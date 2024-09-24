10 شهداء لبنانين من عائلة واحدة إثر قصف الاحتلال للبقاع الشرقي

(MENAFN
- Palestine News Network
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بيروت / PNN-
استشهد 10 مواطنين لبنانين، فجر اليوم الثلاثاء، جراء قصف
الاحتلال الإسرائيلي لبلدات البقاع الشرقي.
وأفادت مراسلتنا بأن 10 مواطنين من عائلة واحدة استشهدوا، إثر قصف الاحتلال لمنزلهم في بلدة شعث البقاعية.
كما استهدفت غارات الاحتلال: بلدات الخضر، وجنتا، والنبي شيت، والسفري، وتمنين، وسهل سرعين، الوحلانية، وبدنايل، وبوداي وجوارها، وطاريا، وشعت، ويونين، وتخوم نحلة، وحدث بعلبك، ووادي أم علي، وشمسطار، ورسم الحدث، وحوش الرافقة، وأطراف بلدة مقنة، وحلبتا، وحربتا، ووادي فعرة، والعين، وإيعات، والنبي عثمان، ودورس، والبزالية، وعين بورضاي، والهرمل، والعين، والنبي شيت في البقاع.
وشن طيران الاحتلال غارات على مدينة صور وبلدات الدوير، عيتا الشعب، السلطانية، كفر دونين، شقرا، العباسية جنوب لبنان.
وكانت وزارة الصحة اللبنانية أعلنت يوم أمس أن غارات الاحتلال أسفرت عن استشهاد 492 شخصا من بينهم 35 طفلا 58 سيدة وإصابة 1645 بجروح.
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