الرئيسان الأميركي والإماراتي يدعوان لوقف إطلاق النار بغزة

(MENAFN
- Palestine News Network
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واشنطن / PNN - دعا الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى وقف إطلاق نار دائم ومستدام في غزة والإفراج عن المحتجزين.
وقال البيت الأبيض في بيان أمس الاثنين، إن بايدن وبن زايد شددا خلال اجتماعهما في واشنطن على التزامهما بمواصلة العمل لإنهاء الحرب في غزة، ودعيا إلى ضمان سلامة وأمن ووصول العاملين في مجال الإغاثة إلى جميع المحتاجين في القطاع.
كما دعا الرئيسان إلى خلق الظروف اللازمة لتسهيل الاستجابة الإنسانية الفعالة في غزة، وأكدا مجددا على أن جميع أطراف الصراع يجب أن تلتزم بالقانون الإنساني الدولي.
وذكر البيت الأبيض أن الرئيس الإماراتي أشاد بجهود الوساطة الأميركية القطرية المصرية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.
وأكد ابن زايد على "أهمية مواصلة هذه الجهود بوصفها خطوة أولى في الطريق نحو استئناف المسار السياسي لتحقيق السلام الشامل والعادل والدائم الذي يقوم على أساس حل الدولتين مما يضمن الأمن والاستقرار لشعوب المنطقة كافة"، وفق ما نقلت عنه وكالة أنباء الإمارات.
ووفقا لرويترز فإن اجتماع بايدن ونائبته هاريس مع رئيس الإمارات جاء في مستهل سلسلة لقاءات مع زعماء العالم على هامش الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة.
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