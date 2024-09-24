(MENAFN
) مع تصاعد التوترات في المنطقة الشمالية, من الضروري أن ندرك أن حزب الله يشكل تهديدًا متعدد الأبعاد لإسرائيل عبر جبهتين رئيسيتين, الجبهة الأولى موجهة إلى الجبهة الداخلية الإسرائيلية, حيث تستهدف البنية التحتية العسكرية والمدنية بأسلحة من الصواريخ الثقيلة والدقيقة ذات المدى الطويل التي طورها حزب الله, أما الجبهة الثانية فتهتم بالاقتحامات الحدودية, حيث يستخدم حزب الله قوات رضوان, والمدفعية الصاروخية, والطائرات المسيرة, واستراتيجيات مكافحة الدروع لشن هجمات على المجتمعات الحدودية وسكانها, وعلى الرغم من أن الهجمات المباشرة على الجبهة الداخلية لم تحدث بعد, فإن الوضع على الحدود أصبح حرجًا, فقد اعتمد حزب الله نهج الأرض المحروقة, مما أسفر عن إجلاء حوالي 60,000 مواطن إسرائيلي من منازلهم, تاركًا مناطق شاسعة مدمرة وغير قابلة للسكن بشكل متزايد.
كذلك في قرار حديث اتخذته الحكومة الإسرائيلية, تم توضيح أن الأهداف العسكرية الحالية لا تهدف إلى معالجة كلا التهديدين من حزب الله, بدلاً من ذلك, فإن التركيز ينصب فقط على تخفيف المخاطر الفورية التي تواجه السكان والبلدات الشمالية, لاسيما تلك الممتدة حتى خط حيفا, يحمل هذا القرار الاستراتيجي تداعيات هامة, لمواجهة التهديد الأكبر للجبهة الداخلية الإسرائيلية بشكل فعال, قد تحتاج إسرائيل إلى الانخراط في حرب شاملة, وهو ما قد يكون طويلاً ويأتي بتكاليف كبيرة من حيث الخسائر البشرية والاضطرابات الاقتصادية, قد تتضمن مثل هذه التصعيد أيضًا تورط إيران ومجموعاتها الحليفة بشكل مباشر, مما يعقد المشهد الصراعي أكثر.
وعلاوة على ذلك, أوضحت إدارة بايدن-هاريس لإسرائيل أنها تعارض التصعيد إلى حرب شاملة, محذرةً من أن مثل هذه الأفعال قد تثير صراعًا إقليميًا يستدعي تدخل الولايات المتحدة, يمكن أن يؤدي هذا السيناريو إلى ارتفاع أسعار النفط وله تداعيات سياسية, خصوصًا فيما يتعلق بفرص نائب الرئيس كامالا هاريس في الانتخابات, من ناحية أخرى, فإن حزب الله ورعاته الإيرانيين حذرون أيضًا من الدخول في حرب شاملة, يدرك حسن نصر الله, زعيم حزب الله, أن التصعيد العسكري الكبير قد يؤدي إلى دمار واسع للبنية التحتية في لبنان, مما يسبب عواقب وخيمة للشعب اللبناني, هذا يمكن أن يغير الرأي العام ضده, حيث سيتهمه المجتمع الشيعي ومجموعات أخرى في لبنان بالمسؤولية عن الدمار الذي حل ببلدهم, تسلط هذه الشبكة المعقدة من الاستراتيجية العسكرية والديناميكيات السياسية وإمكانية التصعيد الإقليمي الضوء على الخيارات الصعبة التي تواجهها إسرائيل أثناء مواصلتها التنقل في الصراع المستمر مع حزب الله.
MENAFN24092024000045015687ID1108707502