لبنان تشهد يومًا مليئًا بالعنف

(MENAFN
) شهدت لبنان أمس الموافق 23 سبتمبر, يومًا مليئًا بالعنف, مما أدى إلى خسائر فادحة في الأرواح وإصابات عديدة بين الشهداء والمدنيين, شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي مئات الغارات الجوية على جنوب لبنان وبيروت, مما زاد من حدة التوتر القائم, وقد دفعت هذه الزيادة في النشاط العسكري إلى تحذيرات عاجلة من قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان, التي حذرت من العواقب الوخيمة للصراع المستمر وإمكانية زعزعة الاستقرار في المنطقة بأكملها.
وفي بيانها, أعربت عن قلقها العميق إزاء تصاعد العنف, مشددة على أن المزيد من التدهور قد يكون له آثار كارثية ليس فقط على من يعيشون بالقرب من الخط الأزرق, ولكن أيضًا على الشرق الأوسط كله, وأبرزت بعثة حفظ السلام المخاطر التي يواجهها المدنيون في جنوب لبنان, ووصفت القصف الحالي بأنه الأكثر شدة منذ أكتوبر الماضي, وأدانت الهجمات على الأهداف المدنية باعتبارها انتهاكات للقانون الدولي يمكن أن تصنف كجرائم حرب, وكررت المنظمة دعوتها إلى حل دبلوماسي, وحثت جميع الأطراف على إعطاء الأولوية لسلامة ورفاهية المدنيين.
كما أكدت على أهمية الالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701, الذي يسعى إلى معالجة الأسباب الجذرية للصراع وتعزيز السلام الدائم في المنطقة, لاحقًا في اليوم نفسه, أكدت القوات الإسرائيلية تنفيذ غارة مستهدفة في بيروت, يُزعم أنها كانت موجهة إلى علي كراكي, قائد الجبهة الجنوبية في حزب الله, ومع ذلك, أفادت مصادر في حزب الله أن محاولة الاغتيال كانت غير ناجحة, وكشف مصدر أمني لبناني أن الضربة استهدفت حي ماضي المزدحم بالسكان في الضواحي الجنوبية, مما زاد من المخاوف بشأن سلامة المدنيين في خضم تصاعد النزاع.
كذلك في ضوء تصاعد التوترات العسكرية, أعلن البنتاغون عن نيته زيادة وجوده العسكري في الشرق الأوسط مع إرسال "قوة صغيرة" إضافية, تأتي هذه الخطوة وسط مخاوف من أن التصعيد الحالي قد يؤدي إلى مواجهة إقليمية أوسع, علاوة على ذلك, كشف البنتاغون يوم الجمعة الماضي أن حاملة الطائرات(يو اس اس ترومان) تم إرسالها إلى شرق البحر الأبيض المتوسط, مما يبرز تزايد التدخل العسكري الأمريكي في المنطقة, مع تطور الوضع في لبنان, تظل التداعيات الإنسانية على المدنيين مصدر قلق بالغ, وهناك دعوات ملحة لاتخاذ إجراءات فورية لتجنب المزيد من التصعيد وحماية الأرواح البريئة من ويلات الصراع.
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