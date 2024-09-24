الأحداث الأخيرة في الأراضي الفلسطينية تشير إلى زيادة ملحوظة في العنف

(MENAFN
) تشير الأحداث الأخيرة في الأراضي الفلسطينية إلى زيادة ملحوظة في العنف, حيث كثفت القوات الإسرائيلية احتلالها لعدة مدن في الضفة الغربية المحتلة, في الوقت نفسه, تفاقمت الأوضاع الإنسانية في غزة, حيث تم تسجيل مقتل 23 فلسطينياً نتيجة سلسلة من الهجمات في اليوم الثالث والخمسين من العدوان العسكري المستمر, تعكس هذه الوفيات نمطاً أوسع من تصاعد العنف الذي يؤثر على المنطقة.
كذلك في غزة, أعلنت كتائب القسام, الجناح العسكري لحماس, مسؤوليتها عن عدة هجمات ضد أهداف عسكرية إسرائيلية, بما في ذلك دبابة ميركافا وجرافة, بالإضافة إلى تفجير عبوات ناسفة ضد جنود إسرائيليين في رفح, على الرغم من هذه العمليات العسكرية, استمرت القوات الإسرائيلية في تنفيذ غاراتها الليلية في الضفة الغربية, مما أدى إلى خلق جو من الخوف والترهيب بين المجتمعات الفلسطينية مع استمرار الاعتقالات والاقتحامات, لقد كان التأثير الإنساني شديداً, تشير تقارير الدفاع المدني إلى الخسارة المأساوية لأم وأربعة من أطفالها نتيجة قصف إسرائيلي استهدف منزلهم في دير البلح, بالإضافة إلى ذلك, أسفر هجوم على مدرسة خالد بن الوليد في مخيم النصيرات عن مقتل ثلاثة أفراد من عائلة واحدة—زوج وزوجته وطفلهما—بينما أصيب آخرون, وقد كانت الضغوط على الأطفال أيضاً كبيرة, مع تقارير عن إصابات نتيجة القصف في خزاعة, شرق خان يونس, إلى جانب القصف المدفعي الموجه إلى مواقع قريبة من محور نتساريم في وسط غزة.
ومع استمرار تصاعد العنف, تتعمق الأزمة الإنسانية, منذ بداية العدوان, تم إجبار العديد من الفلسطينيين على إخلاء منازلهم تحت تهديد القصف الوشيك, وقد لجأ الكثيرون إلى المدارس أو منازل الأقارب, أو أقاموا ملاجئ مؤقتة في الأماكن العامة, بما في ذلك السجون والحدائق العامة, هؤلاء المشردون يواجهون ظروفاً قاسية, حيث يعانون من نقص في المياه والغذاء, ويواجهون مخاطر متزايدة من الأمراض, في الضفة الغربية, أفادت وسائل الإعلام الفلسطينية بأن حوالي 60 شخصاً قد تم اعتقالهم خلال عملية واسعة النطاق في بلدة حارس, الواقعة غرب سلفيت, توضح هذه التطورات استمرار التوتر والعنف الذي يميز المناخ الحالي في الأراضي المحتلة, مما يرسم صورة قاتمة للفلسطينيين الذين يتحملون وطأة النزاع المستمر.
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