تغيير الماستر بلان أزمة تواجه عملاء شركات التطوير العقارى

MENAFN - Al-Borsa News) شهدت الفترة الأخيرة شكاوى من ملاك وحدات بمشروعات سكنية بسبب تغيير مخططات المشروعات أو ما يعرف بـ”الماستر بلان” من جانب المطورين العقاريين، ما أدى إلى تغيير فى نسبة المساحات الخضراء ومناطق الخدمات بالمشروعات.

قال محمد سمير، مالك بأحد المشروعات الكبرى بمنطقة التجمع الخامس فى مدينة القاهرة الجديدة، إنه تعاقد على شراء وحدة سكنية منذ 5 سنوات بناء على شرح تفصيلى للمشروع من إدارة المبيعات الخاصة بشركة التطوير والتى أكدت وفرة المساحات الخضراء الكبيرة ومناطق الخدمات المتنوعة بالمشروع.

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وأضاف سمير، أن المشروع كان يقام على مساحة 500 فدان وبعد مرور عامين من التعاقد قامت الشركة ببيع جزء من أرض المشروع لصالح شركة أخرى، ما أدى إلى تغيير الماستر بلان الخاص بالمشروع بالكامل دون الرجوع للعملاء الذين تعاقدوا على شراء وحدات بالمشروع.

وأوضح أن شركة التطوير العقارى بررت ذلك الإجراء بأن لديها أزمة فى توفير السيولة المالية وترغب فى التسريع من وتيرة الإنشاءات الخاصة بالمشروع والالتزام بمواعيد التسليمات مع العملاء.

وأشار إلى أن مواصفات المشروع تغيرت بشكل كبير عن المخطط المطروح من قبل الشركة عند إجراء عمليات البيع، لافتًا إلى أن شركة التطوير حتى الآن لم تنته سوى من المرحلة الأولى بالمشروع رغم أنه كان من المخطط الانتهاء من 3 مراحل خلال هذه الفترة الزمنية.

وقال بدوى حامد، مالك وحدة سكنية بمشروع عقارى فاخر، إنه تعاقد على شراء وحدة من شركة تطوير عقارى بأحد المشروعات الكبرى فى مدينة المستقبل منذ 6 سنوات بمبلغ مالى كبير بسبب المزايا التى يتضمنها المشروع وفقًا لشرح إدارة مبيعات الشركة.

وأضاف حامد، أن نسبة التحميل على الوحدة المذكورة فى العقد كانت تبلغ 25% ولكن عند استلام الوحدة ارتفعت نسبة التحميل إلى 40% وبالتالى أصبحت مساحة الوحدة أصغر، لافتًا إلى أن الشركة قالت إن هناك بندًا فى العقد يتضمن أن مساحة الوحدة تحت العجز أو الزيادة.

وأوضح أن المشروع أصبح عبارة عن شارع يحتوى على عمارات مثل أى شارع موجود بأى منطقة ولا يجوز أن يطلق عليه اسم كمبوند والفارق الوحيد أنه داخل سور مع وجود عدد من الحراس بالمشروع.

وطالب بوجود رقابة من الجهات المسئولة عن شركات التطوير العقارى لإلزامها بتنفيذ مخطط المشروع الذى طرحته وحققت من خلاله مبيعات كبيرة لحماية حقوق العملاء، وألا يكون الحل الوحيد إقامة دعاوى قضائية والتى بالطبع تستغرق فترات زمنية طويلة للفصل فيها.

وقالت شيرين أيوب، إنها قامت بشراء وحدة عقارية بأحد المشروعات الكبرى فى منطقة الساحل الشمالى ولكن شركة التطوير المالكة للمشروع قامت بتغيير مخطط المشروع وتعديل المساحات وإطلالة الوحدات رغم أنها كانت الدافع الأول للشراء بالمشروع.

وأضافت أيوب، أن مسئولى الشركة أبلغونا أنهم قاموا بإجراء بعض التعديلات على الماستر بلان الخاص بالمشروع بهدف الاستفادة القصوى بكل مساحات المشروع وأن فى حالة رفض العميل هذه الإجراءات عليه أن يقوم بفسخ العقد مع خصم 10% من قيمة الوحدة والحصول على أمواله التى دفعها بالتقسيط بنفس الطريقة التى تعامل بها مع الشركة.

