دي إتش إل تستهدف زيادة إيراداتها بنسبة 50% بحلول عام 2030 - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) أعلنت شركة“دي إتش إل جروب” عن استراتيجية جديدة تهدف إلى زيادة الإيرادات بنسبة 50% بحلول عام 2030 مقارنة بعام 2023، من خلال مجموعة من مبادرات النمو.
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وبحسب البيان المنشور على موقعها الرسمي أمس الإثنين، قالت شركة الخدمات اللوجستية الألمانية، إن المبادرات تستهدف الأسواق والقطاعات الصناعية ذات النمو الذي يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
وأضافت“دي إتش إل” أنه رغم التحديات التي تفرضها التوترات الجيوسياسية، فإنها تعمل بنشاط على تطوير سلاسل توريد أكثر مرونة، لاغتنام الفرص المهمة لتحقيق مزيد من النمو.
ولتقليل التعقيد ودعم أجندة النمو الخاصة بها، تهدف المجموعة إلى مواءمة هيكلها القانوني المعقد، مع هيكلها الإداري الذي يتكون ببساطة من أعمال البريد السريع، والشحن الدولي، وسلسلة التوريد.
المصدر:
MENAFN24092024000202011048ID1108707727
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