أرامكو السعودية تعتزم إصدار صكوك دولية على شريحتين - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) تعتزم شركة“أرامكو السعودية” إصدار صكوك دولية مقومة بالدولار، وفق إفصاح الشركة على سوق الأسهم السعودية. وتشير بيانات بلومبرج إلى أن الطرح سيكون على شريحتين، الأولى لأجل 5 سنوات والثانية لأجل 10 سنوات.
قالت الشركة إن صافي عائدات الطرح ستُخصص لتمويل الأغراض العامة لـ”أرامكو”، وستحدد قيمة الطرح بحسب ظروف السوق، وسيقتصر طرح الصكوك على المستثمرين المؤهلين في الدول التي سيتم فيها.
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عينت“أرامكو” الراجحي المالية، و”إتش إس بي سي”، و”بنك أبوظبي الأول”،“وبنك دبي الإسلامي”، وبنك“ستاندرد تشارترد”، و”بيتك كابيتال”، و”غولدمان ساكس إنترناشيونال”، و”جيه بي مورغان” مديرين لسجل اكتتاب المشتركين النشطين، لتنظيم اجتماعات مستثمري أدوات الدخل الثابت بدءاً من اليوم الثلاثاء.
فيما سيدير اكتتاب المشتركين غير النشطين“إي إم بي سي نيكو”، و”الإنماء للاستثمار”، و”البلاد المالية”، وإم يو إف جيه”، و”بنك أبوظبي التجاري”، و”بي أو سي آي آسيا”، وشركة“الإمارات دبي الوطني كابيتال”، و”مصرف الشارقة الإسلامي”، و”ميزوهو”، و”ناتيكسيس”، وفق الإفصاح.
كانت“أرامكو” قد أصدرت سندات بقيمة 6 مليارات دولار على ثلاث شرائح في يوليو الماضي، في أول عملية إصدار أدوات دين بالدولار منذ 2021.
المصدر:
MENAFN24092024000202011048ID1108707723
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