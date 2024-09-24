مستعمرون يهاجمون الرعاة في منطقة الحمة بالأغوار الشمالية

(MENAFN
- Palestine News Network
)
الأغوار / PNN-
هاجم مستعمرون، اليوم الثلاثاء، الرعاة في منطقة الحمة في الأغوار الشمالية.
وأفادت مصادر محلية، بأن مستعمرين اقتحموا المنطقة منذ ساعات الصباح، وشرعوا بملاحقة الرعاة، واعتدوا بالضرب على المواطن كنان رافع فقها.
يذكر أن مناطق الأغوار الشمالية تتعرض لاعتداءات يومية ومتصاعدة من المستعمرين، تتمثل في ملاحقة الرعاة، ومنعهم من دخول المراعي، وسرقة مواشيهم، بالإضافة إلى مهاجمة مساكن المواطنين وترهيبهم والاعتداء عليهم، وتدمير ممتلكاتهم وسرقتها. وتحدث أغلبية هذه الاعتداءات تحت حماية جنود الاحتلال.
MENAFN24092024000205011050ID1108707681
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.