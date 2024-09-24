التحليلات الأخيرة تشير إلى أن إسرائيل كانت تستعد بدقة لعملياتها العسكرية الحالية لمدة حوالي 15 عامًا

(MENAFN
) تشير التحليلات الأخيرة إلى أن إسرائيل كانت تستعد بدقة لعملياتها العسكرية الحالية لمدة حوالي 15 عامًا, مع التركيز بشكل أساسي على استهداف شبكات الاتصال لحزب الله في لبنان, هذا التحضير الشامل يثير تساؤلات حول توقيت الهجوم الإسرائيلي, خاصة في ظل تصاعد التوترات في المنطقة, وقد أكد مئير بن شابات, رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي السابق, على الحاجة الملحة لتفكيك "حلقة النار" التي أنشأتها طهران, والتي تتطلب تقليص قوة حزب الله في جنوب لبنان ودفعه للانسحاب شمال نهر الليطاني.
كما بدأت التصعيدات الأخيرة مع تحول إسرائيل الاستراتيجي من غزة إلى الجبهة الشمالية, مما تمثل في نشر الفرقة 98 من الجيش الإسرائيلي على الحدود اللبنانية, تشير هذه الخطوة إلى احتمال قيام هجوم بري ضد حزب الله, في الوقت نفسه, كثفت القيادات الإسرائيلية استفزازاتها تجاه حزب الله, بهدف تغيير الديناميكيات السائدة في الصراع, تشمل أهدافهم تشجيع المستوطنين الإسرائيليين على العودة إلى منازلهم, وتخفيف الوصمة التاريخية المرتبطة بإنشاء منطقة أمان في شمال إسرائيل للمرة الأولى منذ تأسيسها, وفرض تكاليف على حزب الله من شأنها أن تجبره على إعادة توجيه جهوده بعيدًا عن غزة.
كذلك استغل رئيس الوزراء نتنياهو هذه الفرصة لتعزيز مكانته السياسية في ظل الانتقادات من المعارضين الذين يتهمونه بالفشل في معالجة مخاوف سكان الشمال والتسامح مع تصرفات حزب الله, إن نهج حكومته العدواني يهدف إلى تقوية موقف إسرائيل في مفاوضات وقف إطلاق النار, مع السعي لتحقيق شروط تفضل المصالح الإسرائيلية في الوقت الذي تسعى فيه أيضًا لتقويض القوى المقاومة في غزة, تعكس هذه السيناريوهات المتطورة تداخلًا معقدًا بين الاستراتيجية العسكرية والحسابات السياسية والأهداف الطويلة الأمد, بينما تواجه إسرائيل تعقيدات الصراع الحالي, # الاستراتيجية العسكرية طويلة الأمد لإسرائيل: نظرة على الإجراءات الحالية تشير التحليلات الأخيرة إلى أن إسرائيل كانت تستعد بدقة لعملياتها العسكرية الحالية لمدة حوالي 15 عامًا, مع التركيز بشكل أساسي على استهداف شبكات الاتصال لحزب الله في لبنان, هذا التحضير الشامل يثير تساؤلات حول توقيت الهجوم الإسرائيلي, خاصة في ظل تصاعد التوترات في المنطقة, وقد أكد مئير بن شابات, رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي السابق, على الحاجة الملحة لتفكيك "حلقة النار" التي أنشأتها طهران, والتي تتطلب تقليص قوة حزب الله في جنوب لبنان ودفعه للانسحاب شمال نهر الليطاني.
وبدأت التصعيدات الأخيرة مع تحول إسرائيل الاستراتيجي من غزة إلى الجبهة الشمالية, مما تمثل في نشر الفرقة 98 من الجيش الإسرائيلي على الحدود اللبنانية, تشير هذه الخطوة إلى احتمال قيام هجوم بري ضد حزب الله, في الوقت نفسه, كثفت القيادات الإسرائيلية استفزازاتها تجاه حزب الله, بهدف تغيير الديناميكيات السائدة في الصراع, تشمل أهدافهم تشجيع المستوطنين الإسرائيليين على العودة إلى منازلهم, وتخفيف الوصمة التاريخية المرتبطة بإنشاء منطقة أمان في شمال إسرائيل للمرة الأولى منذ تأسيسها, وفرض تكاليف على حزب الله من شأنها أن تجبره على إعادة توجيه جهوده بعيدًا عن غزة, استغل رئيس الوزراء نتنياهو هذه الفرصة لتعزيز مكانته السياسية في ظل الانتقادات من المعارضين الذين يتهمونه بالفشل في معالجة مخاوف سكان الشمال والتسامح مع تصرفات حزب الله, إن نهج حكومته العدواني يهدف إلى تقوية موقف إسرائيل في مفاوضات وقف إطلاق النار, مع السعي لتحقيق شروط تفضل المصالح الإسرائيلية في الوقت الذي تسعى فيه أيضًا لتقويض القوى المقاومة في غزة, تعكس هذه السيناريوهات المتطورة تداخلًا معقدًا بين الاستراتيجية العسكرية والحسابات السياسية والأهداف الطويلة الأمد, بينما تواجه إسرائيل تعقيدات الصراع الحالي.
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