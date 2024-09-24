شركات طيران عربية وعالمية تلغي رحلاتها إلى لبنان وإسرائيل

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل / PNN - دفع الخوف بعد اتساع رقعة الصراع في المنطقة شركات عالمية إلى تعليق رحلاتها إلى المنطقة، وخاصة بعد التصعيد الأخير بين إسرائيل وحزب الله في لبنان في أعنف جوي على الإطلاق على خلفية الحرب في غزة.

ويشن الاحتلال الإسرائيلي منذ أمس غارات عنيفة على لبنان خلفت 492 قتيلا و1645جريحا.

وفي ما يأتي بعض شركات الطيران التي أدخلت تعديلات على خدماتها من المنطقة وإليها:

الخطوط الجوية القطرية

أعلنت الخطوط الجوية القطرية -اليوم الثلاثاء- أنها علّقت رحلاتها إلى بيروت حتى الأربعاء مع تصاعد التوترات بين إسرائيل وحزب الله في لبنان.

مصر للطيران

أعلنت شركة مصر للطيران إلغاء رحلاتها المتجهة من القاهرة إلى بيروت، الثلاثاء، إلى حين استقرار الأوضاع في لبنان.

الشركات التركية

ألغت الخطوط الجوية التركية و"بيغاسوس" للطيران رحلاتهما المقررة من إسطنبول إلى العاصمة اللبنانية بيروت ليوم الثلاثاء 24 سبتمبر/أيلول.

الخطوط الجوية التركية ألغت رحلاتها إلى بيروت (الفرنسية)

الخطوط الجوية البولندية

ألغت شركة الطيران الوطنية في بولندا "لوت" جميع رحلاتها إلى إسرائيل يومي الثلاثاء والأربعاء، وعلقت رحلاتها إلى لبنان حتى إشعار آخر.

الخطوط الجوية الأميركية

قالت الخطوط الجوية الأميركية إن طائراتها لن تطير إلى إسرائيل مرة أخرى حتى نهاية مارس/آذار 2025.

دلتا

أعلنت شركة الطيران الأميركية "دلتا إيرلاينز" تمديد إلغاء رحلاتها من نيويورك إلى تل أبيب حتى 31 ديسمبر/كانون الأول.

لوفتهانزا

أعلنت مجموعة لوفتهانزا، التي تضم شركات الخطوط الجوية لوفتهانزا والخطوط الجوية السويسرية والنمساوية وخطوط بروكسل الجوية ويورو وينجز، إلغاء رحلاتها من طهران وبيروت وتل أبيب وإليها حتى إشعار آخر.

مجموعة لوفتهانزا ألغت رحلاتها من طهران وبيروت وتل أبيب وإليها حتى إشعار آخر (الفرنسية)

ويز إير

أعلنت شركة "ويز إير" الهنغارية المنخفضة التكلفة إلغاء رحلاتها الجوية إلى تل أبيب اليوم الثلاثاء.

رينييه الأيرلندية

أعلنت شركة رينييه الأيرلندية المنخفضة التكلفة أن طائراتها لن تطير إلى إسرائيل مرة أخرى حتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول على الأقل.

وفي بداية أغسطس/آب، ألغت رينييه جميع رحلاتها إلى إسرائيل إثر تصاعد الوضع الأمني، بعد اغتيال مسؤولين كبار في حزب الله وحماس في بيروت وطهران.

الخطوط الجوية الإيطالية

أعلنت الخطوط الجوية الإيطالية "آي تي إيه" أن طائراتها لن تطير من إسرائيل وإليها هذا الشهر.

إيزي جيت

أعلنت شركة إيزي جيت أنها لن تستأنف رحلاتها من تل أبيب وإليها حتى أبريل/نيسان 2025.