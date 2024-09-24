الاحتلال يهدم منزلا في طورة غرب جنين

(MENAFN
- Palestine News Network
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جنين / PNN- هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، منزلا في قرية طورة غرب جنين
وقال رئيس مجلس قروي طورة طارق قبها، بأن سلطات الاحتلال اقتحمت قرية طورة برفقة ثلاثة جرافات عسكرية، وهدمت منزلا يعود للمواطن يونس زيد، ومساحته 120 مترا مربعا، بحجة عدم الترخيص.
وقال المواطن محمد زيد، إن الاحتلال أخطر شقيقه يونس، العام الماضي بنيته هدم المنزل دون تحديد موعد التنفيذ، ولم تنجح محاولات العائلة في إلغاء قرار الهدم.
وأضاف، أن شقيقه وزوجته وطفلته يسكنون المنزل منذ نحو 6 سنوات.
وأشار إلى أن آليات الاحتلال حاصرت المنزل ومنعت أهالي البلدة من الوصول إليه.
وكان الاحتلال أخطر قرابة 13 منزلاً في طورة بالهدم بحجة عدم الترخيص.
وبحسب هيئة الجدار والاستيطان، فإن قوات الاحتلال هدمت منذ السابع من أكتوبر الماضي قرابة 500 منزل ومنشأة في الضفة الغربية، فيما طالت عمليات الهدم في محافظة جنين قرابة 45 منزلاً ومنشأة منها 15 منزلاً مأهولاً وغير مأهول.
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