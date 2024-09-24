الأسهم الآسيوية تنتعش بعد إعلان المركزي الصيني عن حوافز لدعم الاقتصاد

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفعت الأسهم الآسيوية في ختام تداولات اليوم الثلاثاء، حيث سجلت الأسواق الصينية مكاسب كبيرة بعد أن أعلن البنك المركزي
عن مجموعة من الإجراءات لدعم الاقتصاد.
وقفزت مؤشر هانج سنج في هونج كونج بأكثر من 600 نقطة ليصل إلى 18.895.54، بينما زاد مؤشر شنجهاي المركب بنحو 100 نقطة ليصل إلى 2.843.00.
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وفي طوكيو، ارتفع مؤشر نيكاي 225 بنسبة 0.9% ليصل إلى 38,077.33، بينما قفز مؤشر كوسبي في سيول بنسبة 0.8% ليصل إلى 2.622.13.
أما في أستراليا، فقد انخفض مؤشر S&P/ASX 200 بنسبة 0.2% ليصل إلى 8.135.50.
وصرح محافظ بنك الشعب الصيني“بان جونج شينج، بأن نسبة الاحتياطي للبنوك ستخفض بمقدار 0.5 نقطة مئوية وأن البنك المركزي سيتبع ذلك بمزيد من التخفيضات، مما سيوفر مزيدا من الأموال للإقراض.
كما سيقوم البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة على قروضه للبنوك التجارية، وتقليل متطلبات الدفعة المقدمة على شراء المنازل الثانية من 25% إلى 15%، بالإضافة إلى متابعة سياسات أخرى للمساعدة في تعزيز الأسواق وإحياء النمو المتباطئ.
وقال جوليان إيفانز من“كابيتال إكونوميكس” في تعليق له، إن هذه الإجراءات المنسقة، بدلا من“تقديم الدعم بشكل متقطع”، تُعتبر“خطوة في الاتجاه الصحيح”، لكنه أضاف أنه من المحتمل أن تكون غير كافية لدفع النمو إلى الأمام ما لم تتبعها دعم مالي أكبر.
المصدر:
MENAFN24092024000202011048ID1108707724
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