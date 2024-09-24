الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تنجح في إقرار "ميثاق من أجل المستقبل"

(MENAFN
) في قرار تاريخي, نجحت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في إقرار "ميثاق من أجل المستقبل", الذي يهدف إلى تمهيد الطريق نحو "مستقبل أفضل" لجميع البشرية, على الرغم من المعارضة من بعض الدول, وخاصة روسيا, هذه المبادرة نشأت من رؤية الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لعام 2021 لعقد "قمة المستقبل", والتي وصفها بأنها فرصة حاسمة لإعادة تشكيل مسار التاريخ البشري, بعد الموافقة على الميثاق, أشار غوتيريش إلى ضرورة أن تتفاعل الدول ليس فقط من خلال الحوار, ولكن أيضاً من خلال اتخاذ إجراءات ملموسة.
ومع استمرار اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة, يبرز مشاركة العديد من قادة الدول أهمية هذه القمة, بينما أعربت روسيا عن معارضتها من خلال نائب وزير الخارجية سيرجي فيرشينين, الذي جادل بأن النص لا يعكس تعددية حقيقية, لم تمنع هذه المعارضة في النهاية إقرار الميثاق, على النقيض من ذلك, أشاد المستشار الألماني أولاف شولتس بالميثاق كـ "بوصلة" للحكم العالمي, معبراً عن قلقه من تردد روسيا في الانضمام إلى المجتمع الدولي الأوسع.
كما حاولت روسيا, مع حلفائها مثل بيلاروسيا وإيران وكوريا الشمالية ونيكاراغوا وسوريا, إدخال تعديل يهدف إلى تقليل تدخل الأمم المتحدة في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة, ومع ذلك, تم رفض هذا الاقتراح من قبل غالبية أعضاء الجمعية, يعكس الميثاق النهائي التزاماً موحداً بين القادة لتعزيز الإطار متعدد الأطراف, وضمان تكيفه مع التحديات الحديثة وحماية مصالح الأجيال الحالية والمستقبلية في ظل الأزمات العالمية المستمرة, تُظهر هذه الإجماع قناعة مشتركة في إمكانية تحقيق مستقبل أكثر أملًا وشمولية للجميع.
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