Ces للاستشارات تتعاقد على إدارة مشروعين باستثمارات 2.9 مليون يورو

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال ماجد رضا، نائب المدير الإقليمى للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشركة“Ces” للاستشارات الهندسية، إن الشركة تعاقدت على إدارة مشروعين لصالح وزارتى الإسكان والرى باستثمارات 2.9 مليون يورو.
وأضاف رضا لـ”البورصة”، أن شركة“Ces” تأسست منذ نحو 70 عامًا وتعمل فى قطاع الخدمات الهندسة المدنية والهندسة المعمارية والاستشارات فى مجالات إمدادات المياه والصرف الصحى والهندسة الهيدروليكية والبنية الأساسية العامة للكيانات الحكومية والقطاع الخاص.
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وأوضح أن المشروع الأول لصالح وزارة الموارد المائية والرى فى مصر بميزانية مخصصة تبلغ نحو 1.5 مليون يورو.
وقال إن المشروع يهدف إلى إعادة تأهيل القنوات والمجارى المائية، ودعم تنفيذ المشاريع الاستثمارية المرتبطة بإعادة تأهيل وتحسين التوصيل الهيدروليكى للقنوات والمجارى المائية المملوكة للدولة.
وأضاف أنه سيتم إجراء دراسة جدوى لتنفيذ مشروع تجريبى لأساليب الرى الحديثة، وتنفيذ عقود إنشاء وصيانة البنية التحتية للقنوات المائية.
وأوضح رضا، أن المشروع الثانى تابع للبرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة بالتعاون مع منظمة“GIZ” الألمانية بميزانية مخصصة تبلغ نحو 1.4 مليون يورو.
ويهدف البرنامج إلى تعزيز المشاركة مع القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية فى تنفيذ تدابير حماية المناخ والنفايات الصديقة للمناخ والاقتصاد الدائرى، بالإضافة إلى تحسين الإدارة العملية للمخلفات الصلبة فى محافظات كفر الشيخ والغربية وقنا وأسيوط، وسيستفيد سكان هذه المحافظات بشكل مباشر من خدمات إدارة النفايات الصلبة التى تم إنشاؤها حديثًا أو تحسينها. 300 مليون دولار حجم أعمال الشركة بقطاع المرافق والبنية التحتية والبيئية فى مصر
وقال رضا، إن لدى“Ces” مشروعات فى الدلتا والصعيد بقطاع المرافق والبنية التحتية والبيئية والمشاركة المجتمعية بإجمالى استثمارات تتجاوز 300 مليون يورو.
وأشار إلى أن الشركة تعاقدت على تطوير نظام الصرف الصحى المركزى فى كيغالى مع محطة معالجة مياه الصرف الصحى فى رواندا بميزانية مخصصة تبلغ حوالى 60 مليون دولار. برنامج“IWSP” يضم 72 مشروعًا لمحطات المياه وشبكات الصرف بتمويلات 300 مليون يورو
وأضاف أن الشركة تعمل ضمن برنامج“IWSP” لتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى منذ عام 2015.
وأوضح أن برنامج“IWSP” يضم 72 مشروعًا متنوعًا من محطات مياه وشبكات صرف صحى بتمويلات تصل إلى 300 مليون يورو، وتقوم الشركة بتقديم دراسات الجدوى وتصميمات المشاريع وإعداد كراسات شروط الطرح، وتقييم المرشحين من شركات المقاولات، وإدارة المشروع، وبعد انتهاء المشروع يحصل المالك على شهادة ضمان عام لجودة أعمال التنفيذ.
وقال إنه بعد نجاح المرحلة الأولى من البرنامج فى محافظات الغربية والشرقية والبحيرة ودمياط، قامت الجهات الممولة والتى تضم بنك التعمير الألمانى، والاتحاد الأوربى، والوكالة الفرنسية للتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبى، ووزارة الدولة للشئون الاقتصادية السويسرية بإطلاق المرحلة الثانية من البرنامج بتمويلات 211 مليون يورو. “أزور للاستشارات الهندسية” تستهدف الإشراف على 30 مشروعًا بـ200 مليار جنيه
وأضاف أن المرحلة الثانية من البرنامج تتضمن تنفيذ شبكات المياه والصرف الصحى بمحافظات سوهاج وقنا والمنيا وأسيوط، خلال 3 سنوات، وجارٍ الانتهاء من تصميمات 30 مشروعًا كمرحلة أولى.
وأوضح أن الوزارات التى تعمل مع جهات الشراكة هى الرى، والإسكان، والتنمية المحلية، كما يتم التعاون مع وزارات التخطيط والتعاون الدولى والمالية من خلال منظمات مثل GIZ عبر منح أو قروض. “Ces” تقدم خدمات استشارات برنامج الصرف الصحى فى الأقصر بتكلفة 108 ملايين دولار
وقال رضا، إن الشركة تنفذ خدمات استشارات إدارة المشاريع لبرنامج الصرف الصحى الريفى المتكامل فى صعيد مصر“الأقصر RSUE-LUXOR” بالتعاون مع وزارة الإسكان بميزانية تبلغ 108 ملايين دولار.
وأضاف أن البرنامج يضم 9 مشروعات فى 5 قرى، ومن المقرر أن ينتهى فى يناير 2025 وقد يتم مد فترة التسليم 6 أشهر.
وأوضح أن برنامج الصرف الصحى الريفى المتكامل فى صعيد مصر يهدف إلى توسيع نطاق الوصول لخدمات الصرف الصحى لنحو 60% من محافظة الأقصر بحلول نهاية البرنامج.
كما يهدف البرنامج إلى جمع ونقل ومعالجة مياه الصرف الصحى، وبالتالى المساهمة فى زيادة تغطية أنظمة الصرف الصحى المحسنة، مما يؤدى إلى تحسين البيئة للسكان الذين يعيشون فى الأقصر.
وقال رضا، إن الشركة تعمل فى إفريقيا فى دول أوغندا وغينيا وزامبيا ورواندا وكينيا، فى عدة مشروعات تم الانتهاء من بعضها وأخرى سيتم البدء فيها.
وأضاف أن المشروعات أغلبها سدود رى ومشروعات للصرف الصحى، بالإضافة إلى مشروع رواندا حيث كانت أحدث الدول التى تم إنشاء محطة معالجة مياه بها.
وأوضح أن الشركة تعمل على نقل التكنولوجيا الألمانية إلى مصر فى عدة مجالات منها تقنية تقليل الرواسب فى شبكات المياه، والتى تم البدء فى تنفيذها فى إحدى المحطات بمحافظة الشرقية، حيث يتم تنشيف الرواسب وتحويلها إلى سماد.
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