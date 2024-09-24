Tuesday, 24 September 2024 01:08 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


المعابر والحدود: تعديل ساعات عمل المعبر يوم الأحد المقبل

9/24/2024 4:38:18 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) أريحا / PNN-
أعلنت الإدارة العامة للمعابر والحدود الفلسطينية، تعديلا على ساعات عمل معبر الكرامة يوم الأحد المقبل، إذ سيعمل من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الثانية عشرة ظهراً فقط في كلا الاتجاهين.

وأوضحت، أن التعديل جاء بسبب أعمال الصيانة على الجانب الإسرائيلي والمعبر التجاري.

MENAFN24092024000205011050ID1108707680

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث