استقرار أسعار الذهب عند أعلى مستوى على الإطلاق - جريدة البورصة

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استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بعدما سجلت أعلى مستوى على الإطلاق في نهاية جلسة الأمس على خلفية تصاعد التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط، وفي ظل تصريحات أعضاء الاحتياطي الفيدرالي الداعمة لاحتمالات مواصلة المركزي الأمريكي خفض أسعار الفائدة.
واستقرت أسعار العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم ديسمبر عند 2653.10 دولار للأوقية، بعدما أنهت جلسة الإثنين عند مستوى قياسي جديد قدره 2652.50 دولار للأوقية.
وفي حين استقر سعر التسليم الفوري للذهب عند 2627.37 دولار للأوقية، زادت عقود الفضة تسليم ديسمبر بنسبة 0.27% إلى 31.17 دولار، وارتفع سعر البلاتين الفوري 0.68% إلى 967.01 دولار للأوقية.
ذكر“أوستن جولسبي” رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو في تصريح أمس، أنه سوف يتم خفض الفائدة مرات عدة على مدار الـ 12 شهراً القادمة، في حين أكد“نيل كاشكاري” رئيس الفيدرالي في مينابوليس أن مسار السياسة النقدية سوف يعتمد على البيانات الواردة، وفق ما نقلت وكالة“رويترز”.
وعلى صعيد آخر، أوضح“ييب جون رونج” محلل استراتيجيات السوق في“آي جي” في تصريح للوكالة، أن الذهب شهد بعض الإقبال بسبب اتساع الحرب في الشرق الأوسط وفتح جبهة جديدة بين إسرائيل ولبنان.
المصدر:
MENAFN24092024000202011048ID1108707722
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