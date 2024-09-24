ارتفاع الأسهم الأوروبية في المستهل بدعم من الآفاق الإيجابية للاقتصاد العالمي - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، بدعم من إجراءات التيسير النقدي في كل من الصين والولايات المتحدة وانعكاساتها على أداء الاقتصاد العالمي، رغم عودة مخاوف الركود في القارة العجوز بعد صدور بيانات سلبية يوم أمس.

زاد مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.82% إلى 520 نقطة .

موضوعاتالطاقة الدولية تؤكد على إمكانية زيادة قدرات الطاقة المتجددة العالمية 3 أضعاف بحلول 2030 الصين تكشف عن حزمة موسعة من تدابير التيسير النقدي لدعم الاقتصاد والقطاع العقاري استقرار أسعار الذهب عند أعلى مستوى على الإطلاق

وارتفع مؤشرا“فوتسي” البريطاني 0.45% إلى 8296 نقطة، و”داكس” الألماني بنسبة 0.78% إلى 18994 نقطة، وقفز“كاك” الفرنسي 1.32% إلى 7607 نقاط.

جاء ذلك نتيجة انتعاش الأسواق المالية الرئيسية بعدما أعلن بنك الشعب الصيني اليوم عن عزمه خفض تكاليف الاقتراض ونسبة الاحتياطي الإلزامي للمصارف، بجانب تقليص الفائدة على قروض الرهن العقاري القائمة.

هذا بعدما بدأ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأسبوع الماضي تخفيضات الفائدة وبوتيرة كبيرة عززت آمال المستثمرين في انتهاء أزمة التضخم العالمية، وانتهاء حقبة التشديد النقدي.

وذلك رغم صدور تقرير عن“إس آند بي جلوبال” يوم أمس أشار إلى انكماش نشاط الأعمال في منطقة اليورو خلال سبتمبر وللمرة الأولى منذ 7 أشهر مع استمرار تدهور اداء القطاع الصناعي، والطلب.

وعلى صعيد آخر، ارتفع سهم“كومرتس بنك” الألماني بنسبة 1.05% إلى 14.94 يورو بعد هبوطه بنحو 5.7% يوم أمس بعد انتقاد الحكومة الألمانية جهود مصرف“يوني كريدت” الإيطالي لزيادة حصته في البنك.





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