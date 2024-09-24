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مستعمرون يهاجمون الرعاة في منطقة الحمة بالأغوار الشمالية

9/24/2024 4:38:18 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الأغوار / PNN-
هاجم مستعمرون، اليوم الثلاثاء، الرعاة في منطقة الحمة في الأغوار الشمالية.

وأفادت مصادر محلية، بأن مستعمرين اقتحموا المنطقة منذ ساعات الصباح، وشرعوا بملاحقة الرعاة، واعتدوا بالضرب على المواطن كنان رافع فقها.

يذكر أن مناطق الأغوار الشمالية تتعرض لاعتداءات يومية ومتصاعدة من المستعمرين، تتمثل في ملاحقة الرعاة، ومنعهم من دخول المراعي، وسرقة مواشيهم، بالإضافة إلى مهاجمة مساكن المواطنين وترهيبهم والاعتداء عليهم، وتدمير ممتلكاتهم وسرقتها. وتحدث أغلبية هذه الاعتداءات تحت حماية جنود الاحتلال.

MENAFN24092024000205011050ID1108707681

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