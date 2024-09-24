إيجى إنشورتك تستهدف ميكنة 80% من العمليات التشغيلية لقطاع التأمين خلال 3 سنوات

MENAFN - Al-Borsa News) تخطط شركة“إيجى إنشورتك”، المتخصصة فى التأمين، لرقمنة سوق التأمين من خلال ميكنة العمليات التشغيلية للشركات المرتبطة بالصناعة.

وقال أحمد عيسى، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذى للشركة، إن“إيجى إنشورتك” تهدف إلى رقمنة سوق التأمين من خلال استخدام التقنيات التكنولوجية فى تأسيس منصات رقمية للأنشطة المرتبطة بصناعة التأمين، بالتعاون مع الاتحاد المصرى للتأمين وتحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية، وكذلك الشركات العاملة فى القطاع سواء كانت شركات تأمين أو وساطة أو معاينة وتقدير أضرار.

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فى سياق متصل، أشار عيسى إلى أن استراتيجية الشركة تستهدف ميكنة 80% من العمليات التشغيلية للشركات المرتبطة بنشاط التأمين خلال 3 سنوات.

وأضاف فى تصريح لـ”البورصة” أن المنصات تستهدف ميكنة كافة مراحل العملية التأمينية، من إصدار وتسوية تعويضات، باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعى، لضمان الشفافية ووصول الخدمة للعميل بأسرع وقت وأعلى جودة.

وأوضح أن المنصات الرقمية المتكاملة تمكّن عملاء شركات التأمين أو الوسطاء من استخدام تطبيق الهاتف المحمول لإصدار الوثيقة بسرعة وسهولة.

وذكر عيسى أن شركة“إيجى إنشورتك” تأسست عام 2021 كإحدى شركات مجموعة“سوفيتك تكنولوجي” الإماراتية، التى تتواجد حالياً فى أمريكا وأوروبا والشرق الأوسط عبر 8 شركات تكنولوجية متخصصة فى صناعات مختلفة، وتقدم حلول تكنولوجية عالية الجودة.

ووفقًا لعيسى، عملت المجموعة على التواجد بشكل كبير خلال العام الحالى فى السوق السعودى، والتوسع بشكل أكبر فى الفترة المقبلة.

تابع:“تخطط الشركة للتوسع فى توفير منصاتها الرقمية لخدمة السوق المصرية، فى خطوة استباقية لاختراق منطقة شمال أفريقيا والأسواق الأفريقية”.

ذكر أن الشركة تعمل الآن مع أكبر شركات التأمين الموجودة فى السوق المصرى، فيما تتفاوض مع بعض الكيانات الأخرى فى السوق، وسيتم الإعلان عنها قريبًا.

أشار إلى أن الشراكة الحالية مع مصر للتأمين تضمنت إتاحة وثيقة“حياة كريمة” لعملاء الشركة من خلال تطبيق الهاتف المحمول لشركة مصر للتأمين، بأبسط الخطوات والإجراءات، دون الحاجة إلى التوجه لأى فرع من فروع شركة التأمين، حيث يمكن للعميل الحصول على الوثيقة خلال دقائق قليلة، بالإضافة إلى العديد من الخدمات الأخرى والمنتجات الحالية.

فى ذات السياق، أشار عيسى إلى أن“إيجى إنشورتك” بصدد التعاقد مع بعض الكيانات التأمينية فى السوق لطرح منتجين للتأمين متناهى الصغر، سيتم إتاحتهما بصورة مميكنة من خلال التقنيات الخاصة بالشركة، ومن المقرر طرح المنتجين خلال الربع الأخير من العام الحالى.

وذكر عيسى أن الشركة وقعت مؤخرًا اتفاقية شراكة استراتيجية تقنية مع المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج، لتقديم الخدمات التأمينية للمواطنين المصريين فى الخارج، بالاعتماد على الحلول التكنولوجية المبتكرة، موضحا أن الشراكة تخدم نحو 30 مليون عميل.

وأشار إلى أن المنصات الرقمية فى نشاط تكنولوجيا التأمين تتيح الربط بين جميع أصحاب المصلحة، وإمكانية توفير سداد القسط على دفعات بالتعاون مع شركات التقسيط، بهدف التسهيل على العملاء.

وعول عيسى على قانون التأمين الجديد فى دفع الشركات العاملة فى الصناعة للاستفادة من التقنيات الرقمية لزيادة قاعدة عملائها، والتوسع فى طرح منتجات تأمينية تلبى احتياجاتهم المختلفة.

وذكر أن تحسين جودة الخدمات التأمينية المقدمة للعملاء يسهم فى رفع الوعى التأمينى وزيادة الثقة فى مصداقية الشركات العاملة فى النشاط.

واعتبر عيسى أن السوق بحاجة إلى التكامل التكنولوجى أكثر من التنافس فيما بينها، عبر تبادل خبرات استخدام التكنولوجيا الحديثة وتيسير الوصول للعملاء.

طالب عيسى بالاستفادة من تجارب الأسواق الدولية فى تعزيز النمو بالسوق المصرى، وتمكين تقنيات التحول الرقمى فى ميكنة كافة الأنشطة، وفى المقدمة منها تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة فى التحول الرقمى، وتجربة السوق الهندى فى التأمين متناهى الصغر، مشيرًا إلى أن السوق يستوعب وجود العديد من الشركات المتخصصة فى تكنولوجيا التأمين، بالتزامن مع الفرص الكبيرة التى أتاحها قانون التأمين الجديد.