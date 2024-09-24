Ces للاستشارات تتعاقد على إدارة مشروعين باستثمارات 2.9 مليون يورو

MENAFN - Al-Borsa News) قال ماجد رضا، نائب المدير الإقليمى للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشركة“Ces” للاستشارات الهندسية، إن الشركة تعاقدت على إدارة مشروعين لصالح وزارتى الإسكان والرى باستثمارات 2.9 مليون يورو.

وأضاف رضا لـ”البورصة”، أن شركة“Ces” تأسست منذ نحو 70 عامًا وتعمل فى قطاع الخدمات الهندسة المدنية والهندسة المعمارية والاستشارات فى مجالات إمدادات المياه والصرف الصحى والهندسة الهيدروليكية والبنية الأساسية العامة للكيانات الحكومية والقطاع الخاص.

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وأوضح أن المشروع الأول لصالح وزارة الموارد المائية والرى فى مصر بميزانية مخصصة تبلغ نحو 1.5 مليون يورو.

وقال إن المشروع يهدف إلى إعادة تأهيل القنوات والمجارى المائية، ودعم تنفيذ المشاريع الاستثمارية المرتبطة بإعادة تأهيل وتحسين التوصيل الهيدروليكى للقنوات والمجارى المائية المملوكة للدولة.

وأضاف أنه سيتم إجراء دراسة جدوى لتنفيذ مشروع تجريبى لأساليب الرى الحديثة، وتنفيذ عقود إنشاء وصيانة البنية التحتية للقنوات المائية.

وأوضح رضا، أن المشروع الثانى تابع للبرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة بالتعاون مع منظمة“GIZ” الألمانية بميزانية مخصصة تبلغ نحو 1.4 مليون يورو.

ويهدف البرنامج إلى تعزيز المشاركة مع القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية فى تنفيذ تدابير حماية المناخ والنفايات الصديقة للمناخ والاقتصاد الدائرى، بالإضافة إلى تحسين الإدارة العملية للمخلفات الصلبة فى محافظات كفر الشيخ والغربية وقنا وأسيوط، وسيستفيد سكان هذه المحافظات بشكل مباشر من خدمات إدارة النفايات الصلبة التى تم إنشاؤها حديثًا أو تحسينها.

وقال رضا، إن لدى“Ces” مشروعات فى الدلتا والصعيد بقطاع المرافق والبنية التحتية والبيئية والمشاركة المجتمعية بإجمالى استثمارات تتجاوز 300 مليون يورو.

وأشار إلى أن الشركة تعاقدت على تطوير نظام الصرف الصحى المركزى فى كيغالى مع محطة معالجة مياه الصرف الصحى فى رواندا بميزانية مخصصة تبلغ حوالى 60 مليون دولار.

وأضاف أن الشركة تعمل ضمن برنامج“IWSP” لتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى منذ عام 2015.

وأوضح أن برنامج“IWSP” يضم 72 مشروعًا متنوعًا من محطات مياه وشبكات صرف صحى بتمويلات تصل إلى 300 مليون يورو، وتقوم الشركة بتقديم دراسات الجدوى وتصميمات المشاريع وإعداد كراسات شروط الطرح، وتقييم المرشحين من شركات المقاولات، وإدارة المشروع، وبعد انتهاء المشروع يحصل المالك على شهادة ضمان عام لجودة أعمال التنفيذ.

وقال إنه بعد نجاح المرحلة الأولى من البرنامج فى محافظات الغربية والشرقية والبحيرة ودمياط، قامت الجهات الممولة والتى تضم بنك التعمير الألمانى، والاتحاد الأوربى، والوكالة الفرنسية للتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبى، ووزارة الدولة للشئون الاقتصادية السويسرية بإطلاق المرحلة الثانية من البرنامج بتمويلات 211 مليون يورو.

وأضاف أن المرحلة الثانية من البرنامج تتضمن تنفيذ شبكات المياه والصرف الصحى بمحافظات سوهاج وقنا والمنيا وأسيوط، خلال 3 سنوات، وجارٍ الانتهاء من تصميمات 30 مشروعًا كمرحلة أولى.

وأوضح أن الوزارات التى تعمل مع جهات الشراكة هى الرى، والإسكان، والتنمية المحلية، كما يتم التعاون مع وزارات التخطيط والتعاون الدولى والمالية من خلال منظمات مثل GIZ عبر منح أو قروض.

وقال رضا، إن الشركة تنفذ خدمات استشارات إدارة المشاريع لبرنامج الصرف الصحى الريفى المتكامل فى صعيد مصر“الأقصر RSUE-LUXOR” بالتعاون مع وزارة الإسكان بميزانية تبلغ 108 ملايين دولار.

وأضاف أن البرنامج يضم 9 مشروعات فى 5 قرى، ومن المقرر أن ينتهى فى يناير 2025 وقد يتم مد فترة التسليم 6 أشهر.

وأوضح أن برنامج الصرف الصحى الريفى المتكامل فى صعيد مصر يهدف إلى توسيع نطاق الوصول لخدمات الصرف الصحى لنحو 60% من محافظة الأقصر بحلول نهاية البرنامج.

كما يهدف البرنامج إلى جمع ونقل ومعالجة مياه الصرف الصحى، وبالتالى المساهمة فى زيادة تغطية أنظمة الصرف الصحى المحسنة، مما يؤدى إلى تحسين البيئة للسكان الذين يعيشون فى الأقصر.

وقال رضا، إن الشركة تعمل فى إفريقيا فى دول أوغندا وغينيا وزامبيا ورواندا وكينيا، فى عدة مشروعات تم الانتهاء من بعضها وأخرى سيتم البدء فيها.

وأضاف أن المشروعات أغلبها سدود رى ومشروعات للصرف الصحى، بالإضافة إلى مشروع رواندا حيث كانت أحدث الدول التى تم إنشاء محطة معالجة مياه بها.

وأوضح أن الشركة تعمل على نقل التكنولوجيا الألمانية إلى مصر فى عدة مجالات منها تقنية تقليل الرواسب فى شبكات المياه، والتى تم البدء فى تنفيذها فى إحدى المحطات بمحافظة الشرقية، حيث يتم تنشيف الرواسب وتحويلها إلى سماد.