ميقاتي يلغي اجتماع الحكومة اللبنانية اليوم ويتوجّه إلى نيويورك في محاولة لوقف الحرب الإسرائيلية

(MENAFN
- Palestine News Network
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بيروت/ PNN- ألغى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة اليوم، وقرّر السفر إلى نيويورك لإجراء مزيد من الاتصالات في ضوء التطورات الراهنة والحرب الإسرائيلية على لبنان.
وكان وزير الخارجية عبدالله بوحبيب الموجود في نيويورك، تابع سلسلة لقاءاته، فالتقى نظيره العراقي فؤاد حسين الذي عبّر عن“تضامن العراق مع لبنان وكل ما يمس كيانه وسيادته واستقلاله”، وأكد“استعداده لتقديم كل الدعم للبنان حكومة وشعباً”. كما شجب“الهجوم على العاصمة بيروت، ومشكلة النزوح التي خلفها الصراع”.
وأكد“الحاجة إلى الدفاع عن لبنان ودعمه في هذا الصراع لأن ترك لبنان لوحده يعني وصول المواجهة إلى دول أخرى”. ودعا أيضاً“إلى قمة عربية- إسلامية لدعم الشعبين اللبناني والفلسطيني”، مشدداً على“أن المنطقة كلها ستكون تحت النار وهناك حاجة ماسة للعمل سويا، والخروج بموقف عربي موحد”.
واجتمع بوحبيب مع وزير خارجية قبرص كونستانتينوس كومبوس، وتباحثا في تسارع الأحداث وخطورتها. وقد أكد الوزير القبرصي
“موقف بلاده الرافض للتدخل بما يحصل
لمصلحة أي طرف، وعدم استعمال البنية التحتية لبلاده لأغراض عسكرية باستثناء تقديم المساعدة الممكنة لعمليات إجلاء، إذا دعت الحاجة”.
والتقى بو حبيب مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، وشكر موقف المفوضية السامية لحقوق الإنسان خلال جلسة مجلس الأمن والإحاطة الموضوعية التي قدمها حول التفجيرات الأجهزة اللاسلكية. كما أثنى على“مواقف الدول التي تبنت مضمون الإحاطة خلال الجلسة”.
وطلب الوزير“المساعدة من أجل خلق لوبي دولي يمنع استخدام
الفوسفور الأبيض، والهجمات السيبيرانية والإلكترونية، من خلال العمل على صياغة معاهدة دولية تمنع ذلك، نظراً لخطورة ذلك على الإنسانية جمعاء”.
كذلك، اجتمع وزير الخارجية بعضو مجلس الشيوخ الأمريكي كريس مورفي، وتم الحديث عن“أهمية خفض التصعيد على الجبهة اللبنانية، وكيفية المضي قدماً في الأيام المقبلة من أجل إعادة الاستقرار والهدوء إلى لبنان”.
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