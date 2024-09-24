التنمية المحلية تبحث ملفات التعاون المشترك مع إي فاينانس

(MENAFN
- Al-Borsa News) التقت منال عوض وزيرة
التنمية المحلية، إبراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، لبحث ملفات التعاون المشترك.
وخلال اللقاء، تم استعراض عدد من ملفات التعاون من بينها، دعم جهود الوزارة في التيسير والتسهيل على المواطنين المترددين على المراكز التكنولوجية لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء في إتاحة سدادهم للرسوم الخاصة بالتصالح عبر كافة وسائل الدفع الالكترونى المتاحة تيسيراً عليهم وتوفير الوقت والجهد.
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وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى أن الوزارة قامت خلال الفترة الأخيرة بإصدار عدد من الخطوات والإجراءات للتسهيل والتيسير على المواطنين الراغبين فى التصالح على مخالفات البناء لزيادة وتيرة العمل خاصة، مضيفة أنه يتبقى نحو 42 يوماً على انتهاء فترة تلقى الطلبات التصالح.
وقالت إن الحكومة تسعى إلى إتاحة أكثر من وسيلة دفع للمواطنين المترددين على المراكز التكنولوجية للحصول على خدمات الإدارة المحلية وعلى رأسها ملف التصالح على مخالفات البناء.
ومن جانبه، أشار إبراهيم سرحان إلى أنه تم زيادة 400 ماكينة للـpos الخاصة بالدفع الإلكتروني في الوحدات المحلية والمراكز والأحياء بالمحافظات خلال الفترة الأخيرة، مشيراً إلي أنه سيتم العمل على زيادة عدد الماكينات خلال الفترة القادمة فى بعض المناطق الآخرى.
وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة إي فاينانس، أنه تم العمل كذلك على تحديث الأجهزة المستخدمة في المحافظات ومتابعة عمل خطوط الربط فيما يخص بوابة خدمات المحليات، التي تتيح الدفع الإلكتروني للمواطنين للحصول على 46 خدمة من الإدارة المحلية، ومن بينها دفع رسوم التصالح على مخالفات البناء.
وشهد الاجتماع استعراض تقريراً قدمته شركة“اي فاينانس” حول الموقف الحالي لمنصة“أيادي مصر”، من حيث أعداد البائعين والمنتجات وعدد الأقسام الموجودة على المنصة، وأكثر الحرف انتشارا وورش العمل والمعارض التي تم تنظيمها خلال الفترة الماضية، وإجمالي حجم المبيعات وعدد الطلبات وكذا بعض المتطلبات خلال الفترة المقبلة لزيادة عدد المنتجات والبائعين.
من جانبه، عرض إبراهيم سرحان رؤية متكاملة حول منصة“أيادي مصر” للمساهمة في انتشارها بصورة أكبر، بما يساهم في زيادة إجمالي المبيعات، والشراكة مع بعض شركات القطاع الخاص العاملة في هذا المجال، والتسويق الإلكتروني داخليا وخارجياً، وتوسيع فريق العمل المختص لإدارة المشروع وزيادة التدريب للحرفيين والأقسام والحرف على الموقع الخاص بالمنصة.
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