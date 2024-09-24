الطاقة الدولية تؤكد على إمكانية زيادة قدرات الطاقة المتجددة العالمية 3 أضعاف بحلول 2030 - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) أكدت وكالة الطاقة الدولية على إمكانية تحقيق هدف زيادة قدرات إنتاج الطاقة المتجددة على مستوى العالم 3 ضعاف بحلول عام 2030، وذلك بفضل الظروف الاقتصادية المواتية، ووفرة القدرات الصناعية، والسياسات القوية.
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وذكرت الوكالة في تقرير صدر اليوم الثلاثاء، أن تحقيق الأهداف المتفق عليها في مؤتمر المناخ“كوب 28” الذي انعقد في دبي العام الماضي من شأنه تقليص انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بدرجة كبيرة، وتسريع وتيرة التحول في قطاع الطاقة العالمي.
وقالت إنه كي ينتفع العالم بالفوائد الكاملة لتحقيق هدف زيادة قدرات الطاقة المتجددة 3 أضعاف، يتعين على الدول كافة التضافر لإنشاء وتطوير 25 مليون كيلومتر من شبكات الكهرباء بحلول 2030، وإضافة 1500 جيجاواط من سعة التخزين بحلول الموعد ذاته.
وأوضحت أن الأهداف المتفق عليها في“كوب 28” تضمنت أيضاً مضاعفة تدابير تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة، وهذا سيتطلب من الحكومات جعل هذا الملف أولوية سياسية.
وأضافت أن تحقيق هذين الهدفين من شأنه خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري على مستوى العالم بمقدار 10 مليارات طن متري بحلول نهاية العقد الجاري.
المصدر:
MENAFN24092024000202011048ID1108707717
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