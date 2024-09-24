ارتفاع النفط وسط مخاوف من تأثر الإمدادات بسبب الصراع في الشرق الأوسط

(MENAFN
- Al Watan)
ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء وسط مخاوف من أن يؤثر الصراع المتصاعد بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية على الإمدادات في منطقة الشرق الأوسط فضلاً عن احتمالات تأثير عاصفة مدارية على الإنتاج في الولايات المتحدة، أكبر منتج
للخام في العالم، في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر نوفمبر تشرين الثاني 21 سنتاً، أو 0.3% مسجلة 74.11 دولاراً للبرميل، وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر نوفمبر تشرين الثاني 24 سنتاً، أو 0.3% إلى 70.61 دولاراً. وأغلق الخامان على انخفاض أمس وسط مخاوف بشأن الطلب.
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