الأسهم اليابانية تُغلق عند أعلى مستوى في 3 أسابيع مع ضعف قيمة الين - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت الأسهم اليابانية في اليوم الثلاثاء بعد العودة من عطلة نهاية أسبوع مطولة، بدعم من تراجع قيمة الين عقب إشارة محافظ إلى أنه ليس في عجلة من أمره لرفع أسعار الفائدة.





موضوعاتالطاقة الدولية تؤكد على إمكانية زيادة قدرات الطاقة المتجددة العالمية 3 أضعاف بحلول 2030 الصين تكشف عن حزمة موسعة من تدابير التيسير النقدي لدعم الاقتصاد والقطاع العقاري ارتفاع الأسهم الأوروبية في المستهل بدعم من الآفاق الإيجابية للاقتصاد العالمي

وأنهى مؤشر“نيكي” جلسة اليوم مرتفعاً بنسبة 0.57% أو ما يعادل 216 نقطة إلى 37940 نقطة ليسجل أعلى مستوى منذ الثالث من سبتمبر الجاري، وزاد نظيره الأوسع نطاقاً“توبكس” بنسبة 0.54% إلى 2656 نقطة.





قال“كازو أويدا” محافظ بنك اليابان في خطاب لقادة الأعمال بمدينة أوساكا اليوم، إن المصرف يتأنى في فحص تطورات الأسواق والاقتصادات الخارجية عند اتخاذ قرارات السياسة النقدية، وإنه سوف يرفع الفائدة مجدداً حال تسارع التضخم إلى المستوى المستهدف عند 2%.

وسلط“أويدا” الضوء على المخاطر المحيطة بالآفاق المستقبلية، مثل تقلبات الأسواق المالية، وحالة عدم اليقين بشأن قدرة الاقتصاد الأمريكي على تحقيق الهبوط الناعم، مشيراً إلى ضرورة اتخاذ قرارات السياسة النقدية بتأنٍ دون افتراض خطوات مسبقة.

وأدت هذه التصريحات إلى تراجع قيمة الين، حيث ارتفعت العملة الأمريكية مقابل نظيرتها اليابانية بنسبة 0.53% إلى 144.36 ين.

وعلى صعيد آخر، أظهر تقرير صدر عن“إس آند بي جلوبال” اليوم، تراجع مؤشر مديري المشتريات المركب للإنتاج في اليابان إلى 52.5 نقطة في سبتمبر من 52.9 نقطة في أغسطس، ما يعني تباطؤ نشاط قطاع الأعمال في البلاد بصورة طفيفة.

كان هذا التباطؤ بسبب انخفاض مؤشر إنتاج القطاع الصناعي إلى 49.4 نقطة من 51.3 نقطة خلال نفس الفترة، ليتراجع دون مستوى 50 نقطة الذي يشير للانكماش.

ورغم ذلك، حافظ مجمل نشاط القطاع على نموه للشهر الثالث على التوالي بدعم من ارتفاع مؤشر مديري المشتريات بالقطاع الخدمي إلى 53.9 نقطة من 53.7 نقطة في أغسطس ليسجل أعلى قراءة منذ 5 أشهر.





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