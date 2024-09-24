الحكومة تتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية للترويج للاستثمار بمصر

(MENAFN
- Al-Borsa News) وقع حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ودينا عبد الفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة“إكسلانت دي.آند.إن.” للدعاية والإعلان وتنظيم المعارض، التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بروتوكول تعاون لتنفيذ استراتيجية للتوعية والتسويق والترويج للاستثمار في مصر.
وينص البروتوكول على تعاون الجانبين لإبراز جهود الهيئة المتواصلة لتحسين بيئة الأعمال والاستثمار في مصر، والتوعية بها والترويج لها وتسويقها محليًا وإقليميًا ودولياً لدعم تنافسية الاقتصاد المصري عالمياً.
موضوعات متعلقة
“التنمية المحلية” تبحث ملفات التعاون المشترك مع“إي فاينانس” تغيير“الماستر بلان” أزمة تواجه عملاء شركات التطوير العقارى “Ces” للاستشارات تتعاقد على إدارة مشروعين باستثمارات 2.9 مليون يورو
وستقوم الشركة مع الهيئة بصياغة وتنفيذ خطة توعوية وترويجية للاستثمار في مصر باستخدام مختلف القنوات والأدوات الإعلامية؛ ما يحقق الأهداف الاقتصادية الرئيسية للدولة وهي تمكين القطاع الخاص من دوره كقائد للنمو، وزيادة معدلات التشغيل وتوفير فرص العمل، وتحقيق الهدف الرئيسي للهيئة وهو“الاستثمار من أجل التصدير”.
وقالت دينا عبد الفتاح، إن شركة“إكسلانت دي.آند.إن” ستستخدم خبراتها الكبيرة في تنظيم الأنشطة والفعاليات الإعلامية والتسويقية سواء محلياً وخارجياً للترويج للتحسن الكبير الذي تشهده بيئة الاستثمار في مصر، سواء من حيث البنية التحتية أو الإجراءات والتشريعات الداعمة للمستثمرين.
فيما قال الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن الشركة المتحدة ستستخدم أدواتها الإعلامية وشركاتها التابعة لإنتاج محتوى داعم لبيئة الاستثمار وقادر على إيصال الصورة الحقيقية للتطورات الإيجابية التي يمر بها الاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن الشركة المتحدة تتبعها 49 شركة في مختلف القطاعات المرتبطة بالإعلام من قنوات تلفزيونية وشركات إنتاج تلفزيوني وسينمائي وصحف ومواقع إخبارية ووكالات ترويج عبر مواقع التواصل الاجتماعي وشركات تنظيم مؤتمرات.
وأعلن حسام هيبة، أن الهيئة ستمد الشركة المتحدة والشركات التابعة لها بشكل دوري بالمعلومات ذات الصلة بالاستثمار، بما في ذلك الاستثمارات الجديدة، والتحسينات المستحدثة على القوانين واللوائح والسياسات المتعلقة ببيئة الاستثمار في مصر.
وأكد أن التعاون بين الجانبين سيسهم في خلق ثقافة استثمار حقيقية لدى المواطنين، ونقل الصورة الحقيقية لبيئة الاستثمار في مصر إلى العالم، وإبراز المكون الثقافي الداعم للاستثمار خاصةً أن الحضارة المصرية شهدت أول عمليات استثمار وتصنيع عبر التاريخ.
MENAFN24092024000202011048ID1108707720
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.