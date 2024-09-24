خبراء إسرائيليون: تل أبيب تحارب حزب الله دون إستراتيجية

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل / PNN - حذر خبراء عسكريون إسرائيليون من "غياب الإستراتيجية" لدى كل من الجيش والقيادة السياسية في إسرائيل، بشأن الحرب مع "حزب الله"، رغم "الإنجازات التكتيكية".

وقال الخبراء، في تصريحات نقلتها صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية، إن هناك "فجوة إستراتيجية" بين اسرائيل

و"حزب الله" في إدارة الحرب.

وأوضحوا أنه "رغم الإنجازات الكبيرة التي حققها الجيش في القتال ضد حزب الله، فإن إسرائيل لا تزال تعمل دون إستراتيجية"، في إشارة إلى عدم وضوح الأهداف المحددة من الحرب.

وبحسب الصحيفة، فإن مسألة الإستراتيجية الإسرائيلية على الساحة اللبنانية تتقاطع مع سؤالين أساسيين: الأول، كيف تؤدي كل الإنجازات التكتيكية إلى تحقيق هدف إعادة مستوطني الشمال إلى مستوطناتهم؟ والسؤال الثاني: كيف يمكن أن تؤدي هذه الإنجازات إلى نهاية الحرب؟

وذكرت "يسرائيل هيوم" أن السؤالين متشابكان، مؤكدة عدم وجود خطة وآلية نهائية جاهزة الآن لإنهاء الحرب.

وأشارت إلى أن بيروت من جهتها ترى أن عوامل القوة المؤثرة مثل الولايات المتحدة، ليست حاليًّا في موقع قادر على إملاء إنهاء الحرب من خلال ضمان مستقبل مستقر.

ووفقًا للصحيفة، تركز إستراتيجية "حزب الله" على محاولة الحفاظ على زخم الاستنزاف.

وقالت: "يمكن أن يبقى ذلك في يد حزب الله، حتى لو عمل الجيش الإسرائيلي على الأرض، واستقر في الليطاني".

وأوضحت الصحيفة أن كل ما يحتاجه الأمين العام لـ"حزب الله"، حسن نصر الله، من أجل الحفاظ على الاستنزاف هو مخزون كبير بما فيه الكفاية من الصواريخ والقذائف والطائرات دون طيار، مؤكدة أن هذه الأسلحة موجودة بالفعل، وأن "حزب الله" مستمر بإطلاقها نحو إسرائيل.

وفي المقابل، قالت الصحيفة إن الإستراتيجية الإسرائيلية تلتزم بتحقيق هدف يسهل فهمه، ولكن تحقيقه معقد، وهو إعادة مستوطني الشمال في ظل ظروف أمنية كافية.

ورأت أنه بالنظر إلى الجهد المبذول لتحقيق هذا الهدف، فإن "العلاقة بين الإنجاز التكتيكي التراكمي وتحقيق الهدف الإستراتيجي معقدة".

وشددت الصحيفة على ضرورة أن تحافظ الإستراتيجية الإسرائيلية على تقاربها مع الولايات المتحدة "وتوقعات واشنطن التي لا تزال تترقب من إسرائيل تجنب التصعيد والتوصل إلى تسوية دبلوماسية".

وعلى الصعيد الداخلي، أشارت الصحيفة إلى أن الحكومة الإسرائيلية والقيادة الأمنية لاحظتا التغير الذي طرأ على الرأي العام الإسرائيلي، الذي لم يعد مستعدًا لتحمّل ديناميكية حرب الاستنزاف.

وختمت "يسرائيل هيوم" بالقول إن "المعركة ستكون طويلة ومعقدة في ظل حرب بلا خيار"، وفقًا لوصفها.