الأسهم اليابانية تُغلق عند أعلى مستوى في 3 أسابيع مع ضعف قيمة الين - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفعت الأسهم اليابانية في ختام تعاملات
اليوم الثلاثاء بعد العودة من عطلة نهاية أسبوع مطولة، بدعم من تراجع قيمة الين عقب إشارة محافظ البنك المركزي
إلى أنه ليس في عجلة من أمره لرفع أسعار الفائدة.
موضوعات متعلقة
الطاقة الدولية تؤكد على إمكانية زيادة قدرات الطاقة المتجددة العالمية 3 أضعاف بحلول 2030 الصين تكشف عن حزمة موسعة من تدابير التيسير النقدي لدعم الاقتصاد والقطاع العقاري ارتفاع الأسهم الأوروبية في المستهل بدعم من الآفاق الإيجابية للاقتصاد العالمي
وأنهى مؤشر“نيكي” جلسة اليوم مرتفعاً بنسبة 0.57% أو ما يعادل 216 نقطة إلى 37940 نقطة ليسجل أعلى مستوى منذ الثالث من سبتمبر الجاري، وزاد نظيره الأوسع نطاقاً“توبكس” بنسبة 0.54% إلى 2656 نقطة.
قال“كازو أويدا” محافظ بنك اليابان في خطاب لقادة الأعمال بمدينة أوساكا اليوم، إن المصرف يتأنى في فحص تطورات الأسواق والاقتصادات الخارجية عند اتخاذ قرارات السياسة النقدية، وإنه سوف يرفع الفائدة مجدداً حال تسارع التضخم إلى المستوى المستهدف عند 2%.
وسلط“أويدا” الضوء على المخاطر المحيطة بالآفاق المستقبلية، مثل تقلبات الأسواق المالية، وحالة عدم اليقين بشأن قدرة الاقتصاد الأمريكي على تحقيق الهبوط الناعم، مشيراً إلى ضرورة اتخاذ قرارات السياسة النقدية بتأنٍ دون افتراض خطوات مسبقة.
وأدت هذه التصريحات إلى تراجع قيمة الين، حيث ارتفعت العملة الأمريكية مقابل نظيرتها اليابانية بنسبة 0.53% إلى 144.36 ين.
وعلى صعيد آخر، أظهر تقرير صدر عن“إس آند بي جلوبال” اليوم، تراجع مؤشر مديري المشتريات المركب للإنتاج في اليابان إلى 52.5 نقطة في سبتمبر من 52.9 نقطة في أغسطس، ما يعني تباطؤ نشاط قطاع الأعمال في البلاد بصورة طفيفة.
كان هذا التباطؤ بسبب انخفاض مؤشر إنتاج القطاع الصناعي إلى 49.4 نقطة من 51.3 نقطة خلال نفس الفترة، ليتراجع دون مستوى 50 نقطة الذي يشير للانكماش.
ورغم ذلك، حافظ مجمل نشاط القطاع على نموه للشهر الثالث على التوالي بدعم من ارتفاع مؤشر مديري المشتريات بالقطاع الخدمي إلى 53.9 نقطة من 53.7 نقطة في أغسطس ليسجل أعلى قراءة منذ 5 أشهر.
المصدر:
MENAFN24092024000202011048ID1108707725
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.