من استخدام كلمات مثل "خطط" و"يتوقع" و"قد" و"سوف" و"يتنبأ" و"يقدّر" و"ينوي" و"الهدف" و"الالتزام" وغيرها من الكلمات ذات المعنى المشابه. على القارئ الانتباه إلى عدم الاعتماد على هذه التصريحات الاستشرافية. تستند هذه التصريحات إلى التوقعات الحالية لأحداث مستقبلية. إذا تبينت عدم دقة الافتراضات الأساسية أو تحققت مخاطر أو جوانب شك معروفة أو غير معروفة، يمكن أن تختلف النتائج الفعلية بقدر كبير عن التوقعات والتنبؤات الصادرة عن شركة Kenvue وتابعيها.

يمكن الاطلاع على قائمة وأوصاف للمخاطر وجوانب الشك والعوامل الأخرى في المواد التي قدمتها شركة Kenvue إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات، بما في ذلك تقريرها السنوي على النموذج ‎10-‎K‎ للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023 والتقارير الربع سنوية اللاحقة على النموذج ‎10-Q والمواد الأخرى التي جرى تقديمها والمتاحة على الموقع أو عند طلبها من الشركة. لا تتعهد شركة Kenvue والشركات التابعة لها بأي التزام بتحديث أي تصريحات استشرافية، سواء كنتيجة لظهور معلومات جديدة أو لأحداث أو تطورات مستقبلية أو خلاف ذلك.

الحواشي

1 ينطبق على كل المنشآت المملوكة لشركة Kenvue حيث تتمتع Kenvue بالسيطرة التشغيلية، بغض النظر عن نوع المبنى؛ وكل المرافق المستأجرة المستخدمة في التصنيع و/أو البحث والتطوير؛ والمرافق المستأجرة و/أو غير التصنيعية و/أو غير المتعلقة بالبحث والتطوير حيث تكون مساحة المنشأة أكبر من 50,000 قدم مربع وحيث تتمتع Kenvue بالسيطرة التشغيلية. يتضمن خط الأساس لعام 2020 وكل سنوات الإبلاغ اللاحقة كل المنشآت المتوافقة مع هيكل Kenvue عند الانفصال عن Johnson & Johnson في عام 2023 ولا يتضمن أي استثناءات تشغيلية أو تنظيمية. النطاق 1 هو انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري (GHG) التي تولدها شركة Kenvue بشكل مباشر - مثل تشغيل الغلايات والمركبات التي تستخدم الوقود الأحفوري. يتم الإبلاغ عن انبعاثات الأسطول باعتبارها CO2 ولا تتضمن انبعاثات الغازات الأخرى المسببة للاحتباس الحراري. النطاق 2 هو انبعاثات غازات الاحتباس الحراري التي تولدها شركة Kenvue بشكل غير مباشر - من الكهرباء أو الطاقة المشتراة لتدفئة المباني وتبريدها.

2 تم تجميع الجرد وفقًا لبروتوكول غازات الاحتباس الحراري (GHG) التابع للمعهد العالمي للموارد/المجلس العالمي للأعمال المستدامة - وهو معيار المحاسبة والإبلاغ للشركات (الطبعة المنقحة 2013) بما في ذلك التعديل على هذا البروتوكول، إرشادات النطاق 2 لبروتوكول غازات الاحتباس الحراري (2015).

3 تتضمن حدود الهدف الانبعاثات المرتبطة بالأرض وإزالتها من المواد الخام المستخدمة في إنتاج الطاقة الحيوية.

4 مصدر الطاقة المتجددة هو مصدر طاقة قابل للتجدد في وقت قصير من خلال الدورات البيئية أو العمليات الزراعية (على سبيل المثال، الكتلة الحيوية، والطاقة الحرارية الأرضية، والطاقة الكهرومائية، والطاقة الشمسية، وطاقة الرياح). يتم تحقيق أهداف الكهرباء المتجددة من خلال مجموعة من الإجراءات، بما في ذلك الطاقة الشمسية في الموقع، واتفاقيات شراء الطاقة الافتراضية (VPPAs)، واتفاقيات شراء الطاقة المباشرة (PPAs)، وشهادات سمات الطاقة (EACs)، والمعروفة أيضًا باسم شهادات الكهرباء المتجددة (RECs)، وعقود التجزئة الخضراء.

5 تمثل نتائج الاستطلاع المدخلات التي تم جمعها من أكثر من 2,300 شخص بالغ في سبع دول من أواخر فبراير إلى أوائل مارس 2024.

6 قابل لإعادة التدوير، ويُعرَّف أيضًا بأنه جاهز لإعادة التدوير، هو عندما تكون العبوة مصممة للجمع والفرز وإعادة التدوير باستخدام عمليات نهاية العمر، ولكن حيث قد لا تكون البنية الأساسية للتجميع والفرز وإعادة التدوير موجودة بعد لإعادة تدوير العبوة فعليًا. تتضمن أفضل الممارسات الخاصة بإرشادات "التصميم القابل لإعادة التدوير" للتغليف القائم على البلاستيك جمعية معيدي تدوير البلاستيك في الولايات المتحدة. ملحوظة: عبارات "مصمم لإعادة التدوير"، و"مصمم للقابلية لإعادة التدوير"، و"جاهز لإعادة التدوير" تُستخدم أيضًا بالتبادل وتعكس المعنى نفسه.

7 تعرف شركة Kenvue التغليف القابل لإعادة التعبئة بأنه التغليف المصمم إما للشركة أو للمستهلك لوضع نوع المنتج نفسه الذي تم شراؤه مرة أخرى في التغليف الأصلي، وهو مصمم ليكون قابلاً للإرجاع و/أو إعادة التعبئة، ويحقق الحد الأدنى من عمليات إعادة الاستخدام من خلال كونه جزءًا من نظام يتيح إعادة الاستخدام.

8 يشير التغليف إلى التغليف الخاص بالمشتريات المباشرة، وقد لا يتضمن كل المنتجات المصنعة خارجيًا. يتم حساب الوزن الإجمالي لمواد التغليف البلاستيكية باستخدام حجم خطة العمل لعام 2024 ولا تتم مطابقته بالمبيعات الفعلية. تم إجراء تعديلات يدوية بنسبة <10% على حجم خطة العمل لعام 2024 بناءً على حكم الخبراء في الموضوع لإزالة المواد التي لا يُفترض أنها تحتوي على بلاستيك.

9 البلاستيك البكر يعني الراتينج المصنع حديثًا والمُنتج من المواد الخام البتروكيماوية المستخدمة كمادة خام لتصنيع المنتجات البلاستيكية والتي لم يتم استخدامها أو معالجتها من قبل.

10 ريتم تنظيم المخزون وإعداد التقارير وفقًا للمعايير الفنية RE100 ويتم استكمالها بواسطة CDP.

11 نهدف إلى تحقيق الهدف بحلول نهاية السنة المالية والنشر في العام الذي يليه.

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.