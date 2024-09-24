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موديز: التوسع في البناء هو الحل لأزمة الإسكان في أمريكا وليس خفض الفائدة - جريدة البورصة

9/24/2024 4:57:43 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال“نيك فيلا” المحلل لاقتصادي في وكالة“موديز” للتصنيف الائتماني، إن نقص المعروض هو جوهر مشكلة الإسكان في أمريكا، وإن خفض الفيدرالي تكاليف الاقتراض ليس حلاً كافياً رغم أن أسعار الفائدة على الرهن العقاري هي أحد أركان المشكلة.

وأوضح“فيلا” في مذكرة تحليلية عقب قرار الفيدرالي الأسبوع الماضي، إن خفض أسعار الفائدة يعد جزءا من المعادلة، لكن الجانب الأكثر أهمية هو المعروض.

موضوعات متعلقة الطاقة الدولية تؤكد على إمكانية زيادة قدرات الطاقة المتجددة العالمية 3 أضعاف بحلول 2030 الصين تكشف عن حزمة موسعة من تدابير التيسير النقدي لدعم الاقتصاد والقطاع العقاري ارتفاع الأسهم الأوروبية في المستهل بدعم من الآفاق الإيجابية للاقتصاد العالمي

وأضاف أن حل مشكلة المعروض لا يقتصر على التوسع في البناء فحسب أو التركيز على الفئة العليا من العقارات، بل يجب أن يشمل التركيز على بناء منازل بأسعار متفاوتة لتلبية احتياجات مختلف فئات المشترين، وفق ما نقلت مجلة“فورتشن”.

واستطرد“فيلا” قائلاً إنه على مدار الـ 25 عاماً الماضية، زادت حصة المنازل من الفئة الأولى الموجهة للأثرياء بنسبة 18% لتستحوذ على 50% من سوق الوحدات متعددة العائلات.

وهذا يعني انخفاض حصة وحدات الفئتين الثانية والثالثة من السوق بنسبة 18%، حيث اهتم المطورون بإعطاء الأولوية لبناء الوحدات ذات الإيجارات المرتفعة.


المصدر:

MENAFN24092024000202011048ID1108707726

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