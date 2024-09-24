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أمطار على المنطقة الجنوبية تمتد إلى مرتفعات مكة

9/24/2024 4:58:01 AM
(MENAFN- Al Watan) توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم- بمشيئة الله تعالى - أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران ، جازان، عسير و الباحة تمتد الى مرتفعات منطقة مكة المكرمة .
كما تنشط الرياح السطحية على الجزء الشمالي والأوسط من سواحل البحر الأحمر.

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