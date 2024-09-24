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الطاقة الدولية تؤكد على إمكانية زيادة قدرات الطاقة المتجددة العالمية 3 أضعاف بحلول 2030 - جريدة البورصة

9/24/2024 4:57:33 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أكدت وكالة الطاقة الدولية على إمكانية تحقيق هدف زيادة قدرات إنتاج الطاقة المتجددة على مستوى العالم 3 ضعاف بحلول عام 2030، وذلك بفضل الظروف الاقتصادية المواتية، ووفرة القدرات الصناعية، والسياسات القوية.


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وذكرت الوكالة في تقرير صدر اليوم الثلاثاء، أن تحقيق الأهداف المتفق عليها في مؤتمر المناخ“كوب 28” الذي انعقد في دبي العام الماضي من شأنه تقليص انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بدرجة كبيرة، وتسريع وتيرة التحول في قطاع الطاقة العالمي.



وقالت إنه كي ينتفع العالم بالفوائد الكاملة لتحقيق هدف زيادة قدرات الطاقة المتجددة 3 أضعاف، يتعين على الدول كافة التضافر لإنشاء وتطوير 25 مليون كيلومتر من شبكات الكهرباء بحلول 2030، وإضافة 1500 جيجاواط من سعة التخزين بحلول الموعد ذاته.



وأوضحت أن الأهداف المتفق عليها في“كوب 28” تضمنت أيضاً مضاعفة تدابير تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة، وهذا سيتطلب من الحكومات جعل هذا الملف أولوية سياسية.



وأضافت أن تحقيق هذين الهدفين من شأنه خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري على مستوى العالم بمقدار 10 مليارات طن متري بحلول نهاية العقد الجاري.


المصدر:

MENAFN24092024000202011048ID1108707717

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