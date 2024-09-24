أستراليا تُثبت أسعار الفائدة عند أعلى مستوى في 12 عاماً - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) ثبّت البنك المركزي
الأسترالي أسعار الفائدة الرئيسية عند أعلى مستوى في 12 عاماً تماشياً مع التوقعات، مشيراً إلى الحاجة لاستمرار التشديد النقدي لكبح التضخم.
وفي اجتماعه الذي عُقد اليوم الثلاثاء، حافظ البنك على سعر الفائدة عند 4.35% للمرة السابعة على التوالي، مؤكداً على أنه“لا يستبعد اتخاذ أي إجراء بشأن سياسته النقدية”.
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وقال البنك في بيان السياسة النقدية، إنه في حين قد يتراجع التضخم العام على مدار فترة من الزمن، يظل التضخم الأساسي الذي يعد مؤشراً أفضل على ضغوط الأسعار في الاقتصاد؛ مرتفعاً للغاية، وفق ما نقلت وكالة“رويترز”.
وأوضح أنه منذ اجتماعه السابق في أغسطس، ظلت البيانات الواردة تؤكد على ضرورة الحذر من مخاطر ارتفاع التضخم بدرجة أكبر.
المصدر:
MENAFN24092024000202011048ID1108707732
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