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) أثار التوغل الأوكراني الأخير في منطقة كورسك الروسية موجة من التفاؤل بين أنصار أوكرانيا, ومع ذلك, فإن التعقيدات المتعلقة بالحفاظ على السيطرة على الأراضي التي تم الاستيلاء عليها حديثًا تمثل تحديات كبيرة, على الرغم من أن أوكرانيا تمكنت من الاستيلاء على أكثر من 300 ميل مربع (أكثر من 1,000 كيلومتر مربع) في الشهر الأول من العمليات — وهو إنجاز عزز الروح المعنوية في الداخل وغير التصورات الغربية — فإن الصراع المستمر من أجل الحفاظ على هذه الأرض يقدم مجموعة جديدة من التعقيدات.
وعندما عبرت القوات الأوكرانية الحدود الروسية في 6 أغسطس, كانت حكومة كييف متحفظة عمدًا بشأن أهدافها, وكان هذا الغموض الاستراتيجي مصممًا لإبقاء موسكو في حالة من عدم اليقين مع تجنب المخاطر المرتبطة بإطلاق توقعات غير واقعية, كان من الضروري تحقيق نصر ملحوظ لإرضاء الحلفاء الدوليين والجمهور الأوكراني, ومع ذلك, مع استمرار الحملة, يبدو أن هناك انفصالًا بين الأهداف العسكرية والسرد السياسي, أبرز الجنرال ألكسندر سيرسكي, العقل المدبر وراء هذه العملية الجريئة, ضرورة تخفيف الضغط على جبهة دونباس المحاصرة, حيث تواصل القوات الروسية التقدم, بالمقابل, بدأ الرئيس فولوديمير زيلينسكي بالتركيز على فكرة إقامة منطقة عازلة يمكن استخدامها كرافعة في المفاوضات المستقبلية, في مقابلة حديثة مع قناة تلفزيونية أمريكية, أكد زيلينسكي على أهمية الاحتفاظ بهذه الأراضي, مشيرًا إلى أنه يمكن الحفاظ عليها "إلى أجل غير مسمى" كجزء من "خطة نصر" لم يتم الكشف عنها بعد.
في حين ان الواقع على الأرض يتناقض بشدة مع النجاحات الأولية ضد القوات الروسية غير المدربة بشكل كاف, في حين أظهرت القوات الأوكرانية مرونة ملحوظة في المناورات الهجومية, فإن الانتقال إلى موقف دفاعي سيجعلها معرضة للنيران الأكبر من الجيش الروسي, على الرغم من أن القوات الروسية بطيئة في الاستجابة للهجمات السريعة والمتنقلة, إلا أنها تمتلك قدرات مدفعية كبيرة تكون فعالة بشكل خاص ضد الدفاعات الثابتة, حتى الآن, لم يتفاعل فلاديمير بوتين مع التوغلات الأوكرانية من خلال إعادة تخصيص القوات المدربة من الجبهة الحيوية في دونباس, بدلاً من ذلك, ازدادت العمليات العسكرية الروسية, مستفيدة من إرهاق القوات الأوكرانية وإعادة نشر الاحتياطيات إلى مواقع استراتيجية, بما في ذلك تقاطع السكك الحديدية الحيوي في باكروفسك, الذي يبعد الآن ستة أميال (10 كيلومترات) فقط عن الخط الأمامي.
كذلك يبدو أن حسابات بوتين الاستراتيجية تتسم بالبراغماتية؛ حيث يعتقد أن قوة محدودة من المجندين والاحتياطيين كافية للاحتواء في كورسك في الوقت الحالي, بينما يبقى التركيز الرئيسي على الحفاظ على الزخم في منطقة دونباس, حيث المخاطر أكبر بكثير, مع تطور الأحداث, تواجه أوكرانيا تحديًا هائلًا ليس فقط في الدفاع عن أراضيها التي تم الاستيلاء عليها حديثًا, ولكن أيضًا في إدارة التداخل المعقد بين الاستراتيجيات العسكرية والأهداف السياسية, إن إمكانية الصراع الممتد تلوح في الأفق, مما يثير أسئلة هامة حول الجدوى طويلة الأمد للمناورات الجريئة لأوكرانيا والقرارات الاستراتيجية لقيادتها في الأيام القادمة.
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