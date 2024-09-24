ارتفاع أسعار النفط 1% بدعم من إجراءات التيسير النقدي الصينية - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بعدما كشف المركزي الصيني عن حزمة موسعة من إجراءات التيسير النقدي عززت آمال المستثمرين في انتعاش ثاني أكبر اقتصادات العالم، وفي ظل مخاوف اضطراب الإمدادات الأمريكية بسبب إعصار قوي.
وزادت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم ديسمبر -الأكثر نشاطاً- بنسبة 1% إلى 73.94 دولار للبرميل.
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وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم نوفمبر بنسبة 1.15% أو ما يعادل 80 سنتاً إلى 71.18 دولار للبرميل.
جاء ذلك بعدما أفصح“بان جونج شينج” محافظ بنك الشعب الصيني اليوم في مؤتمر صحفي عن حزمة إجراءات نقدية موسعة لضخ السيولة بالاقتصاد، وخفض تكاليف الاقتراض، وتخفيف أعباء ديون الرهن العقاري القائمة لتوجيه مزيد من رؤوس الأموال نحو الإنفاق الاستهلاكي.
وساهم في دعم أسعار النفط تصاعد التوترات العسكرية في الشرق الأوسط بعد القصف الإسرائيلي للعاصمة اللبنانية بيروت يوم أمس، فضلاً عن مخاوف حدوث إعصار قوي في منطقة خليج المكسيك بأمريكا يؤثر على إنتاج وصادرات البلاد من الذهب الأسود.
المصدر:
MENAFN24092024000202011048ID1108707730
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