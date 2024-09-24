مسؤول أمريكي ينقل مخاوفه من التهديد بقطع العلاقات بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية

(MENAFN
) نقل نائب وزير
الخزانة الأمريكي يوم الاثنين الموافق 23 سبتمبر، مخاوف واشنطن إلى محافظ بنك إسرائيل بشأن التهديدات المحتملة بقطع العلاقات المصرفية المراسِلة بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية، وتعتبر هذه الروابط حيوية لعمل النظامين الماليين في كلا المنطقتين، وهناك قلق متزايد في الولايات المتحدة بشأن أي تحركات قد تعطل هذه العلاقات.
وفي بيان صادر عن وزارة الخزانة، أُشير إلى أن نائب الوزير عبّر عن قلق الحكومة الأمريكية العميق بشأن التهديدات الصادرة من بعض الشخصيات داخل الحكومة الإسرائيلية بإنهاء هذه العلاقات المصرفية، وشدد على أهمية الحفاظ على هذه الروابط، ودعا إلى تمديدها لمدة لا تقل عن عام آخر لتجنب العواقب المالية السلبية، وتُعد العلاقات المصرفية المراسِلة بين إسرائيل والأراضي الفلسطينية ضرورية للاستقرار الاقتصادي والتعاون بين الجانبين.
كما ناقش نائب الوزير القضايا الاقتصادية الإقليمية مع الملك عبد الله الثاني ملك الأردن، وركز بشكل خاص على ضرورة الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي في الضفة الغربية، ومع الوضع الاقتصادي الهش في الضفة، هناك قلق كبير من أن قطع العلاقات المصرفية سيزيد من تفاقم الوضع، مما يؤدي إلى عدم استقرار واسع النطاق، وتعمل الولايات المتحدة على ضمان أن السياسات المالية الإسرائيلية تجاه الأراضي الفلسطينية لا تؤدي إلى تدهور إضافي في اقتصاد المنطقة.
كذلك كان تقرير صادر عن موقع "أكسيوس" في وقت سابق من هذا الأسبوع قد أشار إلى أن الولايات المتحدة تشعر بالقلق بشكل خاص من احتمال قيام وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بفصل البنوك الفلسطينية عن النظام المالي الإسرائيلي الشهر المقبل، وحذر التقرير من أن مثل هذه الخطوة قد تؤدي إلى "انهيار اقتصادي شامل" في الضفة الغربية، مما سيقوض البنية التحتية المالية ويزيد من تصاعد التوترات في المنطقة، وتراقب واشنطن هذه التطورات عن كثب، وتدفع نحو حل دبلوماسي لتجنب مثل هذه النتيجة الخطيرة.
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