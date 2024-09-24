ارتفاع الأسهم الأوروبية في المستهل بدعم من الآفاق الإيجابية للاقتصاد العالمي - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفعت الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، بدعم من إجراءات التيسير النقدي في كل من الصين والولايات المتحدة وانعكاساتها على أداء الاقتصاد العالمي، رغم عودة مخاوف الركود في القارة العجوز بعد صدور بيانات سلبية يوم أمس.
زاد مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.82% إلى 520 نقطة .
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وارتفع مؤشرا“فوتسي” البريطاني 0.45% إلى 8296 نقطة، و”داكس” الألماني بنسبة 0.78% إلى 18994 نقطة، وقفز“كاك” الفرنسي 1.32% إلى 7607 نقاط.
جاء ذلك نتيجة انتعاش الأسواق المالية الرئيسية بعدما أعلن بنك الشعب الصيني اليوم عن عزمه خفض تكاليف الاقتراض ونسبة الاحتياطي الإلزامي للمصارف، بجانب تقليص الفائدة على قروض الرهن العقاري القائمة.
هذا بعدما بدأ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأسبوع الماضي تخفيضات الفائدة وبوتيرة كبيرة عززت آمال المستثمرين في انتهاء أزمة التضخم العالمية، وانتهاء حقبة التشديد النقدي.
وذلك رغم صدور تقرير عن“إس آند بي جلوبال” يوم أمس أشار إلى انكماش نشاط الأعمال في منطقة اليورو خلال سبتمبر وللمرة الأولى منذ 7 أشهر مع استمرار تدهور اداء القطاع الصناعي، والطلب.
وعلى صعيد آخر، ارتفع سهم“كومرتس بنك” الألماني بنسبة 1.05% إلى 14.94 يورو بعد هبوطه بنحو 5.7% يوم أمس بعد انتقاد الحكومة الألمانية جهود مصرف“يوني كريدت” الإيطالي لزيادة حصته في البنك.
المصدر:
MENAFN24092024000202011048ID1108707719
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