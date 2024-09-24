ميقاتي يلغي اجتماع الحكومة اللبنانية اليوم ويتوجّه إلى نيويورك في محاولة لوقف الحرب الإسرائيلية

MENAFN - Palestine News ) بيروت/ PNN- ألغى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة اليوم، وقرّر السفر إلى نيويورك لإجراء مزيد من الاتصالات في ضوء التطورات الراهنة والحرب الإسرائيلية على لبنان.

وكان الخارجية عبدالله بوحبيب الموجود في نيويورك، تابع سلسلة لقاءاته، فالتقى نظيره العراقي فؤاد حسين الذي عبّر عن“تضامن العراق مع لبنان وكل ما يمس كيانه وسيادته واستقلاله”، وأكد“استعداده لتقديم كل الدعم للبنان حكومة وشعباً”. كما شجب“الهجوم على العاصمة بيروت، ومشكلة النزوح التي خلفها الصراع”.

وأكد“الحاجة إلى الدفاع عن لبنان ودعمه في هذا الصراع لأن ترك لبنان لوحده يعني وصول المواجهة إلى دول أخرى”. ودعا أيضاً“إلى قمة عربية- إسلامية لدعم الشعبين اللبناني والفلسطيني”، مشدداً على“أن المنطقة كلها ستكون تحت النار وهناك حاجة ماسة للعمل سويا، والخروج بموقف عربي موحد”.

واجتمع بوحبيب مع وزير خارجية قبرص كونستانتينوس كومبوس، وتباحثا في تسارع الأحداث وخطورتها. وقد أكد الوزير القبرصي

“موقف بلاده الرافض للتدخل بما يحصل

لمصلحة أي طرف، وعدم استعمال البنية التحتية لبلاده لأغراض عسكرية باستثناء تقديم المساعدة الممكنة لعمليات إجلاء، إذا دعت الحاجة”.

والتقى بو حبيب مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، وشكر موقف المفوضية السامية لحقوق الإنسان خلال جلسة مجلس الأمن والإحاطة الموضوعية التي قدمها حول التفجيرات الأجهزة اللاسلكية. كما أثنى على“مواقف الدول التي تبنت مضمون الإحاطة خلال الجلسة”.

وطلب الوزير“المساعدة من أجل خلق لوبي دولي يمنع استخدام

الفوسفور الأبيض، والهجمات السيبيرانية والإلكترونية، من خلال العمل على صياغة معاهدة دولية تمنع ذلك، نظراً لخطورة ذلك على الإنسانية جمعاء”.

كذلك، اجتمع وزير الخارجية بعضو مجلس الشيوخ الأمريكي كريس مورفي، وتم الحديث عن“أهمية خفض التصعيد على الجبهة اللبنانية، وكيفية المضي قدماً في الأيام المقبلة من أجل إعادة الاستقرار والهدوء إلى لبنان”.