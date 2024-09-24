الرئيسان الأميركي والإماراتي يدعوان لوقف إطلاق النار بغزة

MENAFN - Palestine News ) واشنطن / PNN - دعا الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى وقف إطلاق نار دائم ومستدام في غزة والإفراج عن المحتجزين.

وقال البيت الأبيض في بيان أمس الاثنين، إن بايدن وبن زايد شددا خلال اجتماعهما في واشنطن على التزامهما بمواصلة العمل لإنهاء الحرب في غزة، ودعيا إلى ضمان سلامة وأمن ووصول العاملين في مجال الإغاثة إلى جميع المحتاجين في القطاع.

كما دعا الرئيسان إلى خلق الظروف اللازمة لتسهيل الاستجابة الإنسانية الفعالة في غزة، وأكدا مجددا على أن جميع أطراف الصراع يجب أن تلتزم بالقانون الإنساني الدولي.

وذكر البيت الأبيض أن الرئيس الإماراتي أشاد بجهود الوساطة الأميركية القطرية المصرية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

وأكد ابن زايد على "أهمية مواصلة هذه الجهود بوصفها خطوة أولى في الطريق نحو استئناف المسار السياسي لتحقيق السلام الشامل والعادل والدائم الذي يقوم على أساس حل الدولتين مما يضمن الأمن والاستقرار لشعوب المنطقة كافة"، وفق ما نقلت عنه وكالة أنباء الإمارات.

ووفقا لرويترز فإن اجتماع بايدن ونائبته هاريس مع رئيس الإمارات جاء في مستهل سلسلة لقاءات مع زعماء العالم على هامش الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة.