ألمانيا تدعم استقلالية كومرتس بعد زيادة يوني كريديت حصته بالبنك - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) قالت ألمانيا إنها تعارض الاستحواذ على“كومرتس بنك” (Commerzbank AG) بعد فترة وجيزة من إعلان“يوني كريديت” (UniCredit SpA) أنه زاد حصته في البنك، مما عمّق الخلاف بين الحكومة والبنك الإيطالي.





موضوعاتالطاقة الدولية تؤكد على إمكانية زيادة قدرات الطاقة المتجددة العالمية 3 أضعاف بحلول 2030 الصين تكشف عن حزمة موسعة من تدابير التيسير النقدي لدعم الاقتصاد والقطاع العقاري ارتفاع الأسهم الأوروبية في المستهل بدعم من الآفاق الإيجابية للاقتصاد العالمي

قال مسؤول في وزارة المالية الألمانية:“علمنا بإجراءات يوني كريديت، ونحن لا ندعم الاستحواذ”، مضيفاً أن الحكومة أبلغت البنك الإيطالي بهذا الموقف.





يأتي هذا التصريح بعد ساعات قليلة من إعلان“يوني كريديت” أنه اشترى عقود مشتقات زيادة حصته إلى 11.5% في“كومرتس بنك”، مما أضاف إلى الحصة البالغة 9% التي يتملكها بالفعل. وهذا الإجراء يجعل“يوني كريديت” فعلياً أكبر مساهم في البنك، متقدماً على الحكومة الألمانية، ويضعه في مسار الاستحواذ.





استياء ألماني





وفقاً لـ”بلومبرج”، فإن الاستياء يتزايد داخل الحكومة الألمانية بشأن الطريقة التي قام بها الرئيس التنفيذي لـ”يوني كريديت” أندريا أورسيل بالاستحواذ على حصة 9% في بنك يُعتبر مصدراً حيوياً لتمويل الاقتصاد الألماني.





انزعج الكثيرون بسبب ما اعتبروه نقصاً في الشفافية في الطريقة التي اشترى بها أورسيل حصة 4.5% من الحكومة هذا الشهر، بعد أن قام بهدوء بشراء الحصة المتبقية في السوق.





استخدم أورسيل المشتقات لبناء حصته، واعتمد مجدداً على استراتيجية مماثلة لتوسيع الحصة فعلياً إلى حوالي 21%، وفقاً لتقرير“بلومبرغ”.





وقال المسؤول الحكومي يوم الإثنين:“تدعم الحكومة الألمانية استراتيجية 'كومرتس بنك' للاستقلالية”.





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