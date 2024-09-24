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استقرار أسعار الذهب عند أعلى مستوى على الإطلاق - جريدة البورصة

9/24/2024 4:57:39 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة الطاقة الدولية تؤكد على إمكانية زيادة قدرات الطاقة المتجددة العالمية 3 أضعاف بحلول 2030 الصين تكشف عن حزمة موسعة من تدابير التيسير النقدي لدعم الاقتصاد والقطاع العقاري ارتفاع الأسهم الأوروبية في المستهل بدعم من الآفاق الإيجابية للاقتصاد العالمي

استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بعدما سجلت أعلى مستوى على الإطلاق في نهاية جلسة الأمس على خلفية تصاعد التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط، وفي ظل تصريحات أعضاء الاحتياطي الفيدرالي الداعمة لاحتمالات مواصلة المركزي الأمريكي خفض أسعار الفائدة.

واستقرت أسعار العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم ديسمبر عند 2653.10 دولار للأوقية، بعدما أنهت جلسة الإثنين عند مستوى قياسي جديد قدره 2652.50 دولار للأوقية.

وفي حين استقر سعر التسليم الفوري للذهب عند 2627.37 دولار للأوقية، زادت عقود الفضة تسليم ديسمبر بنسبة 0.27% إلى 31.17 دولار، وارتفع سعر البلاتين الفوري 0.68% إلى 967.01 دولار للأوقية.

ذكر“أوستن جولسبي” رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو في تصريح أمس، أنه سوف يتم خفض الفائدة مرات عدة على مدار الـ 12 شهراً القادمة، في حين أكد“نيل كاشكاري” رئيس الفيدرالي في مينابوليس أن مسار السياسة النقدية سوف يعتمد على البيانات الواردة، وفق ما نقلت وكالة“رويترز”.

وعلى صعيد آخر، أوضح“ييب جون رونج” محلل استراتيجيات السوق في“آي جي” في تصريح للوكالة، أن الذهب شهد بعض الإقبال بسبب اتساع الحرب في الشرق الأوسط وفتح جبهة جديدة بين إسرائيل ولبنان.

المصدر:

MENAFN24092024000202011048ID1108707722

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