وأوضحت أن هناك صعوبة بالغة فى الوصول إلى مسئولى الشركة لعرض المشاكل عليهم ويكون الرد الذى يصلنا من موظفى الشركة أن قرار الإدارة يتضمن أن على أى عميل متضرر من المشروع فسخ العقد.

وأشارت إلى أنه فى تلك الحالة تصبح الشركة هى المستفيدة فى ظل الزيادة الكبيرة فى أسعار العقارات وأن قيمة الوحدة التى سوف يستردها العميل لا تمكنه من شراء وحدة عقارية بنفس المنطقة خلال الفترة الحالية.

وقال محمد رجب، المحامى، إن الأزمة الرئيسية التى يتعرض لها العميل وتضعه فى مشكلة مع المطور هو عدم وجود بند يلزم شركة التطوير العقارى بتنفيذ المخطط العام للمشروع كما هو وارد فى العقد.

وأضاف رجب، أنه فى حالة مخالفة شركة التطوير لهذا البند وتغيير المخطط العام للمشروع، يحق للعميل تحرير محضر رسمى وإقامة دعوى قضائية بتهمة الغش التجارى وبالتالى يحصل العميل على تعويض مناسب.

وأوضح أنه يجب تحرير عقود متوازنة بين العملاء وشركات التطوير العقارى لضمان حقوق العملاء وبالتالى نحد من المشاكل والنزاعات التى تظهر بعد إبرام العقود.

وأشار إلى أن العميل يجب عليه دراسة العقد بشكل جيد يضمن حقوقه فى المستقبل وعليه اختيار الشركات حسنة السمعة التى تضع حقوق عملائها ضمن أولوياتها.

وأكد أنه يجب تدخل الجهات المسئولة لإيجاد حلول مناسبة تضمن حقوق العملاء والمطورين من خلال إنشاء عقود موحدة، لافتًا إلى أن ظاهرة النزاع بين العملاء وشركات التطوير العقارى انتشرت بشكل كبير خلال الفترة الحالية.

وقال المهندس فتح الله فوزى، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة التشييد بالجمعية، أن هناك عددا من شركات التطوير العقارى تقوم ببيع المشروع قبل الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات الرسمية وهذا مخالف للقانون.

وأضاف فوزى، أن الشركات التى تقوم بتعديلات فى الماستر بلان لا تمثل نسبة كبيرة فى السوق العقارى، لافتًا إلى أن الشركات الكبرى تقوم بعمل دراسات جيدة قبل وضع المخطط العام للمشروع وتقوم بتنفيذه والالتزام به.

وأوضح أن العميل عليه أن يحمى كل حقوقه من خلال دراسة بنود العقد جيدًا حتى لا يتعرض إلى أى مشاكل مع شركة التطوير العقارى المتعاقد معها.

وأشار إلى أن عددًا من المطورين يخطئون فى تسعير الوحدات التى يجب أن يتم تسعيرها باختلاف مراحل البناء بسبب عدم إعداد دراسات الجدوى الجيدة مما يدفعهم إلى زيادة عدد الوحدات بالمشروع وبالتالى تغيير الماستر بلان.

وقال الدكتور أحمد فكرى، رئيس مجلس إدارة شركة أدفا للتطوير العقارى، إن عدد من المطورين يقومون بطرح المشروع للبيع قبل الحصول على القرار الوزارى وعند إصداره يتطلب ذلك تعديلات وبالتالى يتم تغيير المخطط العام للمشروع.

وأضاف فكرى، أن المطور يطرح المشروع للبيع قبل الحصول على القرار الوزارى حتى يستطيع الوفاء بالتزاماته من سداد أقساط الأراضى والأقساط البنكية وتوفير سيولة مالية لبدء إنشاءات المشروع بمجرد الحصول على القرار الوزارى.

وأوضح أنه على العميل ضرورة الاستفسار عن القرار الوزارى للمشروع قبل إتمام عملية الشراء حتى لا يتعرض لهذه المشكلة، لافتًا إلى أنه يجب أن يضع العميل ضمن أولوياته فى الشراء النظر إلى سمعة المطور العقارى.