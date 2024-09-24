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الاحتلال يهدم منزلا في طورة غرب جنين

9/24/2024 4:38:18 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) جنين / PNN- هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، منزلا في قرية طورة غرب جنين

وقال رئيس مجلس قروي طورة طارق قبها، بأن سلطات الاحتلال اقتحمت قرية طورة برفقة ثلاثة جرافات عسكرية، وهدمت منزلا يعود للمواطن يونس زيد، ومساحته 120 مترا مربعا، بحجة عدم الترخيص.

وقال المواطن محمد زيد، إن الاحتلال أخطر شقيقه يونس، العام الماضي بنيته هدم المنزل دون تحديد موعد التنفيذ، ولم تنجح محاولات العائلة في إلغاء قرار الهدم.

وأضاف، أن شقيقه وزوجته وطفلته يسكنون المنزل منذ نحو 6 سنوات.

وأشار إلى أن آليات الاحتلال حاصرت المنزل ومنعت أهالي البلدة من الوصول إليه.

وكان الاحتلال أخطر قرابة 13 منزلاً في طورة بالهدم بحجة عدم الترخيص.

وبحسب هيئة الجدار والاستيطان، فإن قوات الاحتلال هدمت منذ السابع من أكتوبر الماضي قرابة 500 منزل ومنشأة في الضفة الغربية، فيما طالت عمليات الهدم في محافظة جنين قرابة 45 منزلاً ومنشأة منها 15 منزلاً مأهولاً وغير مأهول.

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