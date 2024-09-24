الأسهم الآسيوية تنتعش بعد إعلان المركزي الصيني عن حوافز لدعم الاقتصاد

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت الأسهم الآسيوية في ختام تداولات اليوم الثلاثاء، حيث سجلت الأسواق الصينية مكاسب كبيرة بعد أن أعلن عن مجموعة من الإجراءات لدعم الاقتصاد.

وقفزت مؤشر هانج سنج في هونج كونج بأكثر من 600 نقطة ليصل إلى 18.895.54، بينما زاد مؤشر شنجهاي المركب بنحو 100 نقطة ليصل إلى 2.843.00.

موضوعاتالطاقة الدولية تؤكد على إمكانية زيادة قدرات الطاقة المتجددة العالمية 3 أضعاف بحلول 2030 الصين تكشف عن حزمة موسعة من تدابير التيسير النقدي لدعم الاقتصاد والقطاع العقاري ارتفاع الأسهم الأوروبية في المستهل بدعم من الآفاق الإيجابية للاقتصاد العالمي

وفي طوكيو، ارتفع مؤشر نيكاي 225 بنسبة 0.9% ليصل إلى 38,077.33، بينما قفز مؤشر كوسبي في سيول بنسبة 0.8% ليصل إلى 2.622.13.

أما في أستراليا، فقد انخفض مؤشر S&P/ASX 200 بنسبة 0.2% ليصل إلى 8.135.50.

وصرح محافظ بنك الشعب الصيني“بان جونج شينج، بأن نسبة الاحتياطي للبنوك ستخفض بمقدار 0.5 نقطة مئوية وأن البنك المركزي سيتبع ذلك بمزيد من التخفيضات، مما سيوفر مزيدا من الأموال للإقراض.

كما سيقوم البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة على قروضه للبنوك التجارية، وتقليل متطلبات الدفعة المقدمة على شراء المنازل الثانية من 25% إلى 15%، بالإضافة إلى متابعة سياسات أخرى للمساعدة في تعزيز الأسواق وإحياء النمو المتباطئ.

وقال جوليان إيفانز من“كابيتال إكونوميكس” في تعليق له، إن هذه الإجراءات المنسقة، بدلا من“تقديم الدعم بشكل متقطع”، تُعتبر“خطوة في الاتجاه الصحيح”، لكنه أضاف أنه من المحتمل أن تكون غير كافية لدفع النمو إلى الأمام ما لم تتبعها دعم مالي أكبر.

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