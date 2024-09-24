ألمانيا تدعم استقلالية كومرتس بعد زيادة يوني كريديت حصته بالبنك - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) قالت ألمانيا إنها تعارض الاستحواذ على“كومرتس بنك” (Commerzbank AG) بعد فترة وجيزة من إعلان“يوني كريديت” (UniCredit SpA) أنه زاد حصته في البنك، مما عمّق الخلاف بين الحكومة والبنك الإيطالي.
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قال مسؤول في وزارة المالية الألمانية:“علمنا بإجراءات يوني كريديت، ونحن لا ندعم الاستحواذ”، مضيفاً أن الحكومة أبلغت البنك الإيطالي بهذا الموقف.
يأتي هذا التصريح بعد ساعات قليلة من إعلان“يوني كريديت” أنه اشترى عقود مشتقات زيادة حصته إلى 11.5% في“كومرتس بنك”، مما أضاف إلى الحصة البالغة 9% التي يتملكها بالفعل. وهذا الإجراء يجعل“يوني كريديت” فعلياً أكبر مساهم في البنك، متقدماً على الحكومة الألمانية، ويضعه في مسار الاستحواذ.
استياء ألماني
وفقاً لـ”بلومبرج”، فإن الاستياء يتزايد داخل الحكومة الألمانية بشأن الطريقة التي قام بها الرئيس التنفيذي لـ”يوني كريديت” أندريا أورسيل بالاستحواذ على حصة 9% في بنك يُعتبر مصدراً حيوياً لتمويل الاقتصاد الألماني.
انزعج الكثيرون بسبب ما اعتبروه نقصاً في الشفافية في الطريقة التي اشترى بها أورسيل حصة 4.5% من الحكومة هذا الشهر، بعد أن قام بهدوء بشراء الحصة المتبقية في السوق.
استخدم أورسيل المشتقات لبناء حصته، واعتمد مجدداً على استراتيجية مماثلة لتوسيع الحصة فعلياً إلى حوالي 21%، وفقاً لتقرير“بلومبرغ”.
وقال المسؤول الحكومي يوم الإثنين:“تدعم الحكومة الألمانية استراتيجية 'كومرتس بنك' للاستقلالية”.
المصدر:
MENAFN24092024000202011048ID1108707729
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