Tuesday, 24 September 2024 01:11 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ارتفاع النفط وسط مخاوف من تأثر الإمدادات بسبب الصراع في الشرق الأوسط

9/24/2024 4:58:01 AM
(MENAFN- Al Watan) ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء وسط مخاوف من أن يؤثر الصراع المتصاعد بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية على الإمدادات في منطقة الشرق الأوسط فضلاً عن احتمالات تأثير عاصفة مدارية على الإنتاج في الولايات المتحدة، أكبر منتج للخام في العالم، في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر نوفمبر تشرين الثاني 21 سنتاً، أو 0.3% مسجلة 74.11 دولاراً للبرميل، وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر نوفمبر تشرين الثاني 24 سنتاً، أو 0.3% إلى 70.61 دولاراً. وأغلق الخامان على انخفاض أمس وسط مخاوف بشأن الطلب.

MENAFN24092024000089011017ID1108707737

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث