حزب الله يكثف عملياته العسكرية ضد المنشآت الإسرائيلية الرئيسية

(MENAFN
) في تصعيد دراماتيكي للأعمال العدائية, كثف حزب الله عملياته العسكرية ضد المنشآت الإسرائيلية الرئيسية, مطلقًا قصفًا متجددًا على مطار مجيدو العسكري, وهذه هي الضربة الثالثة على هذا الموقع الاستراتيجي, مما يبرز ارتفاع التوتر في المنطقة, تكشف بيانات حزب الله الأخيرة أنه استخدم صواريخ
فادي 1 وفادي 2 في سلسلة من الهجمات المنسقة, مستهدفًا عدة مواقع حيوية, بما في ذلك قاعدة رامات دافيد باسيليا ومستودع متفجرات يقع في زخرون, على بعد حوالي 60 كيلومترًا من الحدود اللبنانية.
وأكدت قوات الدفاع الإسرائيلية (آي دي اف) إطلاق حوالي 20 صاروخًا من جنوب لبنان, مشيرةً إلى جهودها لاعتراض هذه المقذوفات باستخدام أنظمة الدفاع الجوي المتقدمة, بينما تم اعتراض بعض الصواريخ بنجاح, سقطت أخرى في مناطق مفتوحة, مما حال دون حدوث إصابات بين المدنيين, ومع ذلك, تسلط التدابير الاستباقية للجيش الإسرائيلي الضوء على التهديد المستمر الذي تشكله قدرات حزب الله الصاروخية والتحديات المترتبة على حماية الأراضي في بيئة غير مستقرة, ردًا سريعًا وحاسمًا على هجمات حزب الله, أطلقت الطائرات الحربية الإسرائيلية سلسلة من الغارات الجوية التي استهدفت عدة بلدات في جنوب لبنان, تم استهداف مواقع رئيسية, بما في ذلك سلتانيا وكفردونين ودوير, في محاولة لتفكيك القدرة التشغيلية لحزب الله وردع المزيد من الهجمات, تؤكد هذه الدورة من الانتقام تدهور الوضع الأمني في المنطقة, حيث يقوم كلا الطرفين بتصعيد عملياتهما العسكرية.
كما يمثل هذا الصراع المتجدد نقطة تحول كبيرة في المنافسة المستمرة بين إسرائيل وحزب الله, والتي تميزت تاريخيًا بفترات من القتال المكثف تليها فترات هدوء غير مريحة, تشير التبادلات الأخيرة للنيران إلى تحول عميق نحو تكتيكات أكثر عدوانية, حيث يبدو أن كلا الجانبين مستعدان للانخراط في عمليات عسكرية مستدامة, يقترح المحللون أن التصعيد الحالي يمكن أن يؤدي إلى مواجهة أوسع, مما يثير المخاوف بشأن إمكانية زعزعة الاستقرار الإقليمي وتأثيره الإنساني على المدنيين المحاصرين في دوامة العنف, بينما تتطور الأوضاع, يراقب المراقبون الدوليون الصراع عن كثب, مؤكدين على الحاجة الملحة للتدخلات الدبلوماسية لتخفيف التوترات ومعالجة الشكاوى الأساسية التي أدت إلى استمرار هذه الدورة من العنف, تسلط التبادلات العسكرية المستمرة الضوء على الطبيعة الهشة للسلام في المنطقة, مما يبرز الحاجة الملحة للحوار والمصالحة لمنع المزيد من إراقة الدماء.
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