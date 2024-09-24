أفكار أميركية ملموسة لاحتواء الأزمة بلبنان وتحذيرات من حرب شاملة

(MENAFN
- Palestine News Network
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واشنطن / PNN - قال مسؤول أميركي أمس الاثنين إن بلاده بصدد تقديم "أفكار ملموسة" لاحتواء الأزمة في لبنان، مجددا معارضة واشنطن غزوا بريا إسرائيليا في لبنان، في وقت أدانت فيه دول عربية التصعيد الإسرائيلي وحذرت دول غربية ومنظمات دولية من اتساع رقعة العنف في المنطقة.
ومع توافد قادة العالم إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال المسؤول الأميركي "لدينا أفكار ملموسة سنناقشها مع حلفائنا هذا الأسبوع" لمحاولة خفض التصعيد بلبنان.
ولم يشرح المسؤول الأفكار الملموسة، لكنه أشار إلى أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن وغيره من كبار المسؤولين الأميركيين سيناقشونها خلال اجتماعات ستعقد على هامش أعمال الجمعية العامة.
وجدد معارضة الولايات المتحدة غزوا بريا إسرائيليا للبنان، حيث كثف الجيش الإسرائيلي غاراته مما أسفر عن مقتل 492 شخصا وإصابة 1645 أمس الاثنين.
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