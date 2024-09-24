التنمية المحلية تبحث ملفات التعاون المشترك مع إي فاينانس

MENAFN - Al-Borsa News) التقت منال عوض التنمية المحلية، إبراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، لبحث ملفات التعاون المشترك.

وخلال اللقاء، تم استعراض عدد من ملفات التعاون من بينها، دعم جهود الوزارة في التيسير والتسهيل على المواطنين المترددين على المراكز التكنولوجية لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء في إتاحة سدادهم للرسوم الخاصة بالتصالح عبر كافة وسائل الدفع الالكترونى المتاحة تيسيراً عليهم وتوفير الوقت والجهد.

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وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى أن الوزارة قامت خلال الفترة الأخيرة بإصدار عدد من الخطوات والإجراءات للتسهيل والتيسير على المواطنين الراغبين فى التصالح على مخالفات البناء لزيادة وتيرة العمل خاصة، مضيفة أنه يتبقى نحو 42 يوماً على انتهاء فترة تلقى الطلبات التصالح.

وقالت إن الحكومة تسعى إلى إتاحة أكثر من وسيلة دفع للمواطنين المترددين على المراكز التكنولوجية للحصول على خدمات الإدارة المحلية وعلى رأسها ملف التصالح على مخالفات البناء.

ومن جانبه، أشار إبراهيم سرحان إلى أنه تم زيادة 400 ماكينة للـpos الخاصة بالدفع الإلكتروني في الوحدات المحلية والمراكز والأحياء بالمحافظات خلال الفترة الأخيرة، مشيراً إلي أنه سيتم العمل على زيادة عدد الماكينات خلال الفترة القادمة فى بعض المناطق الآخرى.

وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة إي فاينانس، أنه تم العمل كذلك على تحديث الأجهزة المستخدمة في المحافظات ومتابعة عمل خطوط الربط فيما يخص بوابة خدمات المحليات، التي تتيح الدفع الإلكتروني للمواطنين للحصول على 46 خدمة من الإدارة المحلية، ومن بينها دفع رسوم التصالح على مخالفات البناء.

وشهد الاجتماع استعراض تقريراً قدمته شركة“اي فاينانس” حول الموقف الحالي لمنصة“أيادي مصر”، من حيث أعداد البائعين والمنتجات وعدد الأقسام الموجودة على المنصة، وأكثر الحرف انتشارا وورش العمل والمعارض التي تم تنظيمها خلال الفترة الماضية، وإجمالي حجم المبيعات وعدد الطلبات وكذا بعض المتطلبات خلال الفترة المقبلة لزيادة عدد المنتجات والبائعين.

من جانبه، عرض إبراهيم سرحان رؤية متكاملة حول منصة“أيادي مصر” للمساهمة في انتشارها بصورة أكبر، بما يساهم في زيادة إجمالي المبيعات، والشراكة مع بعض شركات القطاع الخاص العاملة في هذا المجال، والتسويق الإلكتروني داخليا وخارجياً، وتوسيع فريق العمل المختص لإدارة المشروع وزيادة التدريب للحرفيين والأقسام والحرف على الموقع الخاص بالمنصة.