مصدر تستحوذ على شركة سايتا الإسبانية بقيمة 1.4 مليار دولار - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل – مصدر، المتخصصة في مجال الطاقة المتجددة استحواذها على شركة سايتا ييلد من شركة بروكفيلد رينوابل بقيمة تقدر بحوالي 5 مليارات درهم (1.4 مليار دولار).
موضوعات متعلقة
الطاقة الدولية تؤكد على إمكانية زيادة قدرات الطاقة المتجددة العالمية 3 أضعاف بحلول 2030 الصين تكشف عن حزمة موسعة من تدابير التيسير النقدي لدعم الاقتصاد والقطاع العقاري ارتفاع الأسهم الأوروبية في المستهل بدعم من الآفاق الإيجابية للاقتصاد العالمي
وأشارت الشركة في بيان لها، إلى أن الصفقة ستخضع للموافقات التنظيمية المعتادة، مبينة أنه من المتوقع إغلاقها في نهاية عام 2024.
ونوهت إلى أن سايتا ييلد تعد شركة مستقلة تعمل في مجال تطوير وامتلاك وتشغيل أصول الطاقة المتجددة ولديها مشاريع تغطي مختلف مراحل سلسلة القيمة ضمن القطاع، وتضم الصفقة محفظة متنوعة من المشاريع أغلبها في مجال طاقة الرياح بقدرة إجمالية تصل إلى 745 ميجاواط، من بينها أصول مشاريع لطاقة الرياح في إسبانيا والبرتغال، وأصول مشاريع للطاقة الشمسية الكهروضوئية في إسبانيا.
وذكرت أنه يُستثنى من الصفقة مجموعة من مشاريع الطاقة الشمسية المركزة بقدرة 350 ميجاواط، والتي ستحتفظ بها بروكفيلد وتستمر في تشغيلها.
وقالت إنها عينت سيتي جروب غلوبال ماركتس ليمتد كمستشار للصفقة، ولينكلاترز كمستشار قانوني، ويو إل كمستشار فني، وكي بي ام جي كمستشار مالي وضريبي، في حين عيّنت بروكفيلد بنك سانتاندير وبنك سوسيتيه جنرال كمستشارين للصفقة، وأوريا مينديز كمستشار قانوني، وجي أدفايزوري كمستشار تقني، وكي بي ام جي كمستشار ضريبي.
وفي بيان منفصل، قالت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة – طاقة، أن شركة مصدر التي تمتلك فيها حصة 43% وقعت اتفاقيات نهائية مع كل من شركة بروكفيلد رينيوبل ، وشركائها بروكفيلد، وذلك للاستحواذ على كامل الحصص في شركة سايتا ييلد بقيمة منشأة إجمالية تبلغ نحو 4.8 مليار درهم (1.2 مليار يورو) وباستثمار مبلغ قيمته 2.8 مليار درهم (696 مليون يورو) تقريبا.
المصدر:
MENAFN24092024000202011048ID1108707734
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.