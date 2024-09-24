أستراليا تُثبت أسعار الفائدة عند أعلى مستوى في 12 عاماً - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) ثبّت الأسترالي أسعار الفائدة الرئيسية عند أعلى مستوى في 12 عاماً تماشياً مع التوقعات، مشيراً إلى الحاجة لاستمرار التشديد النقدي لكبح التضخم.

وفي اجتماعه الذي عُقد اليوم الثلاثاء، حافظ البنك على سعر الفائدة عند 4.35% للمرة السابعة على التوالي، مؤكداً على أنه“لا يستبعد اتخاذ أي إجراء بشأن سياسته النقدية”.

موضوعاتالطاقة الدولية تؤكد على إمكانية زيادة قدرات الطاقة المتجددة العالمية 3 أضعاف بحلول 2030 الصين تكشف عن حزمة موسعة من تدابير التيسير النقدي لدعم الاقتصاد والقطاع العقاري ارتفاع الأسهم الأوروبية في المستهل بدعم من الآفاق الإيجابية للاقتصاد العالمي

وقال البنك في بيان السياسة النقدية، إنه في حين قد يتراجع التضخم العام على مدار فترة من الزمن، يظل التضخم الأساسي الذي يعد مؤشراً أفضل على ضغوط الأسعار في الاقتصاد؛ مرتفعاً للغاية، وفق ما نقلت وكالة“رويترز”.

وأوضح أنه منذ اجتماعه السابق في أغسطس، ظلت البيانات الواردة تؤكد على ضرورة الحذر من مخاطر ارتفاع التضخم بدرجة أكبر.





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