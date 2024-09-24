أفكار أميركية ملموسة لاحتواء الأزمة بلبنان وتحذيرات من حرب شاملة

MENAFN - Palestine News ) واشنطن / PNN - قال مسؤول أميركي أمس الاثنين إن بلاده بصدد تقديم "أفكار ملموسة" لاحتواء الأزمة في لبنان، مجددا معارضة واشنطن غزوا بريا إسرائيليا في لبنان، في وقت أدانت فيه دول عربية التصعيد الإسرائيلي وحذرت دول غربية ومنظمات دولية من اتساع رقعة العنف في المنطقة.

ومع توافد قادة العالم إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال المسؤول الأميركي "لدينا أفكار ملموسة سنناقشها مع حلفائنا هذا الأسبوع" لمحاولة خفض التصعيد بلبنان.

ولم يشرح المسؤول الأفكار الملموسة، لكنه أشار إلى أن الخارجية أنتوني بلينكن وغيره من كبار المسؤولين الأميركيين سيناقشونها خلال اجتماعات ستعقد على هامش أعمال الجمعية العامة.

وجدد معارضة الولايات المتحدة غزوا بريا إسرائيليا للبنان، حيث كثف الجيش الإسرائيلي غاراته مما أسفر عن مقتل 492 شخصا وإصابة 1645 أمس الاثنين.