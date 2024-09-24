ارتفاع أسعار النفط 1% بدعم من إجراءات التيسير النقدي الصينية - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بعدما كشف المركزي الصيني عن حزمة موسعة من إجراءات التيسير النقدي عززت آمال المستثمرين في انتعاش ثاني أكبر اقتصادات العالم، وفي ظل مخاوف اضطراب الإمدادات الأمريكية بسبب إعصار قوي.

وزادت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم ديسمبر -الأكثر نشاطاً- بنسبة 1% إلى 73.94 دولار للبرميل.

موضوعاتالطاقة الدولية تؤكد على إمكانية زيادة قدرات الطاقة المتجددة العالمية 3 أضعاف بحلول 2030 الصين تكشف عن حزمة موسعة من تدابير التيسير النقدي لدعم الاقتصاد والقطاع العقاري ارتفاع الأسهم الأوروبية في المستهل بدعم من الآفاق الإيجابية للاقتصاد العالمي

وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم نوفمبر بنسبة 1.15% أو ما يعادل 80 سنتاً إلى 71.18 دولار للبرميل.

جاء ذلك بعدما أفصح“بان جونج شينج” محافظ بنك الشعب الصيني اليوم في مؤتمر صحفي عن حزمة إجراءات نقدية موسعة لضخ السيولة بالاقتصاد، وخفض تكاليف الاقتراض، وتخفيف أعباء ديون الرهن العقاري القائمة لتوجيه مزيد من رؤوس الأموال نحو الإنفاق الاستهلاكي.

وساهم في دعم أسعار النفط تصاعد التوترات العسكرية في الشرق الأوسط بعد القصف الإسرائيلي للعاصمة اللبنانية بيروت يوم أمس، فضلاً عن مخاوف حدوث إعصار قوي في منطقة خليج المكسيك بأمريكا يؤثر على إنتاج وصادرات البلاد من الذهب الأسود.





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