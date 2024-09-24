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10 شهداء لبنانين من عائلة واحدة إثر قصف الاحتلال للبقاع الشرقي

9/24/2024 4:38:17 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيروت / PNN-
استشهد 10 مواطنين لبنانين، فجر اليوم الثلاثاء، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لبلدات البقاع الشرقي.

وأفادت مراسلتنا بأن 10 مواطنين من عائلة واحدة استشهدوا، إثر قصف الاحتلال لمنزلهم في بلدة شعث البقاعية.

كما استهدفت غارات الاحتلال: بلدات الخضر، وجنتا، والنبي شيت، والسفري، وتمنين، وسهل سرعين، الوحلانية، وبدنايل، وبوداي وجوارها، وطاريا، وشعت، ويونين، وتخوم نحلة، وحدث بعلبك، ووادي أم علي، وشمسطار، ورسم الحدث، وحوش الرافقة، وأطراف بلدة مقنة، وحلبتا، وحربتا، ووادي فعرة، والعين، وإيعات، والنبي عثمان، ودورس، والبزالية، وعين بورضاي، والهرمل، والعين، والنبي شيت في البقاع.

وشن طيران الاحتلال غارات على مدينة صور وبلدات الدوير، عيتا الشعب، السلطانية، كفر دونين، شقرا، العباسية جنوب لبنان.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية أعلنت يوم أمس أن غارات الاحتلال أسفرت عن استشهاد 492 شخصا من بينهم 35 طفلا 58 سيدة وإصابة 1645 بجروح.

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