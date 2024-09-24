دي إتش إل تستهدف زيادة إيراداتها بنسبة 50% بحلول عام 2030 - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت شركة“دي إتش إل جروب” عن استراتيجية جديدة تهدف إلى زيادة الإيرادات بنسبة 50% بحلول عام 2030 مقارنة بعام 2023، من خلال مجموعة من مبادرات النمو.





موضوعاتالطاقة الدولية تؤكد على إمكانية زيادة قدرات الطاقة المتجددة العالمية 3 أضعاف بحلول 2030 الصين تكشف عن حزمة موسعة من تدابير التيسير النقدي لدعم الاقتصاد والقطاع العقاري ارتفاع الأسهم الأوروبية في المستهل بدعم من الآفاق الإيجابية للاقتصاد العالمي

وبحسب البيان المنشور على موقعها الرسمي أمس الإثنين، قالت شركة الخدمات اللوجستية الألمانية، إن المبادرات تستهدف الأسواق والقطاعات الصناعية ذات النمو الذي يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي العالمي.





وأضافت“دي إتش إل” أنه رغم التحديات التي تفرضها التوترات الجيوسياسية، فإنها تعمل بنشاط على تطوير سلاسل توريد أكثر مرونة، لاغتنام الفرص المهمة لتحقيق مزيد من النمو.





ولتقليل التعقيد ودعم أجندة النمو الخاصة بها، تهدف المجموعة إلى مواءمة هيكلها القانوني المعقد، مع هيكلها الإداري الذي يتكون ببساطة من أعمال البريد السريع، والشحن الدولي، وسلسلة التوريد.





المصدر: