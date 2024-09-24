إيجى إنشورتك تستهدف ميكنة 80% من العمليات التشغيلية لقطاع التأمين خلال 3 سنوات

(MENAFN
- Al-Borsa News) تخطط شركة“إيجى إنشورتك”، المتخصصة فى تكنولوجيا
التأمين، لرقمنة سوق التأمين من خلال ميكنة العمليات التشغيلية للشركات المرتبطة بالصناعة.
وقال أحمد عيسى، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذى للشركة، إن“إيجى إنشورتك” تهدف إلى رقمنة سوق التأمين من خلال استخدام التقنيات التكنولوجية فى تأسيس منصات رقمية للأنشطة المرتبطة بصناعة التأمين، بالتعاون مع الاتحاد المصرى للتأمين وتحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية، وكذلك الشركات العاملة فى القطاع سواء كانت شركات تأمين أو وساطة أو معاينة وتقدير أضرار.
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فى سياق متصل، أشار عيسى إلى أن استراتيجية الشركة تستهدف ميكنة 80% من العمليات التشغيلية للشركات المرتبطة بنشاط التأمين خلال 3 سنوات.
وأضاف فى تصريح لـ”البورصة” أن المنصات تستهدف ميكنة كافة مراحل العملية التأمينية، من إصدار وتسوية تعويضات، باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعى، لضمان الشفافية ووصول الخدمة للعميل بأسرع وقت وأعلى جودة.
وأوضح أن المنصات الرقمية المتكاملة تمكّن عملاء شركات التأمين أو الوسطاء من استخدام تطبيق الهاتف المحمول لإصدار الوثيقة بسرعة وسهولة.
وذكر عيسى أن شركة“إيجى إنشورتك” تأسست عام 2021 كإحدى شركات مجموعة“سوفيتك تكنولوجي” الإماراتية، التى تتواجد حالياً فى أمريكا وأوروبا والشرق الأوسط عبر 8 شركات تكنولوجية متخصصة فى صناعات مختلفة، وتقدم حلول تكنولوجية عالية الجودة. “إيجى إنشورتك” تخطط للتوسع فى السوق السعودى بشكل أكبر فى الفترة المقبلة
ووفقًا لعيسى، عملت المجموعة على التواجد بشكل كبير خلال العام الحالى فى السوق السعودى، والتوسع بشكل أكبر فى الفترة المقبلة.
تابع:“تخطط الشركة للتوسع فى توفير منصاتها الرقمية لخدمة السوق المصرية، فى خطوة استباقية لاختراق منطقة شمال أفريقيا والأسواق الأفريقية”.
ذكر أن الشركة تعمل الآن مع أكبر شركات التأمين الموجودة فى السوق المصرى، فيما تتفاوض مع بعض الكيانات الأخرى فى السوق، وسيتم الإعلان عنها قريبًا.
أشار إلى أن الشراكة الحالية مع مصر للتأمين تضمنت إتاحة وثيقة“حياة كريمة” لعملاء الشركة من خلال تطبيق الهاتف المحمول لشركة مصر للتأمين، بأبسط الخطوات والإجراءات، دون الحاجة إلى التوجه لأى فرع من فروع شركة التأمين، حيث يمكن للعميل الحصول على الوثيقة خلال دقائق قليلة، بالإضافة إلى العديد من الخدمات الأخرى والمنتجات الحالية. إتاحة منتجين للتأمين متناهى الصغر بصورة مميكنة بالربع الأخير
فى ذات السياق، أشار عيسى إلى أن“إيجى إنشورتك” بصدد التعاقد مع بعض الكيانات التأمينية فى السوق لطرح منتجين للتأمين متناهى الصغر، سيتم إتاحتهما بصورة مميكنة من خلال التقنيات الخاصة بالشركة، ومن المقرر طرح المنتجين خلال الربع الأخير من العام الحالى.
وذكر عيسى أن الشركة وقعت مؤخرًا اتفاقية شراكة استراتيجية تقنية مع المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج، لتقديم الخدمات التأمينية للمواطنين المصريين فى الخارج، بالاعتماد على الحلول التكنولوجية المبتكرة، موضحا أن الشراكة تخدم نحو 30 مليون عميل.
وأشار إلى أن المنصات الرقمية فى نشاط تكنولوجيا التأمين تتيح الربط بين جميع أصحاب المصلحة، وإمكانية توفير سداد القسط على دفعات بالتعاون مع شركات التقسيط، بهدف التسهيل على العملاء. الرقابة المالية تلزم شركات التأمين وإعادة التأمين باتباع سنة مالية ميلادية
وعول عيسى على قانون التأمين الجديد فى دفع الشركات العاملة فى الصناعة للاستفادة من التقنيات الرقمية لزيادة قاعدة عملائها، والتوسع فى طرح منتجات تأمينية تلبى احتياجاتهم المختلفة.
وذكر أن تحسين جودة الخدمات التأمينية المقدمة للعملاء يسهم فى رفع الوعى التأمينى وزيادة الثقة فى مصداقية الشركات العاملة فى النشاط.
واعتبر عيسى أن السوق بحاجة إلى التكامل التكنولوجى أكثر من التنافس فيما بينها، عبر تبادل خبرات استخدام التكنولوجيا الحديثة وتيسير الوصول للعملاء.
طالب عيسى بالاستفادة من تجارب الأسواق الدولية فى تعزيز النمو بالسوق المصرى، وتمكين تقنيات التحول الرقمى فى ميكنة كافة الأنشطة، وفى المقدمة منها تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة فى التحول الرقمى، وتجربة السوق الهندى فى التأمين متناهى الصغر، مشيرًا إلى أن السوق يستوعب وجود العديد من الشركات المتخصصة فى تكنولوجيا التأمين، بالتزامن مع الفرص الكبيرة التى أتاحها قانون التأمين الجديد.
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