الصين تكشف عن حزمة موسعة من تدابير التيسير النقدي لدعم الاقتصاد والقطاع العقاري - جريدة البورصة

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- Al-Borsa News) كشف بنك الشعب الصيني اليوم الثلاثاء، عن حزمة واسعة النطاق من إجراءات التيسير النقدي، تشمل تدابير لتحرير مزيد من السيولة لدى القطاع المصرفي، وخفض تكاليف الاقتراض، وتخفيف أعباء قروض الرهن العقاري القائمة.
وقال“بان جونج شينج” محافظ المركزي الصيني في مؤتمر صحفي انعقد اليوم، إن البنك يعتزم في وقت قريب خفض نسبة الاحتياطي القانوني للمصارف -كمية الكاش الواجب الاحتفاظ بها- بمقدار 50 نقطة أساس (0.5%)، وهذا من شأنه تحرير قرابة تريليون يوان (142 مليار دولار) من الأموال التي يمكن ضخها بالاقتصاد عبر قنوات الائتمان.
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وأضاف أنه قد يتم إجراء خفض إضافي لنسبة الاحتياطي القانوني يتراوح بين 25 نقطة و50 نقطة أساس اعتماداً على وضع السيولة بالسوق خلال الفترة المتبقية من العام.
وبالإضافة إلى ذلك، قال“جونج شينج” إن البنك سوف يُخفض سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء العكسية (الريبو العكسي) لأجل 7 أيام، والذي بات مؤخراً سعر الفائدة الرئيسي في الصين؛ بمقدار 20 نقطة أساس (0.2%) إلى 1.5%.
فضلاً عن خفض سعر الفائدة على آلية الإقراض متوسط الأمد 30 نقطة أساس، ونظيره على الاقتراض بما يتراوح بين 20 نقطة و25 نقطة أساس.
وفيما يتعلق بالقطاع العقاري، ذكر“جونج شينج” أن البنك سوف يُخفض متوسط سعر الفائدة على قروض الرهن العقاري القائمة 50 نقطة أساس، بجانب تخفيض الدفعات المقدمة لشراء كافة أنواع المنازل إلى 15%.
المصدر:
MENAFN24092024000202011048ID1108707718
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