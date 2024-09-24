المعابر والحدود: تعديل ساعات عمل المعبر يوم الأحد المقبل

المعابر والحدود: تعديل ساعات عمل المعبر يوم الأحد المقبل
التاريخ
9/24/2024 4:38:18 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
)
أريحا / PNN-
أعلنت الإدارة العامة للمعابر والحدود الفلسطينية، تعديلا على ساعات عمل معبر الكرامة يوم الأحد المقبل، إذ سيعمل من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الثانية عشرة ظهراً فقط في كلا الاتجاهين.
وأوضحت، أن التعديل جاء بسبب أعمال الصيانة على الجانب الإسرائيلي والمعبر التجاري.
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