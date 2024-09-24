أرامكو السعودية تعتزم إصدار صكوك دولية على شريحتين - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) تعتزم شركة“أرامكو السعودية” إصدار صكوك دولية مقومة بالدولار، وفق إفصاح الشركة على سوق الأسهم السعودية. وتشير بيانات بلومبرج إلى أن الطرح سيكون على شريحتين، الأولى لأجل 5 سنوات والثانية لأجل 10 سنوات.

قالت الشركة إن صافي عائدات الطرح ستُخصص لتمويل الأغراض العامة لـ”أرامكو”، وستحدد قيمة الطرح بحسب ظروف السوق، وسيقتصر طرح الصكوك على المستثمرين المؤهلين في الدول التي سيتم فيها.

موضوعاتالطاقة الدولية تؤكد على إمكانية زيادة قدرات الطاقة المتجددة العالمية 3 أضعاف بحلول 2030 الصين تكشف عن حزمة موسعة من تدابير التيسير النقدي لدعم الاقتصاد والقطاع العقاري ارتفاع الأسهم الأوروبية في المستهل بدعم من الآفاق الإيجابية للاقتصاد العالمي

عينت“أرامكو” الراجحي المالية، و”إتش إس بي سي”، و”بنك أبوظبي الأول”،“وبنك دبي الإسلامي”، وبنك“ستاندرد تشارترد”، و”بيتك كابيتال”، و”غولدمان ساكس إنترناشيونال”، و”جيه بي مورغان” مديرين لسجل اكتتاب المشتركين النشطين، لتنظيم اجتماعات مستثمري أدوات الدخل الثابت بدءاً من اليوم الثلاثاء.

فيما سيدير اكتتاب المشتركين غير النشطين“إي إم بي سي نيكو”، و”الإنماء للاستثمار”، و”البلاد المالية”، وإم يو إف جيه”، و”بنك أبوظبي التجاري”، و”بي أو سي آي آسيا”، وشركة“الإمارات دبي الوطني كابيتال”، و”مصرف الشارقة الإسلامي”، و”ميزوهو”، و”ناتيكسيس”، وفق الإفصاح.

كانت“أرامكو” قد أصدرت سندات بقيمة 6 مليارات دولار على ثلاث شرائح في يوليو الماضي، في أول عملية إصدار أدوات دين بالدولار منذ 2021.





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