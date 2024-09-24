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مصدر تستحوذ على شركة سايتا الإسبانية بقيمة 1.4 مليار دولار - جريدة البورصة

9/24/2024 4:57:52 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل – مصدر، المتخصصة في مجال الطاقة المتجددة استحواذها على شركة سايتا ييلد من شركة بروكفيلد رينوابل بقيمة تقدر بحوالي 5 مليارات درهم (1.4 مليار دولار).


موضوعات متعلقة الطاقة الدولية تؤكد على إمكانية زيادة قدرات الطاقة المتجددة العالمية 3 أضعاف بحلول 2030 الصين تكشف عن حزمة موسعة من تدابير التيسير النقدي لدعم الاقتصاد والقطاع العقاري ارتفاع الأسهم الأوروبية في المستهل بدعم من الآفاق الإيجابية للاقتصاد العالمي

وأشارت الشركة في بيان لها، إلى أن الصفقة ستخضع للموافقات التنظيمية المعتادة، مبينة أنه من المتوقع إغلاقها في نهاية عام 2024.


ونوهت إلى أن سايتا ييلد تعد شركة مستقلة تعمل في مجال تطوير وامتلاك وتشغيل أصول الطاقة المتجددة ولديها مشاريع تغطي مختلف مراحل سلسلة القيمة ضمن القطاع، وتضم الصفقة محفظة متنوعة من المشاريع أغلبها في مجال طاقة الرياح بقدرة إجمالية تصل إلى 745 ميجاواط، من بينها أصول مشاريع لطاقة الرياح في إسبانيا والبرتغال، وأصول مشاريع للطاقة الشمسية الكهروضوئية في إسبانيا.


وذكرت أنه يُستثنى من الصفقة مجموعة من مشاريع الطاقة الشمسية المركزة بقدرة 350 ميجاواط، والتي ستحتفظ بها بروكفيلد وتستمر في تشغيلها.


وقالت إنها عينت سيتي جروب غلوبال ماركتس ليمتد كمستشار للصفقة، ولينكلاترز كمستشار قانوني، ويو إل كمستشار فني، وكي بي ام جي كمستشار مالي وضريبي، في حين عيّنت بروكفيلد بنك سانتاندير وبنك سوسيتيه جنرال كمستشارين للصفقة، وأوريا مينديز كمستشار قانوني، وجي أدفايزوري كمستشار تقني، وكي بي ام جي كمستشار ضريبي.


وفي بيان منفصل، قالت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة – طاقة، أن شركة مصدر التي تمتلك فيها حصة 43% وقعت اتفاقيات نهائية مع كل من شركة بروكفيلد رينيوبل ، وشركائها بروكفيلد، وذلك للاستحواذ على كامل الحصص في شركة سايتا ييلد بقيمة منشأة إجمالية تبلغ نحو 4.8 مليار درهم (1.2 مليار يورو) وباستثمار مبلغ قيمته 2.8 مليار درهم (696 مليون يورو) تقريبا.


المصدر:

MENAFN24092024000202011048ID1108707734

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