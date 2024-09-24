الحكومة تتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية للترويج للاستثمار بمصر

MENAFN - Al-Borsa News) وقع حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ودينا عبد الفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة“إكسلانت دي.آند.إن.” للدعاية والإعلان وتنظيم المعارض، التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بروتوكول تعاون لتنفيذ استراتيجية للتوعية والتسويق والترويج للاستثمار في مصر.

وينص البروتوكول على تعاون الجانبين لإبراز جهود الهيئة المتواصلة لتحسين بيئة الأعمال والاستثمار في مصر، والتوعية بها والترويج لها وتسويقها محليًا وإقليميًا ودولياً لدعم تنافسية الاقتصاد المصري عالمياً.

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وستقوم الشركة مع الهيئة بصياغة وتنفيذ خطة توعوية وترويجية للاستثمار في مصر باستخدام مختلف القنوات والأدوات الإعلامية؛ ما يحقق الأهداف الاقتصادية الرئيسية للدولة وهي تمكين القطاع الخاص من دوره كقائد للنمو، وزيادة معدلات التشغيل وتوفير فرص العمل، وتحقيق الهدف الرئيسي للهيئة وهو“الاستثمار من أجل التصدير”.

وقالت دينا عبد الفتاح، إن شركة“إكسلانت دي.آند.إن” ستستخدم خبراتها الكبيرة في تنظيم الأنشطة والفعاليات الإعلامية والتسويقية سواء محلياً وخارجياً للترويج للتحسن الكبير الذي تشهده بيئة الاستثمار في مصر، سواء من حيث البنية التحتية أو الإجراءات والتشريعات الداعمة للمستثمرين.

فيما قال الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن الشركة المتحدة ستستخدم أدواتها الإعلامية وشركاتها التابعة لإنتاج محتوى داعم لبيئة الاستثمار وقادر على إيصال الصورة الحقيقية للتطورات الإيجابية التي يمر بها الاقتصاد المصري.

وأشار إلى أن الشركة المتحدة تتبعها 49 شركة في مختلف القطاعات المرتبطة بالإعلام من قنوات تلفزيونية وشركات إنتاج تلفزيوني وسينمائي وصحف ومواقع إخبارية ووكالات ترويج عبر مواقع التواصل الاجتماعي وشركات تنظيم مؤتمرات.

وأعلن حسام هيبة، أن الهيئة ستمد الشركة المتحدة والشركات التابعة لها بشكل دوري بالمعلومات ذات الصلة بالاستثمار، بما في ذلك الاستثمارات الجديدة، والتحسينات المستحدثة على القوانين واللوائح والسياسات المتعلقة ببيئة الاستثمار في مصر.

وأكد أن التعاون بين الجانبين سيسهم في خلق ثقافة استثمار حقيقية لدى المواطنين، ونقل الصورة الحقيقية لبيئة الاستثمار في مصر إلى العالم، وإبراز المكون الثقافي الداعم للاستثمار خاصةً أن الحضارة المصرية شهدت أول عمليات استثمار وتصنيع عبر التاريخ.