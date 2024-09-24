الاحتلال يغلق حاجز تياسير ويمنع وصول المواطنين إلى الأغوار الشمالية

MENAFN - Palestine News ) طوباس / PNN-أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، حاجز تياسير شرق طوباس، ومنعت مرور المواطنين إلى الأغوار الشمالية.

وأفاد الناشط الحقوقي عارف دراغمة، بأن قوات الاحتلال أغلقت الحاجز منذ الساعة الخامسة صباحا، وأعادت جميع المركبات عن الحاجز، ما أعاق وصول

المعلمين إلى مدارسهم في تجمعات الأغوار.

بدوره، قال مدير والتعليم في طوباس والأغوار الشمالية عزمي بلاونة لـ"وفا"، إن جميع المعلمين لم يتمكنوا اليوم من الوصول إلى مدارسهم، بفعل إغلاق الحاجز بشكل كامل.

وأشار إلى أن المعلمين يتعرضون لمضايقات وصعوبة في الوصول منذ فترة طويلة، بسبب التشديدات على الحاجز، لكن اليوم لم يتمكنوا من الوصول نهائيا، كما لم تتمكن حافلات التربية والتعليم التي تعمل على نقل الطلبة من المضارب البدوية وتجمعات الأغوار إلى مدارسهم من المرور.

وأوضح أن قوات الاحتلال عملت اليوم على إجراءات مهينة بحق كل من كان على الحاجز، كما تعرض المعلمون لهذه الانتهاكات.

ونوه بلاونة إلى أن المعلمين يتعرضون لصعوبات ومخاطر كبيرة بسبب التشديدات وإغلاق الحواجز، حيث يخرجون من منازلهم يوميا في ساعات الفجر، حتى يتمكنوا من الوصول إلى المدارس في الوقت المناسب، إذ يتعرضون للإيقاف على الحاجز لساعات، مشيرا إلى أن

إجراءات الاحتلال على حاجز تياسير تعيق سير العملية التعليمية في سبع مدارس، موزعة على قرى بردلة، وكردلة، وعين البيضا، بالإضافة إلى مضارب الأغوار.

وأضاف أن 120 معلما ومعلمة يمرون يوميا عبر الحواجز إلى الأغوار الشمالية ويتعرضون لهذه المضايقات، بالإضافة إلى موظفي مكتب التربية والتعليم في الأغوار الذين يتعرضون للظروف ذاتها، وهو ما يعيق سير العمل.

ويشهد حاجزا تياسير والحمرا المؤديان إلى الأغوار تشديدات يومية وإغلاقات بين الحين والآخر منذ حوالي عام، وهو ما يؤدي إلى إعاقة تنقل المواطنين من الأغوار وإليها، وعرقلة وصول المعلمين إلى مدارسهم، بالإضافة إلى عرقلة وصول العمال والمزارعين إلى أراضيهم، وهو ما يؤثر سلبا في الحركة الزراعية في المنطقة التي تعتمد أساسا على الزراعة.



