الصين تكشف عن حزمة موسعة من تدابير التيسير النقدي لدعم الاقتصاد والقطاع العقاري - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) كشف بنك الشعب الصيني اليوم الثلاثاء، عن حزمة واسعة النطاق من إجراءات التيسير النقدي، تشمل تدابير لتحرير مزيد من السيولة لدى القطاع المصرفي، وخفض تكاليف الاقتراض، وتخفيف أعباء قروض الرهن العقاري القائمة.

وقال“بان جونج شينج” محافظ المركزي الصيني في مؤتمر صحفي انعقد اليوم، إن البنك يعتزم في وقت قريب خفض نسبة الاحتياطي القانوني للمصارف -كمية الكاش الواجب الاحتفاظ بها- بمقدار 50 نقطة أساس (0.5%)، وهذا من شأنه تحرير قرابة تريليون يوان (142 مليار دولار) من الأموال التي يمكن ضخها بالاقتصاد عبر قنوات الائتمان.

موضوعاتالطاقة الدولية تؤكد على إمكانية زيادة قدرات الطاقة المتجددة العالمية 3 أضعاف بحلول 2030 ارتفاع الأسهم الأوروبية في المستهل بدعم من الآفاق الإيجابية للاقتصاد العالمي استقرار أسعار الذهب عند أعلى مستوى على الإطلاق

وأضاف أنه قد يتم إجراء خفض إضافي لنسبة الاحتياطي القانوني يتراوح بين 25 نقطة و50 نقطة أساس اعتماداً على وضع السيولة بالسوق خلال الفترة المتبقية من العام.

وبالإضافة إلى ذلك، قال“جونج شينج” إن البنك سوف يُخفض سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء العكسية (الريبو العكسي) لأجل 7 أيام، والذي بات مؤخراً سعر الفائدة الرئيسي في الصين؛ بمقدار 20 نقطة أساس (0.2%) إلى 1.5%.

فضلاً عن خفض سعر الفائدة على آلية الإقراض متوسط الأمد 30 نقطة أساس، ونظيره على الاقتراض بما يتراوح بين 20 نقطة و25 نقطة أساس.

وفيما يتعلق بالقطاع العقاري، ذكر“جونج شينج” أن البنك سوف يُخفض متوسط سعر الفائدة على قروض الرهن العقاري القائمة 50 نقطة أساس، بجانب تخفيض الدفعات المقدمة لشراء كافة أنواع المنازل إلى 15%.





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